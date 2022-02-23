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війна (56290) Донбас (21733) військовослужбовці (3942) ЗСУ (5696) Ухман Михайло (235)

Окопна війна: "Жителі Донецька, я сам з Донецька. Не вірте російській пропаганді, ми не будемо стріляти в цивільне населення і не стріляємо", - боєць ЗСУ Михайло. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наше інтерв'ю з українським воїном, записувалося неподалік тимчасово окупованого Донецька за день до того, як Росія "визнала" ОРДЛО - "незалежними".

Михайло народився і виріс в Донецьку, як тільки російські найманці захопили його місто, він вивіз родину і пішов в ЗСУ, щоб воювати проти російського агресора, розповів журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

В Михайла досі є зв'язок з тимчасово окупованими територіями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окопна війна: "Не дивіться телеканали, які працюють проти України. Підтримуйте українську армію, не панікуйте і все буде добре", - офіцер ЗСУ Олександр Назаров. ВIДЕО

Він бачить, як російські окупанти роблять все можливе, щоб тільки дискредитувати українську армію.

"Жителі Донецька, я теж з Донецька і я не буду стріляти по вас, ми не будемо стріляти по мирних українцях, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Не вірте росіянам і їхнім найманцям, вони вас просто використовують" - зазначив Михайло.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окопна війна: "Бійці ЗСУ взяли в полон найманців РФ. Я розмовляв з ними, шкода, що їх відпустили і вони знову воювали проти нас", - доброволець Олег Ревега. ВIДЕО

Дивіться рубрику "Окопна війна" на Цензор.НЕТ, дізнавайтеся правду першими, підтримуйте українську армію і ми обов'язково переможемо.

Слава Україні!
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Сипати бісер перед свиньми.
що б Армія доброго не робила для ордлів - все одно буде "біндєрамі"
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23.02.2022 16:46 Відповісти
Ох, Миша ...
Вспомни толпы упоротых гражданских, которые останавливали военные колонны на Донбассе в 2014. А потом посмотри про блокирование воинский частей в Крыму теми же "мирными жителями".
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23.02.2022 16:52 Відповісти
шо ти мелеш? ... уже не 2014 ... сегодня 2022 ... в донецке орда ...

прекращайте эту самодеятельность, у нас тут не махновщина, чтобы всякие дурачки обещания раздавали
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23.02.2022 16:53 Відповісти
Михаил вы сами не понимаете что эти гражданские прятали Гранаты в Мёде? или как эти гражданские делали всё чтобы убить свой Регион голосуя за ОПЗЖ и РАШКУ?...Хватит церемонится, Орда даст Манкуртам Оружие...и они возможно начнут стрелять нам в спины...потому надо говорить "- Чисток не будет но всё же содействуйте ВСУ и СБУ максимально эффективно и быстро..." ну и да чистки всё равно будут...8 лет оккупации это вам не шутки...надо быть честными как с собой так и с Нашими людьми на тех территориях...
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23.02.2022 17:01 Відповісти
 
 