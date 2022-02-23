"На Донбассе - русская весна. Плюс 10 на термометрах. Это - ненормально. Русской здесь должна быть зима", - прогноз погоди від пропагандистів РФ. ВIДЕО

Російські пропагандисти в ефірі одного з телеканалів дали кліматично-політичний прогноз погоди для окупованих територій Донбасу і підконтрольних Україні частин Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами кремлівських метеорологів на Донбасі зараз настала "русская весна", але має бути, на їхнюдумку, "русская зима", адже за кліматичними умовами окуповані Донецьк та Луганськ "ближе к Москве".

"Чому все зараз так? А річ у тому, що на початку цього року Україна потрапила під тиск з боку північноатлантичного фронту. Через аномальний вплив Заходу країна, в прямому значенні, перегрілась", - пояснюють свій прогноз кремлівські метеорологи.

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