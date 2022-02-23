Зеленський не казав про розробку ядерної зброї, - Данілов. ВIДЕО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що про виготовлення в Україні ядерної зброї не йдеться.

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

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"Президент не казав про розробку ядерної зброї. Президент звертав увагу на виконання всіма підписантами Будапештського меморандуму тих зобов’язань щодо нашої безпеки, які були там прописані. За те, що ми віддали нашу ядерну зброю, наш ядерний потенціал, підписанти брали на себе повноваження забезпечити нашу незалежність", - пояснив Данілов.

За словами Данілова, інформацї про те, що Україна збирається робити ядерну зброю, він ніде не бачив.

Президент України Володимир Зеленський у промові на Мюнхенській конференції зазначив, що за відмову від третього в світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки.

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