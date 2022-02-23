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Путін похвалився "зброєю, якій немає рівної у світі". ВIДЕО

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Президент Росії Володимир Путін у привітанні росіян із "Днем захисника Вітчизни" заявив, що "на бойове чергування" в РФ поставлено "зброю, якій немає рівної у світі".

Путін заявив, що "непросто складається міжнародна обстановка", що Росії ніби загрожує "розхитування системи контролю над озброєннями чи військова активність блоку НАТО", а вимоги Росії "залишаються без відповіді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, РФ "відкрита для прямого та чесного діалогу", але інтереси Росії та безпека її громадян "безумовні", тому він далі посилюватиме армію та флот.

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"За останні роки ми багато зробили задля якісної модернізації Збройних Сил. Вони стали мобільнішими, здобули новий бойовий досвід. Під час операції в Сирії насправді довели, що здатні вирішувати найскладніші завдання. Серйозно зросла підготовка та злагодженість елементів та з'єднань. Це наочно засвідчили раптові перевірки, маневри, регулярні масштабні навчання, у тому числі за участю наших союзників, а також відповідальні миротворчі операції. На бойове чергування поставлено зброю, якій немає рівної у світі. Будемо й надалі розвивати перспективні системи озброєння, включаючи гіперзвукові та засновані на нових фізичних принципах, розширювати застосування передових цифрових технологій та елементів штучного інтелекту. Такі комплекси – це справді зброя майбутнього, яка у рази підвищує бойовий потенціал наших збройних сил", - заявив Путін.

Він додав, що "найпередовішою технікою керують люди" – і важливі не лише їхні знання та підготовка, а й "патріотизм".

Зазначимо, що виступ Путіна прозвучав на тлі чергового витка агресії Росії проти України.
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Топ коментарі
+59
Конечно нет.,потому как ее не существует в природе. ***** врать, что дышать.
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23.02.2022 10:04
+54
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23.02.2022 10:06
+42
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23.02.2022 10:07
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вата вірить, що расіся, яка не може похвалитися ні однією технологічною новинкою у побутовій сфері, може вигадати якісь анало-говнети у військовій
дебіли, мля
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23.02.2022 10:51 Відповісти
рассказал и показал наверное мультик....я не смотрел видео...невиданное и неслыханное оружие нужно было так заявить....))
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23.02.2022 10:53 Відповісти
************ть заради мультика - перекрутив у весь ролік - не має - санкції даже на мультики наложили
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23.02.2022 11:57 Відповісти
каучуковая бомба...

в прошлом годе сбросили одну такую на китай - полкитая перебила и до сих пор прыгает...
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23.02.2022 10:55 Відповісти
как оперативно бомбили больницы,водопроводы, зернохранилища, школы и дома сирийцев
да, это большая заслуга
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23.02.2022 10:57 Відповісти
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23.02.2022 11:04 Відповісти
Бомбить фугасами и гексогеном больницы, детские сады - вот весь спектр тяжелейших военных задач режима Москвы.
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23.02.2022 11:05 Відповісти
И ЕС И США - позволили ему после этого торговать с западом .
теперь пожинают плоды своей глупости и барыжничества
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23.02.2022 15:40 Відповісти
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23.02.2022 11:06 Відповісти
Интересно, а что это за новые физические принципы?
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23.02.2022 11:07 Відповісти
Основанные на новой физике в игровом движке Unity, с отключённой гравитацией.
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23.02.2022 11:10 Відповісти
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23.02.2022 11:11 Відповісти
И еще немного об этом "чудо оружии"
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23.02.2022 13:12 Відповісти
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23.02.2022 11:09 Відповісти
каучуковая бомба...

в прошлом годе сбросили одну такую на китай - полкитая перебила и до сих пор прыгает...
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23.02.2022 11:10 Відповісти
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23.02.2022 11:12 Відповісти
Новые физические принципы-ето шо ?
Апохмеляторы с ионами серебра и лаптисамоходы это ужо запредельно для скрепных.
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23.02.2022 11:18 Відповісти
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23.02.2022 11:20 Відповісти
Сожрал еще один кусок нашей украинской земли и еще не подавился.
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23.02.2022 11:21 Відповісти
когда уже помойка хоть что то сделает кроме оружия телефон или еще что
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23.02.2022 11:23 Відповісти
не стоит недооценивать врага
эти кинжалы и че там еще, мало ли
может что то и полетит как положено
проблемы создать могут для пво

да и других ракет у них завались
могут как обычно числом брать

как там дела с пво?
киев же главной целью является, у него должна быть хорошая защита
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23.02.2022 11:24 Відповісти
в то время, как наши космические корабли бороздят просторы вселенной ...
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23.02.2022 11:31 Відповісти
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23.02.2022 11:42 Відповісти
Фюрер решил повастаться чем и как нужно уничтожать человечество %😡
Плешенфюрер совсем выжил из ума и его преследуют ночные кошмары о том , что кругом опппасность 😆
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23.02.2022 11:44 Відповісти
Скоро новая серия мультфильмов?
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23.02.2022 11:47 Відповісти
Колись Гітлер хвалився чудо-зброєю! Не допомогло. Так що недоГітлеру це теж не допоможе...
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23.02.2022 11:48 Відповісти
Ботаксный, Педофильный Шнырь в помойке которого 30% ватанов срут на улице и столько же не имеют газа рассказывает про гиперПердулиновые валенки, козломордые которые не могут довести до ума украденную прививку это на все
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23.02.2022 11:54 Відповісти
Нифигасе!

Чувак уже не только историю переписал но и физику(!): "основанные на новых физических принципах"!!!!
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23.02.2022 12:07 Відповісти
Litovskaja izvesnaja kompanija paysera zapretyla perevodit dengi v rasku izza solidarnosti s Ukrainoj i poprosila takze postupit i drugim,konecno eto ne paypal ,no eto kompanija dostatocno izvesna i ne tolko LItve
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23.02.2022 12:08 Відповісти
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23.02.2022 12:13 Відповісти
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23.02.2022 12:20 Відповісти
дилдак в жопе и надувные танки ?)
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23.02.2022 13:01 Відповісти
Это у Америки было оружие, которому не было равных.
Целых 5 лет !
Пожалели американцы тогда СССР, и вот - теперь полюбуйтесь !
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23.02.2022 14:18 Відповісти
Как в старом анекдоте « ***** спили мушку».
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23.02.2022 20:48 Відповісти
Було б не погано почути з цього приводу думку американських військових, а не місцевих ********... Щось Пентагон помовчує...
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23.02.2022 20:55 Відповісти
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