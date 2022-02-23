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Російські військові живуть у скотських умовах, їм бракує їжі, вони не розуміють навіщо мають йти в Україну, - Дудін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За інформацією СБУ, у російських військах спостерігається погіршення морально-психологічного стану особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

"Ми бачимо щоденне зниження морально-психологічного показника в російських військах. У "найкращих" традиціях військ Радянського Союзу ці солдати, ці військовослужбовці нікому не потрібні. Бачимо брак їжі у військовослужбовців РФ - їх викидають і забувають погодувати. Бачимо скотячі умови, в яких вони живуть. Також фіксуємо настрої офіцерів, які вже починають відверто в прямому ефірі обговорювати ті фінансові негаразди, які наздогнали Російську Федерацію, і вже... вони говорять про те, що відбувається фактичне зниження їхньої заробітної плати", - сказав Дудін.

Також за словами очільника УСБУ Харківщини, непоодинокими є розмови, де вони "відверто не розуміють, навіщо вони мають йти в Україну, де вони відверто засуджують ці дії, де вони розуміють, що тут буде для них дуже спекотно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутність військ РФ уздовж наших кордонів поступово нарощується, - начальник УСБУ у Харківській області Дудін
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Топ коментарі
+93
Не надо их жалеть . Это информационная атака.
Их специально держут ,чтоб они были злыми. Это оккупанты и фашисты и на нашей земле должны быть уничтожены ,если не сдадутся.
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23.02.2022 12:09
+48
Так половина Росії живе в таких умовах але все одно вірять Путіну..
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23.02.2022 12:09
+35
Скотам-скотсткі умови...
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23.02.2022 12:09
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23.02.2022 12:28 Відповісти
*****, як завжди, не пропускає можливості потискати молоденьких хлопчиків. Скрепи...
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23.02.2022 15:30 Відповісти
Также, по словам главы УСБУ Харьковской области, не единичны разговоры, где они "откровенно не понимают, зачем они должны идти в Украину, где они откровенно осуждают эти действия, где они понимают, что здесь будет для них очень жарко". Источник: https://censor.net/ru/v3318285

Да, пусть Скабеева, Соловьев и Симоньям разъяснят русским 'ванечкам", почему они должны идти и убивать людей, говорящих с ними на одном языке; более того, русский язык для многих жителей Юга-Востока Украины вообще родной, да и по "паспорту" многие воины ВСУ - русские.

Давайте, Скабеева, Соловьев и Симоньян, заводите шарманку про бИндер, которых "ванечки" даже в кисельвизоре не видели.
Устройте еще "теракт" какой в Луганске, что же ограничоваться подрывом тролейбусного парка (один маршрут лишь в Луганске оставался, да и то в прошлом году, как сейчас - я не знаю). Подорвите депо трамвайное, все равно с 2014 года трамваи в Луганске больше не ходят.
Побольше дешевой самодеятельности - вдруг да поверят в бИндер.
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23.02.2022 12:30 Відповісти
Там дебилов уже всех прикопали, остались адни копрофилы.
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23.02.2022 13:52 Відповісти
Ну так скоти і повинні так жити... Всьо должно соотвєтствовать...
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23.02.2022 12:30 Відповісти
и зачем грузу 200 еда? )
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23.02.2022 16:09 Відповісти
Не надо их жалеть,нас не пожалеют..в тик токе один такой донбасятин(так он себя назвал,его Донбасс воспитал),заявил,что будет резать хохлов без сожаления..

.
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23.02.2022 12:30 Відповісти
Он хоть сам себя не зарезал при этом. Резуны подшконарные))
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23.02.2022 13:11 Відповісти
Твое очко протестует против освобождения от бутылки.
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23.02.2022 13:09 Відповісти
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23.02.2022 12:34 Відповісти
Ребята, давайте начинать с себя, военные или добровольцы едут воевать и просят помощи, давайте наших ребят обеспечим всем, тем более деньги выделяются и будем этим гордиться, а не радоваться якобы упадку духа у врага
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23.02.2022 12:35 Відповісти
Да что за бред вообще? Когда их пригнали в Крым,они прекрасно понимали зачем из пригнали. И тут понимают.
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23.02.2022 12:37 Відповісти
ТАСС: НЕМЕЦКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ MUNICH RE ОТМЕНИЛА КОНТРАКТ ПО «СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ - 2» - БЛУМБЕРГ
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23.02.2022 12:37 Відповісти
Ой. Невдобно вийшло.
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23.02.2022 12:55 Відповісти
А свалила с помойной России, вовремя и рада.
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23.02.2022 12:41 Відповісти
Не новО.
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23.02.2022 12:45 Відповісти
Да у вас у всех в Украине "родня". Девать уже некуда. Нах пошел.
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23.02.2022 12:53 Відповісти
Через балістичні окуляри та під каскою важко родичів пізнавать Та й ніколи в бою - стрілять треба! Хіба що потім рідні в Росію напишемо - де закопаний!
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23.02.2022 15:47 Відповісти
О, кацапорылые деграданты набежали высраться ртом. Заметила, что эти твари срут только в болезненных для них темах, видно, за оплату.
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23.02.2022 12:50 Відповісти
Офицерни мало на засрашке? Переворот слабО устроить и взбесившегося недофюрера придушить? Значит поддерживают войну. Всех под нож.
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23.02.2022 12:52 Відповісти
Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской "республик" не стоит. То есть мы исходим из основ международного права и основных принципов и уставов ООН", - сказал министр.
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23.02.2022 12:53 Відповісти
як би "не розуміли", то стали б дезертирами..... а раз вони там, значить ВСЕ добре РОЗУМІЮТЬ. Тому - хай гниють. До речі, їх влада вже закупила 45 тисяч мішків для їх трупів,
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23.02.2022 12:54 Відповісти
Однахо маловато будєт.
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24.02.2022 03:22 Відповісти
Что значит, "не понимают" ? А пожрать?
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23.02.2022 12:56 Відповісти
А в принципе зачем делать то,из-за чего рискуешь попасть в плен к украинцам? Нахрена вам война с Украиной,уроды?
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23.02.2022 13:18 Відповісти
Где ответ на вопрос,петушок? А я скажу где. Его не будет. Ты его и сам не знаешь. Чистая,ничем не мотивированная ненависть. Поэтому ты подлежит уничтожению 🤷
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23.02.2022 13:46 Відповісти
Раби не обговорюють такі питання; раби мовчки виконують наказ хазяїна.
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24.02.2022 00:17 Відповісти
Лет восемь уже СБУ и ГУР регулярно сообщают что лугандонско/кацапская армия страдает от голода, изнурена пьянством и ослаблена дезертирством. За эти же восемь лет граница фронта в нашу пользу не изменилась, а волонтеры как собирали для ВСУ необходимые вещи, продукты, медикаменты, так и продолжают эту работу. Поэтому мне нахер не нужны на Цензоре новости, что российским военным не хватает еды и они живут в скотских условиях.
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23.02.2022 13:03 Відповісти
Граница кое-где как раз отодвинулась вглубь ОРДЛО. Волонтеры помогают независимо от того, что делает/не делает государство. Не нравится заголовок - не читай новость.
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23.02.2022 13:22 Відповісти
Твоєї "армії" не було б за 2 неділі в 2014 , якби кацапи не годували та озброювали.
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23.02.2022 17:25 Відповісти
то раша, там всі в сктських умовах живуть
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23.02.2022 13:09 Відповісти
А може варто цим скористатись і пообіцяти амністію, якщо здадуться у полон у першому бою. Якщо це діти, строковики, вони багато чого просто не знають. Ви все знали про минуле СРСР у ті совкові часи?
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23.02.2022 13:21 Відповісти
ви що чудите? епоха інтернету зараз
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23.02.2022 13:41 Відповісти
Так хай влаштують військовий переворот і відмовляться від наступу. А до того хай сидять на пляшці і не жаліються.
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23.02.2022 13:21 Відповісти
Погане враження справляє відношення до ворожих війскових, якесь не людське. Гідно відстоювати державу на полі бою, не те саме, що на інтернет-просторі поливати брудом, якось не гідно.
Слава Націі.
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23.02.2022 13:24 Відповісти
А ти в них "людей" бачиш7! В тих хто поров живіт нардепу Володимиру Рибаку на Донбасі? Тих хто пацана неповнолітнього за жовто-блакитну стрічку застрелив після катувань? Хто "добробатівцю" полоненому ("Німцю") сокирою руку відрубував за наколку у вигляді "тризуба"? Чи тих хто мирних людей у Волновасі обстрілював "Градами"?
Це - ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНЦІ!!!
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23.02.2022 15:57 Відповісти
Тиждень назад розмовляв із своїм вуйком (дядьком). Кажу багато їх приперлось, де ховати будемо? Вуйко каже, зробимо так, як робив твій прадід. Питаю як. Прадід служив у Січових Стрільцях і у 1918 коли москалі до нас полізли, то вони їхні трупи у Києві завантажували насипом у вантажні вагони і відправляли на болота. Не було ні часу ні можливості робити інакше...
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23.02.2022 13:27 Відповісти
Цей брак роду людського не заслуговуе на краще. Як би до них не ставилось їх командування вони легко підуть вбивати нас якщо їм накажуть. Вони навіть легко будуть вбивати одне одного в загороджувальних загонах якщо їм накажуть.
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23.02.2022 13:29 Відповісти
Они не осознают, что они по сути стали фашистами, как в 41м.
Рашистов просто снабжение не устраивает.
Просто моральные уроды!
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23.02.2022 13:34 Відповісти
пленных не брать, они идут нас уничтожать!!!
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23.02.2022 13:40 Відповісти
У них вся (простигосподи) "страна", та шо за МКАДом живёт в таких условиях...
Быдло - судьба...
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23.02.2022 13:41 Відповісти
Там поруч з СБУшником сидить прокурор Харківської області, такий собі Фільчаков, якщо комусь цікаво - то це прокурор часів Януковича який фабрикував справи. Зрадник
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23.02.2022 13:50 Відповісти
а на что удмурты надеялись? что им в Украине круасаны с кофе дадут? Есть ведь поговорка - пойманого мордвина не кормят. Потому что нет смысла харчи переводить.
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23.02.2022 13:51 Відповісти
Не ссы мардва лущее феляссыю сваму апосранаму ссарю делай, Омерига акараков уже прышлет.
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23.02.2022 14:00 Відповісти
это точно. русню окорочками байдена баловать больше не будут. максимум исходя из сображений гуманности русне будут сбрасывать по паре мешков костной муки на поселение, мука естественно из переработаных зеленых зайцев *****.
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23.02.2022 14:13 Відповісти
СКОТАМ - скотські умови
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23.02.2022 13:57 Відповісти
Пусть эти скоты -россиянескорее поздыхают там в поле и заболеют все Ковидом!!
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23.02.2022 14:08 Відповісти
Фіни вроді так робили, готували їду в польових кухнях і лишали щоб маскаль йшов на запах бо голодні були, коли маскаль табуном накидувався на їду, тут їх і хлопали
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23.02.2022 14:14 Відповісти
Фінська листівка часів Зимової війни, звернена до "красноармєйцев".

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23.02.2022 19:10 Відповісти
Фінський вояк із двома совенятами. Фото 1942 року.

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23.02.2022 19:13 Відповісти
жили как скоты и сдохнут как скоты!
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23.02.2022 14:22 Відповісти
хлопці, не заважаймо пуйлу підпихати їхню "асобую цивілізацию" все ближче й ближче до прірви.
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24.02.2022 00:28 Відповісти
Щоб довго не морочиться з "іхтамнєтом" на полі бою і примірять до нього різні міжнародні конвенції варто пам"ятать про анекдот:

Дзвінок у службу спасіння:
-ало ало, тут крокодил 1.5 метра
- Ви працюєте в службі захисту тварин ?.
-ні
- Ви є членом ГрінПіс ?
-ні
- там ще хтось крім Вас є ?
- ні
- ну так йо*ніть його лопатою по голові!
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23.02.2022 14:59 Відповісти
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24.02.2022 00:02 Відповісти
но ведь живут..., а в любой момент эта опция может измениться...
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23.02.2022 15:09 Відповісти
Що значить: не розуміють, навіщо мають йти на Україну? А сцарьових хотєлок їм мало? А 45000 сміттевих пакетів для кого купили?
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23.02.2022 16:05 Відповісти
пуйло даже пакеты 45к приготовил, в поле зароют как собак, нарожают еще.
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23.02.2022 17:05 Відповісти
ну щось поки що я не чую новин, що вони почали відповзати від України, тому....
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23.02.2022 17:15 Відповісти
ну это логично, скоты живут в скотских условиях
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23.02.2022 17:34 Відповісти
а то эти твари на параше живут не в скотских условиях. им не привыкать - лишь бы было что то зеньки залить
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23.02.2022 18:37 Відповісти
Якщо собак не годують, то вони стають зліші.
Так само, - скотські умови життя тої кацапської худоби можуть зробити їх лише запеклішими у вчиненні злочинів проти мирного населення.
Так зазвичай з кацапами і відбувається.
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23.02.2022 18:59 Відповісти
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23.02.2022 19:44 Відповісти
Шо там удивляться армии кремлевских кровавых бандитов и воров. Даже при "вяликом" совке, в ГСВГ, в боевом полку солдат кормили помоями, которые первые две недели после гражданки невозможно было воспринимать без рвоты.
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23.02.2022 19:45 Відповісти
Ребят, это ПОНТЫ. ШОУ. Нас разводят. Хотят чтобы мы сдались. Не будет ничего
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23.02.2022 20:05 Відповісти
Свинособаки у скотських умовах? Так це ж їх звичайне середовище проживання
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23.02.2022 20:45 Відповісти
не понимают почему они должны ехать в Укарину , генитально
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23.02.2022 21:28 Відповісти
не понимают но едут
Странно , а как это работает ?
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23.02.2022 21:29 Відповісти
Это рашка. Это их армия. Там всё так работает. Им ничего понимать не надо.
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24.02.2022 01:21 Відповісти
Самое время прикрыть их из артиллерии от дождя. Это поможет им быстрее понять куда бежать.
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23.02.2022 22:27 Відповісти
Так им и надо. Шоб они там все передохли от поноса.
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24.02.2022 01:20 Відповісти
какой хозяин такой и скот.
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24.02.2022 03:11 Відповісти
Скоро узнаем.
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24.02.2022 06:10 Відповісти
даже если бы кацапье передохло в своем смраде - пофиг...потому что УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
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24.02.2022 08:28 Відповісти
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