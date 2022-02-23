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"Ваша боротьба - наша боротьба": Науседа і Дуда прибули до Києва, щоб підтримати українців. ВIДЕО
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Президенти Литви та Польщі Ґітанас Науседа та Анджей Дуда прибули до Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Науседа у твіттері.
"Після консультацій у Польщі з Анджеєм Дудою минулої ночі сьогодні вранці ми разом прибули до Києва, щоб висловити солідарність із нашим другом Володимиром Зеленським. Шановні українці, Литва разом із вами. Ваша боротьба – наша боротьба. Разом до перемоги!" - написав він.
Топ коментарі
+49 Чайка Київ
показати весь коментар23.02.2022 13:46
+28 Ольга Мартынюк 8c212b17
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+21 AlexBrentano
показати весь коментар23.02.2022 13:55
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Адольфас Раманаускас (Ванагас) (1918-1957) - керівник Руху боротьби за свободу Литви, головнокомандувач литовських партизанських загонів, редактор багатьох підпільних газет.
В принципі вони постійно так ділять зони контролю. Боїнги над Поліссям і до Києва, рідше над Чорним Морем (працюють на висоті ~10км). Безпілотники на сході, на висоті ~15-17км.
Моніторю довше) бувало і e-8 навпроти Криму або над Польщею до цих на додачу і більше: