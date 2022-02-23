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"Ваша боротьба - наша боротьба": Науседа і Дуда прибули до Києва, щоб підтримати українців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президенти Литви та Польщі Ґітанас Науседа та Анджей Дуда прибули до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Науседа у твіттері.

"Після консультацій у Польщі з Анджеєм Дудою минулої ночі сьогодні вранці ми разом прибули до Києва, щоб висловити солідарність із нашим другом Володимиром Зеленським. Шановні українці, Литва разом із вами. Ваша боротьба – наша боротьба. Разом до перемоги!" - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Литви Науседа виступив за прискорення інтеграції України в ЄС

Ваша боротьба - наша боротьба: Науседа і Дуда прибули до Києва, щоб підтримати українців 01
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Топ коментарі
+49
Вітаємо панів Президентів в Україні! Дякуємо за підтримку!
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23.02.2022 13:46
+28
Щира подяка.
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23.02.2022 13:48
+21
Слава Литві ! Слава Польщі!
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23.02.2022 13:55
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Вітаємо панів Президентів в Україні! Дякуємо за підтримку!
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23.02.2022 13:46 Відповісти
Рупь за сто, что сегодня вечером Скабеева с Соловьёвым озвучат "Нашу борьбу", как Майн кампф и привяжут к Адольфу Алозиевичу
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23.02.2022 14:12 Відповісти
Хоть бы у неё рыло разорвало))) А вообще, если бы не скабеиха, в том числе, откуда бы взялась такая мощная поддержка Украины всего цивилизованного мира, оружия, боеприпасов. Так шо , я хочу сказать, не надо против неё санкций, пусть дальше гавкает, глядишь догавкается, американцы нам ядерное оружие предоставят
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23.02.2022 14:36 Відповісти
Щира подяка.
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23.02.2022 13:48 Відповісти
Браття по зброї.
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23.02.2022 13:51 Відповісти
Ще з часів бандерівщини.
Адольфас Раманаускас (Ванагас) (1918-1957) - керівник Руху боротьби за свободу Литви, головнокомандувач литовських партизанських загонів, редактор багатьох підпільних газет.
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23.02.2022 14:05 Відповісти
Інформація для роздумів.Глянув на флайтрадар-24. Одночасно в небі України і Боїнг-135В і безпілотник Global Hawk RQ-4B. За 10 днів що моніторю це перший випадок одночасного патрулювання...
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23.02.2022 13:54 Відповісти
І ще: над Польщею з"явився британський Боїнг-RC135W.
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23.02.2022 14:09 Відповісти
І ще один британський Airbus KC2 Voyager Літає над Естонією кілька годин.Ну а де там німці французи?
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23.02.2022 14:53 Відповісти
Моніторю зо 2 тижні. Таких випадків за цей час було вже багато. При чому одного разу в небі були одночасно британський розвідувальний Боїнг (над поліссям) і штатівський Глобал Хоук (на сході).
В принципі вони постійно так ділять зони контролю. Боїнги над Поліссям і до Києва, рідше над Чорним Морем (працюють на висоті ~10км). Безпілотники на сході, на висоті ~15-17км.
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23.02.2022 14:18 Відповісти
Можливо я не завжди все помічав. Але вчора в світлу частину дня не було жодного повітряного розвідника . Лише пізно ввечері з"явився несподівано безпілотник. Звідки прилетів я так і не зрозумів.
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23.02.2022 14:44 Відповісти
Бачимо лише коли вони того бажають і вмикають транспондери.

Моніторю довше) бувало і e-8 навпроти Криму або над Польщею до цих на додачу і більше:

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23.02.2022 14:57 Відповісти
Дякую.
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23.02.2022 15:09 Відповісти
Слава Литві ! Слава Польщі!
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23.02.2022 13:55 Відповісти
Дякуємо! Кому ж як не Вам розуміти, що це шизофренічне опудало з орками не тільки наш клопіт.
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23.02.2022 13:55 Відповісти
Большое спасибо за огромную поддержку нашей страны и нашего народа.
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23.02.2022 14:12 Відповісти
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23.02.2022 14:20 Відповісти
И заметьте.Прилетели на транспортном самолете с кучей военных подарков
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23.02.2022 14:24 Відповісти
Подарочки на ватоцефальные головы, это всегда гут
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23.02.2022 14:38 Відповісти
🇵🇱🇱🇹💙💛
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23.02.2022 14:59 Відповісти
ни фига, депутат гунько в дубай направился, боритесь
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23.02.2022 16:14 Відповісти
Брати!Разом стають на полі бою!Пліч о пліч!
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23.02.2022 19:43 Відповісти
 
 