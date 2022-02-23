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матюк (51) парламент (525) Корнієнко (649) Любота Дмитро (6)

"Ну, бл#дь, п#здец! Мне звонят и говорят, что за х#йня!", - "слуга народу" Любота пояснює віцеспікеру Корнієнку, що його голос за санкції проти депутатів Держдуми РФ не зарахований. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Курйози

Народний обранець від "Слуги народу" Дмитро Любота, використовуючи нецензурну лайку, пояснив віцеспікеру Олександру Корнієнку, що його голос не зарахувався під час голосування щодо санкцій проти російських депутатів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пояснення Люботи потрапило до ефіру телеканалу "Рада" під час трансляції засідання парламенту.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бл#дь й#бана... Шановні колеги...", - "слуга народу" Негулевський заматюкався на трибуні ВР і оголосив хвилину мовчання в пам'ять про загиблих у Новій Одесі. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+73


Yuriy Kochevenko



Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
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23.02.2022 15:02
+38
Не дарма хвилюється зелена шваль. Прийде час - з кожного народ спитає за що ти голосував, які рішення приймав. А потім шана або на гілляку.
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23.02.2022 15:06
+31
ВОТ ОБЪЯСНИТЕ - как человек бежавший от оккупации в абхазии в Украину , теперь глава большой фракции ВР
УКРАИНЦЫ , ВЫ ВООБЩЕ СЕБЯ НЕ УВАЖАЕТЕ ????
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23.02.2022 15:17
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Yuriy Kochevenko



Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
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23.02.2022 15:02 Відповісти
НІЯКОЇ СМЕРТІ!!! БУДЬТЕ ЖИВІ!!! Ми з вами, підтримуємо, чекаємо і віримо!!!
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23.02.2022 21:29 Відповісти
Сявка
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23.02.2022 15:05 Відповісти
Не дарма хвилюється зелена шваль. Прийде час - з кожного народ спитає за що ти голосував, які рішення приймав. А потім шана або на гілляку.
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23.02.2022 15:06 Відповісти
Прийде час (пуйло) він гордо розказуватиме як саботував усе зсередини!
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23.02.2022 15:09 Відповісти
пятая колонна в Украине будет уничтожена , так що хай зараз чекають , що хтось до них прийде
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23.02.2022 15:21 Відповісти
а ще краще, хай консерви буде чути зараз - щоб спитати з них потім
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23.02.2022 15:42 Відповісти
На гiлляку!
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23.02.2022 15:15 Відповісти
Тебя чего так подорвало?) Боишься что в лес тихонько не сбежишь?)))
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23.02.2022 15:32 Відповісти
Віталік,красавець,от підтримав так підтримав...Кого ти вже в своєму нікчемному житті повісило? Ніхто на Майдані не висів.З Вікон викидали,але тебе там і близько не було. Сидіти на дивані і кидатися гидкими звинуваченнями і образами?Це і є достойне? СН,хоч все зрозумів і надіюсь тепер буде перевіряти,що з його голосом.Мене більше хвилюють ті,що завтра,чи пізніше підуть відкликати свої голоси. Як з Харківськими угодами,як проти Гетьманцева,за ФОПи.Оце гидить...
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23.02.2022 15:47 Відповісти
Не спитає. за закони 16 січня нікого не спитали
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23.02.2022 22:38 Відповісти
Які виборці, такі і депутати. Ви послухайте, як молодь (навіть вже не молодь) спілкуються...
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23.02.2022 15:09 Відповісти
На жаль.
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23.02.2022 15:15 Відповісти
страна ua - кацапская помойка и это общеизвестно уже давно , а уважающие себя нормальные украинцы эту гадость не читают ...
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23.02.2022 16:04 Відповісти
а чого не заспамив брехуна?
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23.02.2022 16:15 Відповісти
Хай йому буде соромно
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23.02.2022 16:22 Відповісти
Невиховане кацапське бидло.
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23.02.2022 15:12 Відповісти
так, щоб грабувати
причому "нє важно на каком ізикє і пад какім флагом"
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23.02.2022 15:15 Відповісти
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23.02.2022 15:15 Відповісти
Вид недотепи иісля заміни памперсів.
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23.02.2022 16:54 Відповісти
Ось така х ..ня,малята🤷
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23.02.2022 15:15 Відповісти
Вы бы не так матерились, если бы Вам не оплатили за "кнопку" 20 штук зелени????
Или Вы всерьез думаете, что он так "по совести" разбушевался?
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23.02.2022 15:16 Відповісти
Усравсь)))
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23.02.2022 15:17 Відповісти
ВОТ ОБЪЯСНИТЕ - как человек бежавший от оккупации в абхазии в Украину , теперь глава большой фракции ВР
УКРАИНЦЫ , ВЫ ВООБЩЕ СЕБЯ НЕ УВАЖАЕТЕ ????
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23.02.2022 15:17 Відповісти
Это я про Арахамию
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23.02.2022 15:17 Відповісти
Надо выяснить какой фсбэшник формировал списки парти СН
и пригласить его до Гиляки 😀😀😀
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23.02.2022 15:19 Відповісти
его зеленский назначил, ни кто об этом орангутанге и слыхом не слыхивал раньше
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23.02.2022 15:26 Відповісти
Так пора учиться у Тараса Бульбы -« я тебя породил - я тебя и убью»
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23.02.2022 15:28 Відповісти
Да! Зараз Арахімію вб'є шмаркля !
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23.02.2022 15:37 Відповісти
Наридна мова,наридный лексикон,наридные манеры,быдло есть быдло.Каков нарид таки и слуги.
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23.02.2022 15:18 Відповісти
а нормально,без кацапо-ординських матiв, розмовляти це бидло не в змозi ?
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23.02.2022 15:18 Відповісти
Вы неправы - они универ Трускавца закончили 😀😀😀
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23.02.2022 15:20 Відповісти
клуб вишуканого словознавства ім. С. Шнурова
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23.02.2022 15:18 Відповісти
Шнура не трогай
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23.02.2022 15:45 Відповісти
шниря не чіпати?
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23.02.2022 16:01 Відповісти
Не. Шнурова)) Он за Украину)
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23.02.2022 16:04 Відповісти
Культура так и прет.
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23.02.2022 15:21 Відповісти
Все бы так ругались, когда твой голос не вошёл по принципиальным жизненноважным санкциям. Публикация, что не проголосовал "за", это автоматом "враг Украины".
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23.02.2022 15:23 Відповісти
Ні. Якщо бі він натиснув кнопку, то він 20 000 баксов на рівному місці б не втратив.
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23.02.2022 15:40 Відповісти
Бидло вибрало бидло
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23.02.2022 15:25 Відповісти
так, мова спілкування малоросійського бидла, яких майже на руках у Верховну Раду занесли лохи 73% і вимагають від них бути порядними і чесними.
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23.02.2022 15:33 Відповісти
и все благодаре стаду свыней во главе с сывоносым, так достали- что любую хрень выбирали
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23.02.2022 16:12 Відповісти
не удивлюсь если он давно кандидат наук
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23.02.2022 15:30 Відповісти
Не треба так за нецензурну лексику. Емоції. Поставте себе на його місце. Любота родом з мого міста. Якщо не спрацювала кнопка то йому що тепер як ворогу до батьків не можна приїхати? Чоловік виправився. А для того щоб про це знали його виборці та земляки треба щоб ще й розголос пішов.
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23.02.2022 15:30 Відповісти
ну, да, не привезе батькам $20кусків - як приїзжати?
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23.02.2022 16:17 Відповісти
Я уявляю як він розмр=овляє з підлеглими в своєму магазині в Куп"янську. А дітям під час виборів подарунки від нього роздавали. Ще мабуть за роботу не розрахувався?
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23.02.2022 17:03 Відповісти
Пацан шол к успєху а тут така халепа - мікрофон невимкнуто! Тож нє па панятіям!
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23.02.2022 15:33 Відповісти
На передову по в резерві першої черги!
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23.02.2022 15:36 Відповісти
Во как патриотизьм со слуг народа лезет, не удержать!!!! А если еще придать пиндюлей под задницу то еще и на хфронт запросится!!
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23.02.2022 15:39 Відповісти
в шикарных залах эрмитажа мат восхищенья не смолкал-из той же оперы
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23.02.2022 15:43 Відповісти
Уникальные кадры что папа что сынок.
В родном городе срач развели. Бандитизм зашкаливает уже не первый год (ограбления, поджоги и .тд.), дорог нет, работы нет.
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23.02.2022 15:51 Відповісти
в раде сидят барыги, как и все 30лет, а народу предлагают партизанить, теробороны, чтобы защищать ихние рошены- САМИ ИДИТЕ И МАЖОРОВ СВОИХ БЕРИТЕ- НА ПЕРЕДОВУЮ
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23.02.2022 16:10 Відповісти
а вы за свою зассатую однушку в бараке идите.
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23.02.2022 16:23 Відповісти
УБОЖЕСТВО...
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23.02.2022 16:19 Відповісти
70% того сброда там. просто грязь!худшие представители Славной Украины.развращенные властью.где урвать побольше и гори все пропадом. когда прижмет! 30 % помимо. финансовых и т.п. благ. еще с человеческим лицом и честью.
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23.02.2022 16:25 Відповісти
Порой трудно не согласиться с ПуХу что мы "один народ" , ну как минимум в парламентах.
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23.02.2022 16:28 Відповісти
От страха голову потерял. Патриоты его могли отправить на доску позора вместе с блогершами.
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23.02.2022 16:29 Відповісти
Колаборанти і саботажники на Цензору! Олександр Чебаненко, Директор Програми Право Українського інституту майбутнього, адвокат публікує блоги, в яких закликає до стриманності: не розірвати дипломатичні відносини з Росією, не вводити військовий стан, не вводити закон про колаборантів. Його блоги безумовно відповідають усім стандартам професійності. Я сумнівалася, чи він це мислить щиро задля добра України. Тому написала коментар, де висловила думку, що його пріорітетом є бізнес-інтереси. Tому, як і значна частина українських політиків, обирає поведінку "і вашим і нашим". Мій коментар було швидко вімдічено як спам. Висновок :це правда.
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23.02.2022 16:37 Відповісти
реально ", бл#дь, п#здец")))
"
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23.02.2022 16:53 Відповісти
красота... среди бегущих первых нет и отстающих...
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24.02.2022 08:58 Відповісти
 
 