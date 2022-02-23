Правоохоронці запобігли проведенню "мітингу" під будівлею Мін'юсту: За гроші з РФ мали "протестувати" проти насильства в українських тюрмах. ВIДЕО
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Під будівлею Мін'юсту планувався платний "мітинг" на замовлення РФ. "Мітингарі" мали виступати проти нібито насильства в українських в'язницях.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно поліцією було жорстко припинено спробу платного мітингу перед будівлею Мін'юсту на провулку Рильського. Замовники пікету, наші північні сусіди, учора хотіли зібрати за гроші 1000 осіб, які нібито протестують проти насильства в українських в'язницях", - йдеться в повідомленні.
Вчора міністр юстиції Денис Малюська попередив про можливі провокації в українських тюрмах.
"Однак цей "прогін" був перехоплений поліцейськими і міністр юстиції, який відповідав за порядок у тюрмах, був попереджений. І бунти закінчилися, не розпочавшись. Але ті, хто взяли гроші за "прогін пошуміти", вирішили попікетувати Мін'юст. Але й тут не вийшло. 23 особи "мітингувальників" затримано та доставлено до Печерського РВВС", - підсумував Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
Этого добиваешься?
Перетопчетесь покуда с митингами.
Или это другое? (с)
Есть порядок - пошёл в суд, тот запретил - рассаживай по автобусам. Иначе - беззаконие и далее в сторону диктатуры. Устраивает?
За сим досвиданья, ваша позиция о выборочном правосудии мне ясна.
Кстате ещё о законах: в законе о ЧС писано так:
4) заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
Опа! Режим ЧС не запрещает митинговать. Неожиданно, да?
Безусловно верите им? Удачи.
Малюська - до арештанів: "Вечір в хату. Про прогон від злодіїв з Раші знаю, чув. Тихо, ша".
И вот сейчас ну естественно абсолютно случайно решили организовать этот митинг.
Ну абсолютно не палитесь.
Там есть матери , сестры , жены , дети ?
Там собрались одни малолетки-студенты ... ( может они уже задумываются о своем будущем ? - тогда "ДА" ) .
Именно поэтому не верю в их бескорыстную борьбу "с режимом".
эта шваль, которая приперлась во время чрезвычайного и почти военного положения, родственники страдающих сидельцев?
у тебя с головой как? приоритеты какие должны быть в такое время?
P.S. да, открою тебе маленький секрет - по сранению с гулагами на паРаше, где-нибудь в бурятии, под магаданом, воркутой, коми, посадками на швабру и прочими прелестями отсидки на скрепной азиопской паРаше- условия на украинских зонах почти санаторные.
так штА, думай в следующий раз более лучше, что и когда говорить, писать, когда это к месту, а когда это просто бред и вредительство.