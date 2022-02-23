Правоохоронці запобігли проведенню "мітингу" під будівлею Мін'юсту: За гроші з РФ мали "протестувати" проти насильства в українських тюрмах. ВIДЕО

Під будівлею Мін'юсту планувався платний "мітинг" на замовлення РФ. "Мітингарі" мали виступати проти нібито насильства в українських в'язницях.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Щойно поліцією було жорстко припинено спробу платного мітингу перед будівлею Мін'юсту на провулку Рильського. Замовники пікету, наші північні сусіди, учора хотіли зібрати за гроші 1000 осіб, які нібито протестують проти насильства в українських в'язницях", - йдеться в повідомленні.

Вчора міністр юстиції Денис Малюська попередив про можливі провокації в українських тюрмах.

"Однак цей "прогін" був перехоплений поліцейськими і міністр юстиції, який відповідав за порядок у тюрмах, був попереджений. І бунти закінчилися, не розпочавшись. Але ті, хто взяли гроші за "прогін пошуміти", вирішили попікетувати Мін'юст. Але й тут не вийшло. 23 особи "мітингувальників" затримано та доставлено до Печерського РВВС", - підсумував Геращенко.

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