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Данілов (1188) Зеленський (17415) ядерна зброя (922)

Зеленський не казав про розробку ядерної зброї, - Данілов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що про виготовлення в Україні ядерної зброї не йдеться.

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент не казав про розробку ядерної зброї. Президент звертав увагу на виконання всіма підписантами Будапештського меморандуму тих зобов’язань щодо нашої безпеки, які були там прописані. За те, що ми віддали нашу ядерну зброю, наш ядерний потенціал, підписанти брали на себе повноваження забезпечити нашу незалежність", - пояснив Данілов.

За словами Данілова, інформацї про те, що Україна збирається робити ядерну зброю, він ніде не бачив.

Президент України Володимир Зеленський у промові на Мюнхенській конференції зазначив, що за відмову від третього в світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки.

Також читайте: США не мають наміру надавати ядерну зброю Україні, і Київ цього не хоче, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Вместе с Ленкой. На кухонном столе по вечерам.))

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23.02.2022 13:31
+6
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23.02.2022 13:30
+4
Як казала Голда Мейер? У Ізраїля немає ядерної зброї. Але якщо знадобиться, ми її використаємо.
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23.02.2022 13:38
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зря. или он имел ввиду что она у нас уже есть?
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23.02.2022 13:28 Відповісти
Он про меморандум говорил, а не про бомбу. Про ЯО можем даже не думать: мы подписаны договором о нераспространении...
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23.02.2022 13:36 Відповісти
Так распространять и не будем))) понятно что ЯО нам не светит, ибо процесс ес создания страшнее самой бомбы, хотя бы тем что надо запустить ЧАЭС)
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23.02.2022 13:38 Відповісти
Це так само як і Будапештський меморандум. Ві не має юридичної сили? Так його підписали лідери наймогутніших держав світу!!! А якщо ці держави витерли цим меморандумом собі ж..., то звиняйте панове, про яке ще "неросповсюдження" може йти мова?!
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23.02.2022 13:41 Відповісти
Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." (с) Голд Меир
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23.02.2022 14:42 Відповісти
Зеленский скрывает что сам разрабатывает ядерную бомбу???
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23.02.2022 13:28 Відповісти
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23.02.2022 13:30 Відповісти
отверстия перепутаны диаметрально
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23.02.2022 14:06 Відповісти
клєй Момєнт ?
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03.06.2022 09:52 Відповісти
Вместе с Ленкой. На кухонном столе по вечерам.))

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23.02.2022 13:31 Відповісти
йдіть do dupy, блаЗЄнські "стратеги". Слово не горобець. Чи ви думали, що знову у вас вдасться фокус від "арахамія" для 73% ідіотів, мовляв, вирвали з контексту. Тепер виправдовуйтеся, виродки.
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23.02.2022 13:29 Відповісти
кстати, где и шо пердит это арахамие ?
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23.02.2022 14:07 Відповісти
пере штани після того, коли потрапив під обстріл на передовій
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23.02.2022 14:43 Відповісти
Та то ще велике питання, чи випадково те слово вилетіло.
І як гарно те слово підхопили кацапи на своєму Совбезі, дуже слушно прийшлося...
А ще усі чомусь мовчать що кацапи свої Малки притягли, і що там у них в боєзапасі хз.
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23.02.2022 14:54 Відповісти
За ядерну зброю взагалі вже потрібно забути.Наш найголовніший союзник США,проти цієї зброї в Україні.А прти США не попреш.Думати і робити потрібно грім і нептун і інші ракетне озброєння.Це реальна сила.
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23.02.2022 13:29 Відповісти
Як казала Голда Мейер? У Ізраїля немає ядерної зброї. Але якщо знадобиться, ми її використаємо.
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23.02.2022 13:38 Відповісти
правди раді, Ізраїль її не робив з нуля, а просто одержав від США
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23.02.2022 14:09 Відповісти
нет
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23.02.2022 14:13 Відповісти
да

на Тетявівщині й досі немає якихось значимих для світової науки фізично-ядерних установ,

а збудувати бомбу - це гектари і сотні мільярдів
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23.02.2022 14:19 Відповісти
Насправді маючи інструкцію і готові ресурси це пару тижнів в гаражі. Це дуже примітивна зброя. Сама найбільша проблема в ній це ресурси, які ніде не дістанеш, якщо ти не країна із відповідними аес та сховищем відходів.
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23.02.2022 14:27 Відповісти
це ти сам собі так придумав, чи є якісь приклади виготовлення того, шо робиться на сотнях гектарів в гаражі ?
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23.02.2022 14:36 Відповісти
Не те що виготовлення, а навіть приклади застосування терористами про які всі мовчать засунувши язики в одне місце щоб хом'ячки не панікували.
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23.02.2022 14:56 Відповісти
так дай посилання на ті приклади
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23.02.2022 18:21 Відповісти
они ее сделали совместно с французами - поинтересуйтесь ,в нете сможете найти
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23.02.2022 14:31 Відповісти
ну может и с французами )))

но нет до сих пор на территории Израиля тех производственніх территорий, где єто можно сделать.
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23.02.2022 14:38 Відповісти
С начала 1960-х действуют Ядерный исследовательский центр «Нахаль Сорек» и Ядерный исследовательский центр в Димоне.
хватить лениться ,все это есть в открытом доступе - работа сделала из обезьяны человека))
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23.02.2022 15:51 Відповісти
Производят на нём в основном изотопы для ядерной медицины (99Tc, 18F, 201Tl, 67Ga).
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23.02.2022 18:18 Відповісти
Для обеспечения работы реактора за 1960-1966 годы США поставили 50 кг высокообогащённого урана. Отработанное топливо возвращается в США.
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23.02.2022 18:19 Відповісти
Він не казав..... Але всі у Світі розуміють, що ЯЗ - це ЄДИНА, СПРАВЖНЯ ГАРАНТІЯ ВІД ЗАЗІХАНЬ НА ЧУЖІ КРАЇНИ ТА ТЕРИТОРІЇ....
Яка б не була припі3жена КНДР, але навіть США не ризикує туди сунутися. ...В іншому випадку, США би рознесло це КНДР, як Ірак чи Афган...

Гарантія США, меморандуми та угоди про нерозповсюдження - це все до СРАКИ.... Навіть НАТО ДО СPAKИ. Якщо Росія захоче напасти на Балтійські країни і пригрозить ядерним ударом по Берліну чи Варшаві..... То все буде сидіти і соплі жувати ...Вводити смішні санкції проти ЛНР і ДНР)))
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23.02.2022 13:45 Відповісти
За близько 25 років гидкого скреготіння з смердючого рота квартального клоуна не прозвучало жодного притомного речення.
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23.02.2022 13:48 Відповісти
вот не надо так огульно !

Не далее, как 15 февраля он из воинской части в Мариуполе мужественно заявил, что на шару позавтракал.
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23.02.2022 14:10 Відповісти
ядерные реакторы это еще электроэнергия и развитие науки.
мы не можем отставать в важных сферах от каких то там американцев либо кацапских козлин.
пусть европейцы нам картошку выращивают, а мы им будем реакторы строить.
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23.02.2022 13:48 Відповісти
Будут разрабатывать криворожские ученные.
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23.02.2022 13:55 Відповісти
Шош ты сдал назад...
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23.02.2022 13:58 Відповісти
Об этом и не надо болтать на каждом углу, тем кто принимает решения. Делать надо и язык научиться держать за зубами
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23.02.2022 13:59 Відповісти
ха.. Весь мир слышал а оно говорит что не говорил клоун !!!
И кста на будущее вам идиотам - Когда говорят о всеуслышание Всем о разработке ядерного оружия - то ядерное оружие должно уже быть разработано и лежать на секретном складе !!! Иначе вы попадете под такие вилы-санкции - что у вас и патроны заберут!!!
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23.02.2022 14:00 Відповісти
Так дадуть по лендлізу по Будапештському меморандуму. Мають право. Для чого винаходити велосипед?
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23.02.2022 14:02 Відповісти
Говорил или не говорил это уже неважно. В Украине нет ЯО, но есть путлеровцы на территории. Даже если прямо сейчас начать разрабатывать ЯО - на это уйдёт лет 10 и более. Это в идеале. Не учитывая кучу документов о нераспространении ЯО. Другое дело, что Украина могла бы начать разработку новой тяжёлой артиллерии. Артиллерия страшная сила. Чтобы у любителей "Киев за 2 дня" не возникало желания засунуть свой алкоголичный пердак в украинское поле.
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23.02.2022 14:07 Відповісти
У нас уже был предсерийный ракетный комплекс гром-2 способный долететь до москвы. Но населению в 2019-м захотелось приколов: теперь ни ракетного комплекса, ни Донбасса.
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23.02.2022 14:21 Відповісти
"а это уйдёт лет 10 и более" - насправді треба пару тижнів максимум. Але ми точно не будемо нічого робити бо бідні пацифісти. І тим більше не будемо говорити що щось робимо бо всі такі заяви це ворожі вкиди.
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23.02.2022 14:23 Відповісти
ПОЧЕМУ? хотя при нем ,точно нет ,понятно почему))
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23.02.2022 14:14 Відповісти
І видати США розшукуваного там злочинця, якій дістав із лайна клоуна, шахрайськім способом одурив недолугу українську систему і зараз гендлює в Україні.
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23.02.2022 14:30 Відповісти
Ви повністю праві. Зеленській і близько не міг говорити про розробку атомної зброї. Це взагалі ніхто з українців не міг говорити. Ми мирні як євреї та Ізраїль. Ми мирний пацифістичний народ який колись вже відмовився від атомної зброї та отримав гарантії. Тому точно ніхто нічого не міг говорити, це все провокація від рф та ворожий наклеп щоб ми втратили підтримку.
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23.02.2022 14:21 Відповісти
Вперше Мінцифри запропонує кожному українцю усього за кілька настискань у додатку Дія створити власну ядерну зброю. Це стане можливим зразу після висадки мільярда дерев у разі якщо, консультації знову не відбудуться або за їхніми результатами не будуть ухвалені конкретні рішення щодо гарантій безпеки для нашої держави.
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23.02.2022 14:25 Відповісти
Пора бы сделать! За 8 лет нужно было сделать!
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23.02.2022 14:30 Відповісти
Чувак один раз ляпнул, теперь его полмира отмазывает.
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23.02.2022 14:37 Відповісти
 
 