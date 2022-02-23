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"На Донбассе - русская весна. Плюс 10 на термометрах. Это - ненормально. Русской здесь должна быть зима", - прогноз погоди від пропагандистів РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Російські пропагандисти в ефірі одного з телеканалів дали кліматично-політичний прогноз погоди для окупованих територій Донбасу і підконтрольних Україні частин Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами кремлівських метеорологів на Донбасі зараз настала "русская весна", але має бути, на їхнюдумку, "русская зима", адже за кліматичними умовами окуповані Донецьк та Луганськ "ближе к Москве".

"Чому все зараз так? А річ у тому, що на початку цього року Україна потрапила під тиск з боку північноатлантичного фронту. Через аномальний вплив Заходу країна, в прямому значенні, перегрілась", - пояснюють свій прогноз кремлівські метеорологи.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+50
дебилы мля
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23.02.2022 09:53
+34
******* страна!
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23.02.2022 09:56
+27
Цей ******** потім буде каятись і казати, що у всьому винен лише путін, а він лише накази виконував.
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23.02.2022 09:58
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дебилы мля
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23.02.2022 09:53 Відповісти
ну як, накачка.
питання в нас, в наших діях. те, що вони дебіли то таке, головне щоб дебілами не виявились ми.
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23.02.2022 10:01 Відповісти
ДАЖЕ БОГ ЗА УКРАИНУ ВОТ ПОГОДНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ НЕ СОГАЛСЕН С ПУТИНЫМ... они же по зимнему до 30 апреля армия одета в ватники и бушлаты а +10 это как на экваторе...
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23.02.2022 10:33 Відповісти
И это центральный канал.
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23.02.2022 09:55 Відповісти
на даунбасе руцке весна -это ненормально, всё правильно
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23.02.2022 09:55 Відповісти
Даже наша погода відхрещується від раССійської.🤓
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23.02.2022 09:56 Відповісти
******* страна!
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23.02.2022 09:56 Відповісти
юмористы *****
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23.02.2022 09:56 Відповісти
Всє лапатниє канали-ето канали анали...
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23.02.2022 09:58 Відповісти
Цей ******** потім буде каятись і казати, що у всьому винен лише путін, а він лише накази виконував.
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23.02.2022 09:58 Відповісти
это базовая отмазка)
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23.02.2022 09:59 Відповісти
Он уже бухнул?
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23.02.2022 09:59 Відповісти
это для таких **@натов нормальное состояние
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23.02.2022 10:20 Відповісти
ібаньки московітськи...
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23.02.2022 09:59 Відповісти
Это конченое образование, тьфу даже страной сложно назвать, исправит только распад
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23.02.2022 10:03 Відповісти
так кому ше незрозуміло, що за парєбріком усі ****#ті на усю голову? діагноз від справжнього українця мусить бути один: тільки знищувати оту усю погань!
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23.02.2022 10:04 Відповісти
Нехай ще козломорді покладуть в кишені багато насіння фруктових дерев, щоб їх вторгнення мало якусь рацію, танкістам немає сенсу.
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23.02.2022 10:04 Відповісти
КРИВАВИЙ, ВОРОВИТИЙ СУСІД
Не брат ти москаль,
Та навіть не друг,
Твій вовчий оскал,
Розірвав дружби круг.

Ти не просто сусід,
Що між нами межа,
Хворий ти інвалід,
В мізках тирса, іржа.

Перейшов ти кордон,
В чужу землю заліз.
Захопив Лугандон,
Та ще й далі поліз.

Ти стріляєш в людей
Їх дома розвалив,
Туз "величних" ідей,
Краще дупу обмий.

Забирайся свиня,
Насмітив - підмети.
Бо від тебе воня
І стрибають клопи.
10.10.2018
Анатолій Березенський
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23.02.2022 10:05 Відповісти
Какая всё-таки по ходу весёлая штука, эта ихняя "Лишняя хромосома"...
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23.02.2022 10:05 Відповісти
да если бы лишняя хромосома по ходу все хромосомы давно сбежали
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23.02.2022 10:22 Відповісти
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23.02.2022 10:05 Відповісти
привыкайте довбни - это Украина
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23.02.2022 10:06 Відповісти
Наверное московиты в украинском Крыму перегрелись, пора им валить к себе в Московию а то получат солнечный удар или другой ощутимый
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23.02.2022 10:07 Відповісти
Животные, як казав класик. Що з москалів візьмеш. Навіть їх аналізи годні хіба що на продаж біля кацапського военкомату для відкоса орків від їх ******** армії.
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23.02.2022 10:08 Відповісти
мозги промывают. такое уже было
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23.02.2022 10:08 Відповісти
Вони так погоду в Криму показували-задовго до анексії-і де тепер Крым.
Прогноз погоди з "намёком"- треба хадуматися.
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23.02.2022 10:12 Відповісти
это же элементарно. надо в районе лугандона, широту местности, записывать на их военных картах как мацковскую. пусть по ним и воюют.
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23.02.2022 10:12 Відповісти
Что тут ожидать от конченых) гос канал, что путлер придумал с утра на унитазе, скинул смс - там озвучили на умных ща
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23.02.2022 10:14 Відповісти
Выродки. Помню кацапоиды всегда завидовали нашему теплому климату где растет не ягель а абрикосы, черешня и шелковица
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23.02.2022 10:15 Відповісти
лет так 30-35 назад, из Норильска к своим родителям (к нам в Днепр) приехал сын соседки с маладой женой... и она сидела и почти плакала видя как во дворе осыпается абрикос и по ним ходят как по мусору... она их видела (дома в Норильске) только в виде варенья)))
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23.02.2022 10:42 Відповісти
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23.02.2022 10:22 Відповісти
А ведь быдломасса это смотрит и верит! ВЕРИТ!!!
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23.02.2022 10:23 Відповісти
Это уже было с прогнозом погоды по Сирии. Раша - фашисты 21-го века
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23.02.2022 10:24 Відповісти
Думаю грется уже начали ротенберги)))
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23.02.2022 10:28 Відповісти
Ну правильно. Отмороженных наглухо весна не устраивает
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23.02.2022 10:30 Відповісти
удмуртская мардва мечтания мечтает, сама в них верует и сама же о них с их чуваш тв рассказывает.
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23.02.2022 10:36 Відповісти
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23.02.2022 10:37 Відповісти
Русских на РФ нет. А россияне - ИДИОТЫ...
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23.02.2022 10:38 Відповісти
Это, действительно - ненормально!

Правильный прогноз должен звучать так: В Москве осадки...местами Град, местами -Ураган, иногда- Смерчь... В городе местами падает Ольха....
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23.02.2022 10:39 Відповісти
Праститє,а камні с нєба будут?!
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23.02.2022 10:41 Відповісти
***** долбоёбы...
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23.02.2022 10:41 Відповісти
дебіли
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23.02.2022 10:50 Відповісти
Мы вам кацапоидам в рефрижераторах специальные зимние условия устроим как вы любите.
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23.02.2022 11:02 Відповісти
Шутки на рівні 95 кварталу
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23.02.2022 11:03 Відповісти
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23.02.2022 11:05 Відповісти
нувы поняли
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23.02.2022 11:08 Відповісти
...пока работает мода Н21 никакой зимы вам не видать. А спасибо за нее говорите вашему подмененому зелёному президенту.
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23.02.2022 11:20 Відповісти
Это не фейк? Это реально на россии такие новости?
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23.02.2022 11:51 Відповісти
Це пиз...ець.
Вибачаюся в Адмінів, але інакше не скажеш.
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23.02.2022 12:15 Відповісти
Если вы подумали, что Краматорск и Мариуполь просто так вспомнили в прогнозе, то вы сильно ошибаетесь. А если начнёте слышать про эти и другие города украинского Донбасса в Геббельс-ТВ и Рунете очень часто, значит, время "Ч" приближается. В фээсбэшной пропаганде просто так ничего не делается, а цензура и темники работают мощно
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23.02.2022 13:30 Відповісти
Это все от безнаказанности. Воины Ичкерии мочили кацапов, духи мочили совков. Когда украинцы начнут делать то же самое, им уже будет не до шуточек.
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23.02.2022 14:24 Відповісти
Русскими на Донбассе будут только братские могилы
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23.02.2022 15:00 Відповісти
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23.02.2022 21:34 Відповісти
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23.02.2022 21:35 Відповісти
 
 