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Мін'юст (920) мітинг (731) провокація (765) Геращенко Антон (925)

Правоохоронці запобігли проведенню "мітингу" під будівлею Мін'юсту: За гроші з РФ мали "протестувати" проти насильства в українських тюрмах. ВIДЕО

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Під будівлею Мін'юсту планувався платний "мітинг" на замовлення РФ. "Мітингарі" мали виступати проти нібито насильства в українських в'язницях.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно поліцією було жорстко припинено спробу платного мітингу перед будівлею Мін'юсту на провулку Рильського. Замовники пікету, наші північні сусіди, учора хотіли зібрати за гроші 1000 осіб, які нібито протестують проти насильства в українських в'язницях", - йдеться в повідомленні.

Вчора міністр юстиції Денис Малюська попередив про можливі провокації в українських тюрмах.

"Однак цей "прогін" був перехоплений поліцейськими і міністр юстиції, який відповідав за порядок у тюрмах, був попереджений. І бунти закінчилися, не розпочавшись. Але ті, хто взяли гроші за "прогін пошуміти", вирішили попікетувати Мін'юст. Але й тут не вийшло. 23 особи "мітингувальників" затримано та доставлено до Печерського РВВС", - підсумував Геращенко.

Також дивіться: СБУ оприлюднила розмови терористів "ЛДНР", які днями обстрілювали мирне населення на сході країни: "Нет, не укропы кидают! Наши кидают!". АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
москалям не треба так сильно палитися !!!
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23.02.2022 14:39
+27
в сранске своем митингуй
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23.02.2022 14:40
+20
тітушня вже тут як тут..в воєнкомат їх нехай окопи риють,зброю не давати
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23.02.2022 14:40
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23.02.2022 14:40 Відповісти
Нипонял, НС ещё не введён, а митинги уже под запретом? Нуну
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23.02.2022 14:37 Відповісти
москалям не треба так сильно палитися !!!
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23.02.2022 14:39 Відповісти
в сранске своем митингуй
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23.02.2022 14:40 Відповісти
Вот пойдёшь на митинг за всё хорошее против всего плохого, а тебя раз - и в бобик. Как у кацапов.

Этого добиваешься?
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23.02.2022 14:44 Відповісти
Именно этого. Не время сейчас митинговать. Или это объяснять нужно?
Перетопчетесь покуда с митингами.
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23.02.2022 14:55 Відповісти
Так вот сначала режим ЧС, а потом - "Не время сейчас митинговать" согласно закона. Или похрену на законы?
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23.02.2022 14:58 Відповісти
Ну почему же похрену законы. Просто военного времени. Вы действительно не понимаете или стебетесь?
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23.02.2022 15:06 Відповісти
под правильного косит
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23.02.2022 15:10 Відповісти
Да какой тут нахрен правильно. Чел забыл с чего все начиналось в Крыму на Донбассе.
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23.02.2022 15:11 Відповісти
ты прочитал только два моих слова , а там три . Третье ключевое .
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23.02.2022 15:17 Відповісти
У коцапов распространено мнение, что вот не митинговали бы на майдане и всё было бы хорошо. Поддерживаете?

Или это другое? (с)
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23.02.2022 15:19 Відповісти
Мне, в отличие от Вас, важен не только сам процесс митинга, но и за что он был или против чего плюс обстоятельства и ситуация когда он проводится. Бо так и страну промитинговать недолго.
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23.02.2022 16:02 Відповісти
Мне в отличии от вас важно исполнение законов в том числе и теми, кто поставлен следить за их исполнением. Иначе очень легко просрать страну и остаться с диктатурой. Вот как у кацапов, один в один.

Есть порядок - пошёл в суд, тот запретил - рассаживай по автобусам. Иначе - беззаконие и далее в сторону диктатуры. Устраивает?
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23.02.2022 16:09 Відповісти
Может так случиться, что покуда Вы за отдельные законы ратовать будете они быстро поменяются оккупантом. И я не думаю, что Вы также у него козлить будете.
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23.02.2022 16:11 Відповісти
Может и так. А можно вдруг проснуться, и обнаружить себя с диктатором и выборочным применением законов без всякой оккупации. Я так понимаю второй путь вам кажется намного более приемлемым. А мне както оба не по душе.

За сим досвиданья, ваша позиция о выборочном правосудии мне ясна.
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23.02.2022 16:16 Відповісти
***, ну вот как Украина до сих пор под диктатором не оказалась - ну просто капец и чудеса. Или Овощ на столько демократичный был, что прям за митинги горой стол. Не мелите ерунды. У нас диктаторов не будет.У нас и царя своего отродясь не было за всю историю.
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23.02.2022 16:21 Відповісти
Коронованим був Данило,тобто Україна мала короля. (Тому-вчімо свою історію),
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23.02.2022 17:39 Відповісти
А хіба не князь?
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23.02.2022 17:50 Відповісти
Своєво царя да...не било...
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23.02.2022 18:09 Відповісти
Данило був Король, а не ЦАР.
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23.02.2022 18:10 Відповісти
За мітинги за гроші треба штрафувати щоб неповадно було.
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23.02.2022 21:15 Відповісти
Законы они всегда законы. Вы правда за революционную необходимость?
Кстате ещё о законах: в законе о ЧС писано так:

4) заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

Опа! Режим ЧС не запрещает митинговать. Неожиданно, да?
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23.02.2022 15:10 Відповісти
Свидомый гражданин сам в такое время не будет устраивать митингов. Только провокатор.
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23.02.2022 15:12 Відповісти
Тем не менее это не запрещено. И закон был нарушен именно ментами.
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23.02.2022 15:15 Відповісти
ты что дупля не отбивашь где заказной проплаченый митинг и свободное собрание граждан на своё волеизьявление ? Что ты тут дурку ≪правдолюба≫ угнетённого включил ?
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23.02.2022 15:27 Відповісти
Про заказной проплаченный митинг нам сообщили те же люди, которые совсем недавно утверждали, что Трухина за рулём не было.

Безусловно верите им? Удачи.
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23.02.2022 15:30 Відповісти
А ты кого звать будешь , когда тебя трубой в проходняке пригреют или хату обнесут , машину коцнут , не мусоров ? Или можешь довести что митинг по чеснаку был ? Не время сейчас шоблу собирать что бы заваривать смуту по вопросу которого нет . Доступно излагаю по сути ?
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23.02.2022 15:38 Відповісти
Вот интересная история получается. Насилие в тюрьмах вчера началось? Почему раньше Вас этот вопрос не интересовал от слова совсем. И надо же, он резко стал Вас интересовать после того как кацапы начали обострять ситуацию на Донбассе, после того как прошла информация что планируются бунты в тюрьмах, спровоцированные кацапами. После того как буквально вчера Малюська на фене к арестантам обратился, чтобы не делали глупостей

Малюська - до арештанів: "Вечір в хату. Про прогон від злодіїв з Раші знаю, чув. Тихо, ша".

И вот сейчас ну естественно абсолютно случайно решили организовать этот митинг.
Ну абсолютно не палитесь.
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23.02.2022 15:59 Відповісти
100 в гору, вот ту полностью согласен, нахер не надо дела заводить, штрафы выписывать, лекции читать и т.д. СВЕСТИ ВЕХ В ОБЕЗЬЯННИК, ПО ОДНОМУ ПАЛКАМИ ОТХОДИТЬ, И ОТПУСТИТЬ С МИРОМ!!! Убивать не надо, это лишнее, а так чтобы срака неделю гудела со спиной самое то!!! НАШЛИ ***** ВРЕМЯ МИТИНГОВАТЬ!!!
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23.02.2022 15:49 Відповісти
Кста, надеюсь Вы будете таким же яростным поборником законности когда объявят общую мобилизацию.
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23.02.2022 15:13 Відповісти
Я и по Трухину желаю результат видеть. А вы?
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23.02.2022 15:16 Відповісти
А мне сейчас по нему результат похер. Как-то так. Ну не беспокоит меня в данный момент его судьбв от слова СОВСЕМ.
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23.02.2022 15:53 Відповісти
А ты почему на рязанщине своей не митингуешь? Ссышься?
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23.02.2022 15:10 Відповісти
А ты значит хочешь, чтоб было как на твоей рязанщине? Или другие болотистые местности привлекают?
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23.02.2022 15:17 Відповісти
Катсап або дурень
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23.02.2022 14:59 Відповісти
Очень приятно. Евгений
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23.02.2022 15:00 Відповісти
Петушок мордовский
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23.02.2022 15:11 Відповісти
тітушня вже тут як тут..в воєнкомат їх нехай окопи риють,зброю не давати
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23.02.2022 14:40 Відповісти
Потрібно було ( в теперішній стан)..тих "мітингарів" під шконку загнати.
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23.02.2022 14:42 Відповісти
Жирна Антоніна хоче сказати що в українських тюрмах все так гладко?
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23.02.2022 14:42 Відповісти
Даже в самых цивилизованных странах в тюрьмах есть проблемы.
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23.02.2022 15:30 Відповісти
Там міністр ровний арестант, чули як по фєні ботає? 😂
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23.02.2022 14:44 Відповісти
Депортируйте этих ишаков на рабсию. в то стойло.там их реально заставят полюбить пуйла.
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23.02.2022 14:57 Відповісти
хм. а мітинги заборонені? і насильство не "нібито" безвідносно мітингу
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23.02.2022 14:58 Відповісти
придурку, тебе б на паРашу вiдправити...там би ти побачив, що таке справжне насильство.
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23.02.2022 15:22 Відповісти
На бутылку ватанов.
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23.02.2022 14:59 Відповісти
Все понятно, теперь любые протесты будут называть купленными, очень удобно для власти.
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23.02.2022 15:02 Відповісти
У себя на мордовии митингуйте, или чечены глотки перережут?
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23.02.2022 15:13 Відповісти
Ну-ка , "борец за справедливость" , расскажи , кого ты видишь на этой сходке ?
Там есть матери , сестры , жены , дети ?
Там собрались одни малолетки-студенты ... ( может они уже задумываются о своем будущем ? - тогда "ДА" ) .
Именно поэтому не верю в их бескорыстную борьбу "с режимом".
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23.02.2022 15:18 Відповісти
Я не понял. Дали денег на 1000 тушек. Взяли 23. А где остальные-то?))
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23.02.2022 15:07 Відповісти
Митинг конечно левый ,но тем не менее проблема существует ,тюряги в Украине это что-то с чем-то ,полнейший беспридел .
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23.02.2022 15:07 Відповісти
БеспрЕдел, а то я уже начинаю сомневаться
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23.02.2022 15:12 Відповісти
Отбрось сомненья всяк сюда входящий ..
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23.02.2022 15:45 Відповісти
за какую упоминаешь ?
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23.02.2022 15:12 Відповісти
Есть интересный блогер ,Одессит Домбровский ,глянь на Ютубе ,там неплохие репортажи прямо из зон .
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23.02.2022 15:44 Відповісти
шо ты тут косынку заплетаешь , мы со Стасом лично знакомы , позавчера днюха у него была . Чел своеобразный но правильный . Мой тебе совет , можешь услышать а можешь мимо ушей как говорится, не лезь в вопросы за которые ты сам лично не в курсе .
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23.02.2022 15:53 Відповісти
Ты милок ,свои советы скрути трубочкой и затусуй себе в очко .
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23.02.2022 16:07 Відповісти
это сейчас самая главная проблема?

эта шваль, которая приперлась во время чрезвычайного и почти военного положения, родственники страдающих сидельцев?

у тебя с головой как? приоритеты какие должны быть в такое время?

P.S. да, открою тебе маленький секрет - по сранению с гулагами на паРаше, где-нибудь в бурятии, под магаданом, воркутой, коми, посадками на швабру и прочими прелестями отсидки на скрепной азиопской паРаше- условия на украинских зонах почти санаторные.
так штА, думай в следующий раз более лучше, что и когда говорить, писать, когда это к месту, а когда это просто бред и вредительство.
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23.02.2022 15:29 Відповісти
Много текста ,чтобы рассказать что ты идиот . При чём здесь ГУЛаг ,что ты дурак ..есть проблема ,конкретная и её надо было решать давным-давно и этих проблем уйма и война не повод их не решать и если бы ты кретином не был то скорее всего понимал ,что чем меньше подобных проблем тем больше у Украины шансов на победу ..
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23.02.2022 15:41 Відповісти
моностырский имитирует бурную работу, после того как покрывал трухина, который по сей день в слугахУродов, очередь за билетером 95 кваот тала с липовВВС м званием баканова....
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23.02.2022 15:13 Відповісти
на зборнi пункти цих покидькiв. рити окопи та надовби проти танкiв кацапо-орди.
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23.02.2022 15:21 Відповісти
Нам срочно,еще вчера,нужен закон о сепаратизме,коллобрационизме и жесточайшее наказание,вплоть до лишения гражданства,конфискации имущества и депортации.
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23.02.2022 15:23 Відповісти
Всех заключенных по желанию в штрафбат. Тем хто прослужит год без залетов амнистия и снятие судимости с удалением со всех баз данных. Мотивация железная. Думаю желающих будет хоть отбавляй. Это лучше чем мобилизовывать работающих людей отрывать их от семьи и работы.
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23.02.2022 15:25 Відповісти
Агенты кремля на каждом углу. Со следующего дня только скажешь плохое слово про власть и сразу станешь агентов кремля. На нары без суда и следствия.
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23.02.2022 15:27 Відповісти
Якби цих ********* десь у парашному бидлостані "упакував" *********** омон чи якийсь там собр - вони б вже "на швабрі побували"! А в нас їх чемно "пожурять" - і відпустять! Краще б вже ввели воєнний стан - тоді з такою і їм подібною підлотою можна було б особливо не цяцькатись!
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23.02.2022 16:49 Відповісти
Молодые уголовники спортивной наружности пришли бороться за демократию?
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23.02.2022 17:07 Відповісти
В автобусы и копать окопы и противотанковые рвы там они нужнее.
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23.02.2022 19:53 Відповісти
Всю эту петушню побрить и на первую линию обороны по разным частям.
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24.02.2022 02:31 Відповісти
 
 