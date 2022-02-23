Зеленський не казав про розробку ядерної зброї, - Данілов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що про виготовлення в Україні ядерної зброї не йдеться.
Про це він заявив під час брифінгу за підсумками засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент не казав про розробку ядерної зброї. Президент звертав увагу на виконання всіма підписантами Будапештського меморандуму тих зобов’язань щодо нашої безпеки, які були там прописані. За те, що ми віддали нашу ядерну зброю, наш ядерний потенціал, підписанти брали на себе повноваження забезпечити нашу незалежність", - пояснив Данілов.
За словами Данілова, інформацї про те, що Україна збирається робити ядерну зброю, він ніде не бачив.
Президент України Володимир Зеленський у промові на Мюнхенській конференції зазначив, що за відмову від третього в світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
І як гарно те слово підхопили кацапи на своєму Совбезі, дуже слушно прийшлося...
А ще усі чомусь мовчать що кацапи свої Малки притягли, і що там у них в боєзапасі хз.
на Тетявівщині й досі немає якихось значимих для світової науки фізично-ядерних установ,
а збудувати бомбу - це гектари і сотні мільярдів
но нет до сих пор на территории Израиля тех производственніх территорий, где єто можно сделать.
хватить лениться ,все это есть в открытом доступе - работа сделала из обезьяны человека))
Яка б не була припі3жена КНДР, але навіть США не ризикує туди сунутися. ...В іншому випадку, США би рознесло це КНДР, як Ірак чи Афган...
Гарантія США, меморандуми та угоди про нерозповсюдження - це все до СРАКИ.... Навіть НАТО ДО СPAKИ. Якщо Росія захоче напасти на Балтійські країни і пригрозить ядерним ударом по Берліну чи Варшаві..... То все буде сидіти і соплі жувати ...Вводити смішні санкції проти ЛНР і ДНР)))
Не далее, как 15 февраля он из воинской части в Мариуполе мужественно заявил, что на шару позавтракал.
мы не можем отставать в важных сферах от каких то там американцев либо кацапских козлин.
пусть европейцы нам картошку выращивают, а мы им будем реакторы строить.
И кста на будущее вам идиотам - Когда говорят о всеуслышание Всем о разработке ядерного оружия - то ядерное оружие должно уже быть разработано и лежать на секретном складе !!! Иначе вы попадете под такие вилы-санкции - что у вас и патроны заберут!!!