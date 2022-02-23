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"На Донбассе - русская весна. Плюс 10 на термометрах. Это - ненормально. Русской здесь должна быть зима", - прогноз погоди від пропагандистів РФ. ВIДЕО
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Російські пропагандисти в ефірі одного з телеканалів дали кліматично-політичний прогноз погоди для окупованих територій Донбасу і підконтрольних Україні частин Донецької та Луганської областей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами кремлівських метеорологів на Донбасі зараз настала "русская весна", але має бути, на їхнюдумку, "русская зима", адже за кліматичними умовами окуповані Донецьк та Луганськ "ближе к Москве".
"Чому все зараз так? А річ у тому, що на початку цього року Україна потрапила під тиск з боку північноатлантичного фронту. Через аномальний вплив Заходу країна, в прямому значенні, перегрілась", - пояснюють свій прогноз кремлівські метеорологи.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
питання в нас, в наших діях. те, що вони дебіли то таке, головне щоб дебілами не виявились ми.
Не брат ти москаль,
Та навіть не друг,
Твій вовчий оскал,
Розірвав дружби круг.
Ти не просто сусід,
Що між нами межа,
Хворий ти інвалід,
В мізках тирса, іржа.
Перейшов ти кордон,
В чужу землю заліз.
Захопив Лугандон,
Та ще й далі поліз.
Ти стріляєш в людей
Їх дома розвалив,
Туз "величних" ідей,
Краще дупу обмий.
Забирайся свиня,
Насмітив - підмети.
Бо від тебе воня
І стрибають клопи.
10.10.2018
Анатолій Березенський
Прогноз погоди з "намёком"- треба хадуматися.
Правильный прогноз должен звучать так: В Москве осадки...местами Град, местами -Ураган, иногда- Смерчь... В городе местами падает Ольха....
Вибачаюся в Адмінів, але інакше не скажеш.