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Розпочалася зустріч президентів Зеленського, Науседи та Дуди, - ОП. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які прибули до нашої країни з робочим візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Переговори лідерів трьох держав відбуваються в Маріїнському палаці в Києві.
Після завершення зустрічі президенти поспілкуються з представниками засобів масової інформації.
Топ коментарі
+4 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар23.02.2022 14:19
+4 vigo
показати весь коментар23.02.2022 14:40
+2 5 копійок
показати весь коментар23.02.2022 14:29
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Будь ласка, зачекайте...
Как же нужен нам сейчас в президентском кресле опытный патриот, твердый, решительный и авторитетный человек, а не вот этот вот полуобразованный лицедей и кривляка...
Ти хоч розумієш, що доля країни залежить від рішень ВИПАДКОВИХ людей?!
Ти хоч раз від них чув, що наш ворог-росія?
Замечательное предложение!
Полностью поддерживаю.
Нехай в Сочи едут отдыхать, к Могилевичу, или в Адлер, на малую родину Симоньян.
Страны Балтии в очередина асвабаждение стоят следующие.
Их население Кремль за людей вообще не считает.