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У разі атаки РФ на Київ чи будь-яке інше місто України - відсіч буде дана миттєво, - Данілов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українське військо готове до відсічі атак з боку РФ на українські міста.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що стосується атаки чи то на Київ, чи атаки на будь-яке інше наше місто, відсіч буде дана миттєво. Ми на сьогоднішній день усвідомлюємо ті ризики, які йдуть від Російської Федерації. Наше військо готово до відсічі. Ще раз наголошую, немає значення, яке саме місто може зазнати нападу з боку РФ. Ми до цього готові, робимо все, щоб цього не сталося", - зазначив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надзвичайний стан запроваджується на всій території України, окрім Донеччини та Луганщини, - Данілов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
А що по місту Щастя?
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23.02.2022 12:24
+21
Собрались Киев брать, а лица такие, как будто приготовились свой приговор в Гааге заслушать.

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23.02.2022 12:47
+14
а як же по селах?
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23.02.2022 12:24
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а як же по селах?
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23.02.2022 12:24 Відповісти
Та сел багато. Одним більше, одним менше... Та і хто там - одні селюки...
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23.02.2022 12:26 Відповісти
Щаз будет от этого Данилова, ЗЕ и Агрохимии очень много воинственных угрожалок.

Потому что вся реальная напруга закончилась.

Спасибо дедушке Джо и дяде Боре.
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23.02.2022 12:53 Відповісти
нічого не закінчилось, авіація на кордоні Білорусі готується
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23.02.2022 12:58 Відповісти
ты это читала ?

Блинкен отменил встречу с Лавровым: "Больше нет смысла"

в переводе на обычный язык это звучит так - ты нам больше не интересен.

такое может заявить исключительно тот, кто на 146 % уверен в своём доминировании на данный момент.
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23.02.2022 13:04 Відповісти
146% - это что? У нас пока нет ПВО! Вы об этом знали?
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23.02.2022 14:28 Відповісти
у нас много чего нет, но такие заявы просто так не делают
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23.02.2022 21:49 Відповісти
а кто тебе скажет что у нас есть?
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23.02.2022 22:28 Відповісти
а шо не так сказал Алексей Данилов?
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23.02.2022 22:27 Відповісти
В сёлах бабы ещё нарожают! Так получается пед...ты зелёные?
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23.02.2022 13:23 Відповісти
А що по місту Щастя?
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23.02.2022 12:24 Відповісти
Это пгт, город это Киев и Подол, остальное на не надо
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23.02.2022 12:29 Відповісти
Аполитичные вопросы задаете (с)

Это же не засРашка обстреливала,а "пророссийские бандформирования",по словам Геращенко.
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23.02.2022 12:32 Відповісти
Так уже стреляют, или то не украинские города и села?
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23.02.2022 12:26 Відповісти
Не валяй ваньку, пацак.
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23.02.2022 12:27 Відповісти
Якось все це суперечить з тією мапою на яку вказував президент Зеленський у відеозверненні до українців.
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23.02.2022 12:31 Відповісти
Нашли, кому верить!
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23.02.2022 14:30 Відповісти
Так всі пам'ятники Леніну також були з витягнутою вперед рукою. Комуністичні пропагандони казали, що то він вказує дорогу до комунізму. Пригадую, як в Житомирі в 60-х вночі хтось повісив йому на ту руку пакет з лайном.
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23.02.2022 12:39 Відповісти
Як щодо щоденних обстрілів Щастя та інших міст окупованого Донбасу?
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23.02.2022 12:32 Відповісти
А что Счастье, Марьинка уже не Украина?
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23.02.2022 12:35 Відповісти
прокинувся? Добрий ранок пане Данілов
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23.02.2022 12:38 Відповісти
Свинья это ты, ***** сепарский?
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23.02.2022 12:48 Відповісти
Очень недолог век очередного твоего аккаунта, петух вонючий
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23.02.2022 13:09 Відповісти
Собрались Киев брать, а лица такие, как будто приготовились свой приговор в Гааге заслушать.

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23.02.2022 12:47 Відповісти
А что Вы хотели? Возраст , геморрой , простатит, плюс очко играет, но фюреру перечить сцут. Потому и заточки такие кислые)
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23.02.2022 12:54 Відповісти
а еще все прекрасно понимают, что у фюрера кукуха крякнула в чердаке
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23.02.2022 22:31 Відповісти
все в чёрных траурных носках
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23.02.2022 13:46 Відповісти
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23.02.2022 18:56 Відповісти
******* , ты угомонишься?
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23.02.2022 12:55 Відповісти
А не твоє, ****, діло ! Іди свою парашу помий!!
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23.02.2022 13:00 Відповісти
Враг будет схвачен и отпи.дячен!
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23.02.2022 12:52 Відповісти
"У разі атаки РФ на Київ

в чи будь-яке інше місто України..."

А то что расейская армия гуляючи и беспрепятстыенно уже зашла в города Украині - это не считается!?
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23.02.2022 13:03 Відповісти
?????..….атака на Луганскую ТЭС. Повреждено три транса. Не вижу вообще отпора....?!!??!!!
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23.02.2022 13:28 Відповісти
А моментальный ответ включает в себя удар возмездия по территории агрессора, или нет...
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23.02.2022 13:29 Відповісти
Моментальный ответ будет заключаться в моментальном массовом взлёте чартеров из Борисполя до Европы.
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23.02.2022 13:44 Відповісти
Слушать их - себя не уважать!
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23.02.2022 14:32 Відповісти
хм.. кацапы в города то и не планируют заходить как я знаю т.к. бздят , а будут окружать и брать на измор - вы это знаете !? И как пишут пользователи в коментах в этой новости - а что делать маленьким городам, селам, выходит они буду "наслаждаться" всеми прелестями рускаго мира пока вы будете охранять Конче-заспу и Козин, Пущу водицу и т.д. , от куда как мы знаем уже все "главные отпорщики руснявых вояк" выехали в безопасные места!?
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23.02.2022 13:51 Відповісти
а ты не писай раньше времени
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23.02.2022 22:33 Відповісти
я свое отписал еще в 2014-15...
и я в отличии от многих что тут висят знаю как себя вести и что делать..
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23.02.2022 23:41 Відповісти
Чим відсіч в кожному місті ? Іноземну зброю, вже розсіяли по містам України , чи лежить десь на складах ?
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23.02.2022 14:08 Відповісти
Так, давно все вже у підрозділах, не хвилюйся.
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23.02.2022 16:24 Відповісти
Будьмо пильними ! В кожному місті України вже є купа зелених чоловічиків , це москальські попи(фсб) іх паства , агенти --переселенці , і кацапи, що вільно приїхали з мордора при зеленій владі . В кожному сатанаті ( церкві ) і в Лаврі вже лежить зброя окупантів . Так було в 2014 , так є і зараз.
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23.02.2022 14:16 Відповісти
І на фото теж вроді зелений...
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23.02.2022 20:19 Відповісти
У разі атаки московитів війна буде перенесена на територію Білорусі і Московії!
Там має палати всюди!
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23.02.2022 14:16 Відповісти
Дмитро Ярош так i казав
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23.02.2022 22:35 Відповісти
Данилов - теоретик! Как с Марса прилетел!
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23.02.2022 14:33 Відповісти
Не ображай марсіан, якщо ти їх, тим більше, не знаєш!
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23.02.2022 20:16 Відповісти
а шо не так сказал Данилов? как бы ты сказал лучше?
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23.02.2022 22:35 Відповісти
Схоже, що це повний *******...
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23.02.2022 16:58 Відповісти
то есть пересечения границы недостаточно, надо ждать нападения...
а если стрельнуть из-за границы, готовы туда стрельнуть в ответ?
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23.02.2022 17:47 Відповісти
Нуно ждаті рєшенія РНБО в режимі 24/7...
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23.02.2022 20:14 Відповісти
прям щас градами куярят, а он говорит что будет ответ...
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23.02.2022 17:49 Відповісти
Мабудь Маріуполь у цей перелік міст України не входить?
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23.02.2022 19:16 Відповісти
Чим? Кізяками закидають?
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23.02.2022 19:45 Відповісти
если ты кизяками называешь Джавелины и NLAW то пусть так будет
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23.02.2022 22:38 Відповісти
Як тільки миттєво проснеться РНБО в режимі 24/7 та прийме рішення рішення в режимі 24/7...
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23.02.2022 20:13 Відповісти
Данилов , а вот тут, по подробней пожалуйста. Если вы думаете , что русня сразу попрет на танках , то я вас разочарую . Сначала будет ракетный удар , и авиация . Подавление всех РЛС , а у них сейчас есть , что то мощное . И только потом , когда на дорогах будут толпы беженцев , начнется наземная операция с огнеметами и смерчами . Скорее всего они уже готовят котел или два Ну первый это Марик , а второй есть варианты . Ну это все в багровых тонах , и я думаю, что вы к этому не готовы . Единственный шанс ,уровнять силы, это просить Запад закрыть небо , как было в Ливии Я надеюсь Данилов это все понимает А то тут на ветках до хрена шапкозакидателей
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23.02.2022 20:48 Відповісти
И всех ракетных систем =пво= тактических= !
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23.02.2022 22:03 Відповісти
Так же готовы как и к кибератакам
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24.02.2022 03:20 Відповісти
Він не говорить що нанесем удар на лінії розмежування ,а будем зупиняти в Київі або в іншому місті ! Маразм !
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23.02.2022 22:00 Відповісти
Щастя значить вже не місто. Коли вони встигли анулювати статус міста і який призначили?
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23.02.2022 22:16 Відповісти
Протиповітряну оборону треба негайно!!!
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23.02.2022 22:33 Відповісти
А точно на будь-яке місто України чи тільки на "не окуповані" міста?!
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23.02.2022 22:37 Відповісти
ЗЭ-ЛУПА ЧТО ЛИБО ПРОИЗВЁЛ В ОТНОШЕНИЕ СУЧЕНОГО ИЛЬИ?
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24.02.2022 03:25 Відповісти
а це що за дурник москальскй вискочив?
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24.02.2022 10:19 Відповісти
Данилов мабуть не знає, то повідомлю: в середині України в військових частинах навіть набоїв немає чим стріляти... Це все результат дії режиму внутрішньої окупації, чиновництва, яке сприяє ворогові.
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24.02.2022 10:18 Відповісти
 
 