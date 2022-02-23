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"Ну, бл#дь, п#здец! Мне звонят и говорят, что за х#йня!", - "слуга народу" Любота пояснює віцеспікеру Корнієнку, що його голос за санкції проти депутатів Держдуми РФ не зарахований. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Курйози
Народний обранець від "Слуги народу" Дмитро Любота, використовуючи нецензурну лайку, пояснив віцеспікеру Олександру Корнієнку, що його голос не зарахувався під час голосування щодо санкцій проти російських депутатів
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пояснення Люботи потрапило до ефіру телеканалу "Рада" під час трансляції засідання парламенту.
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Топ коментарі
+73 Светлана Науменко
показати весь коментар23.02.2022 15:02
+38 Віталій Українець 4726b64e
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+31 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар23.02.2022 15:17
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Yuriy Kochevenko
Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
причому "нє важно на каком ізикє і пад какім флагом"
Или Вы всерьез думаете, что он так "по совести" разбушевался?
УКРАИНЦЫ , ВЫ ВООБЩЕ СЕБЯ НЕ УВАЖАЕТЕ ????
и пригласить его до Гиляки 😀😀😀
В родном городе срач развели. Бандитизм зашкаливает уже не первый год (ограбления, поджоги и .тд.), дорог нет, работы нет.
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