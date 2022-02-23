"Ваша боротьба - наша боротьба": Науседа і Дуда прибули до Києва, щоб підтримати українців. ВIДЕО

Президенти Литви та Польщі Ґітанас Науседа та Анджей Дуда прибули до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Науседа у твіттері.

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"Після консультацій у Польщі з Анджеєм Дудою минулої ночі сьогодні вранці ми разом прибули до Києва, щоб висловити солідарність із нашим другом Володимиром Зеленським. Шановні українці, Литва разом із вами. Ваша боротьба – наша боротьба. Разом до перемоги!" - написав він.

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