У разі атаки РФ на Київ чи будь-яке інше місто України - відсіч буде дана миттєво, - Данілов. ВIДЕО
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Українське військо готове до відсічі атак з боку РФ на українські міста.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Те, що стосується атаки чи то на Київ, чи атаки на будь-яке інше наше місто, відсіч буде дана миттєво. Ми на сьогоднішній день усвідомлюємо ті ризики, які йдуть від Російської Федерації. Наше військо готово до відсічі. Ще раз наголошую, немає значення, яке саме місто може зазнати нападу з боку РФ. Ми до цього готові, робимо все, щоб цього не сталося", - зазначив Данілов.
Топ коментарі
+24 Берест Зеленый
показати весь коментар23.02.2022 12:24
+21 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар23.02.2022 12:47
+14 Гыг с Вами
показати весь коментар23.02.2022 12:24
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Будь ласка, зачекайте...
Потому что вся реальная напруга закончилась.
Спасибо дедушке Джо и дяде Боре.
Блинкен отменил встречу с Лавровым: "Больше нет смысла"
в переводе на обычный язык это звучит так - ты нам больше не интересен.
такое может заявить исключительно тот, кто на 146 % уверен в своём доминировании на данный момент.
Это же не засРашка обстреливала,а "пророссийские бандформирования",по словам Геращенко.
в чи будь-яке інше місто України..."
А то что расейская армия гуляючи и беспрепятстыенно уже зашла в города Украині - это не считается!?
и я в отличии от многих что тут висят знаю как себя вести и что делать..
Там має палати всюди!
а если стрельнуть из-за границы, готовы туда стрельнуть в ответ?