Російські військові живуть у скотських умовах, їм бракує їжі, вони не розуміють навіщо мають йти в Україну, - Дудін. ВIДЕО
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За інформацією СБУ, у російських військах спостерігається погіршення морально-психологічного стану особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.
"Ми бачимо щоденне зниження морально-психологічного показника в російських військах. У "найкращих" традиціях військ Радянського Союзу ці солдати, ці військовослужбовці нікому не потрібні. Бачимо брак їжі у військовослужбовців РФ - їх викидають і забувають погодувати. Бачимо скотячі умови, в яких вони живуть. Також фіксуємо настрої офіцерів, які вже починають відверто в прямому ефірі обговорювати ті фінансові негаразди, які наздогнали Російську Федерацію, і вже... вони говорять про те, що відбувається фактичне зниження їхньої заробітної плати", - сказав Дудін.
Також за словами очільника УСБУ Харківщини, непоодинокими є розмови, де вони "відверто не розуміють, навіщо вони мають йти в Україну, де вони відверто засуджують ці дії, де вони розуміють, що тут буде для них дуже спекотно".
Будь ласка, зачекайте...
Да, пусть Скабеева, Соловьев и Симоньям разъяснят русским 'ванечкам", почему они должны идти и убивать людей, говорящих с ними на одном языке; более того, русский язык для многих жителей Юга-Востока Украины вообще родной, да и по "паспорту" многие воины ВСУ - русские.
Давайте, Скабеева, Соловьев и Симоньян, заводите шарманку про бИндер, которых "ванечки" даже в кисельвизоре не видели.
Устройте еще "теракт" какой в Луганске, что же ограничоваться подрывом тролейбусного парка (один маршрут лишь в Луганске оставался, да и то в прошлом году, как сейчас - я не знаю). Подорвите депо трамвайное, все равно с 2014 года трамваи в Луганске больше не ходят.
Побольше дешевой самодеятельности - вдруг да поверят в бИндер.
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Слава Націі.
Це - ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНЦІ!!!
Рашистов просто снабжение не устраивает.
Просто моральные уроды!
Быдло - судьба...
Дзвінок у службу спасіння:
-ало ало, тут крокодил 1.5 метра
- Ви працюєте в службі захисту тварин ?.
-ні
- Ви є членом ГрінПіс ?
-ні
- там ще хтось крім Вас є ?
- ні
- ну так йо*ніть його лопатою по голові!
Так само, - скотські умови життя тої кацапської худоби можуть зробити їх лише запеклішими у вчиненні злочинів проти мирного населення.
Так зазвичай з кацапами і відбувається.
Странно , а как это работает ?