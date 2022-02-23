УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12482 відвідувача онлайн
Новини Відео Політика України
21 667 15
Зеленський (17415) Литва (1531) Польща (5151) Дуда (622) Науседа Гітанас (255)

Розпочалася зустріч президентів Зеленського, Науседи та Дуди, - ОП. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які прибули до нашої країни з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Переговори лідерів трьох держав відбуваються в Маріїнському палаці в Києві.

Після завершення зустрічі президенти поспілкуються з представниками засобів масової інформації.

Також дивіться: "Ваша боротьба - наша боротьба": Науседа і Дуда прибули до Києва, щоб підтримати українців. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
То людина такої національності, що обовьязково викрутиться.
показати весь коментар
23.02.2022 14:19
+4
Не могу без отвращения смотреть на то, что возглавляет Украину пред лицом самой, пожалуй, большой опасности за время независимости.
Как же нужен нам сейчас в президентском кресле опытный патриот, твердый, решительный и авторитетный человек, а не вот этот вот полуобразованный лицедей и кривляка...
показати весь коментар
23.02.2022 14:40
+2
Нехай знає своє місце і пам"ятає хто він такий. Зайвий пендель не завадить
показати весь коментар
23.02.2022 14:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо то за шкет стоїть між ними?
показати весь коментар
23.02.2022 14:16 Відповісти
То людина такої національності, що обовьязково викрутиться.
показати весь коментар
23.02.2022 14:19 Відповісти
вот честно, в любой другой ситуации я бы даже лайкнул, ибо это странное недоразумение там, но оно наш президент который сейчас очень нужен. Но сейчас не тот случай.
показати весь коментар
23.02.2022 14:21 Відповісти
Нехай знає своє місце і пам"ятає хто він такий. Зайвий пендель не завадить
показати весь коментар
23.02.2022 14:29 Відповісти
то аниматор
показати весь коментар
23.02.2022 14:27 Відповісти
Братва подтягивается
показати весь коментар
23.02.2022 14:21 Відповісти
Не могу без отвращения смотреть на то, что возглавляет Украину пред лицом самой, пожалуй, большой опасности за время независимости.
Как же нужен нам сейчас в президентском кресле опытный патриот, твердый, решительный и авторитетный человек, а не вот этот вот полуобразованный лицедей и кривляка...
показати весь коментар
23.02.2022 14:40 Відповісти
може хва пропаганду нести. зараз час обєднуватись зараду України. Кацапозброя не роздивлятиметься за кого ти голосував, хоч за остОПЗЖних, та й кулі байдуже... їй байдуже хто в тебе батько, скільки у тебе маєтків та скільки машин у автопарку, який в тебе розміром город та скільки в тебе макаронів залишилося до пенсії. поборемо росію вирівняємо соціальне становище кожного навіть зі зброєю а зараз в нас один спільний с усім світом ворог - россія
показати весь коментар
23.02.2022 14:51 Відповісти
яка пропаганда?!
Ти хоч розумієш, що доля країни залежить від рішень ВИПАДКОВИХ людей?!
Ти хоч раз від них чув, що наш ворог-росія?
показати весь коментар
23.02.2022 15:02 Відповісти
ТИ УБЛЮДОК
показати весь коментар
23.02.2022 14:44 Відповісти
ОН ПРОВОКАТОР. СУДЯ ПО ПОКЛОННИКАМ ЖОПЗЖ ТАКИХ В УКРАИНЕ ОКОЛО 20%. БУДУТ СТРЕЛЯТЬ НАМ В СПИНУ И ВСТРЕЧАТЬ ОБНУЛЕНЫША С ХЛЕБОМ СОЛЬЮ
показати весь коментар
23.02.2022 14:53 Відповісти
як би не 73% барана такого б не бyло і зараз Зе тормозить Армію та хоче sтати пyтлером
показати весь коментар
23.02.2022 14:56 Відповісти
"Глава международного комитета Сейма Латвии Рихард Колс считает, что страны шенгенской зоны должны прекратить выдачу туристических виз россиянам." - MK

Замечательное предложение!
Полностью поддерживаю.
Нехай в Сочи едут отдыхать, к Могилевичу, или в Адлер, на малую родину Симоньян.

Страны Балтии в очередина асвабаждение стоят следующие.
Их население Кремль за людей вообще не считает.
показати весь коментар
23.02.2022 14:59 Відповісти
73%, а вы в состоянии понять, что даже сам факт того, что Украину сегодня возглавляет клоун, увеличивает соблазн для путлера начать маленькую победоносную войну?
показати весь коментар
23.02.2022 15:00 Відповісти
 
 