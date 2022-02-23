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Колона бронетехніки під прапорами "ДНР" та Росії під православною хоругвою рухається у напрямку Маріуполя, - соцмережі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Події
Колона бронетехніки під прапорами "ДНР" та Росії під православною хоругвою рухається у напрямку Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, автор якого стверджує, що колона справді рухається у маріупольському напрямку, з'явилась в соцмережах.
На відео приблизно півтора десятка бронемашин. Частина з них - танки. На відео чути розмову англійською мовою Один зі співрозмовників ствердно відповідає на питання про те, чи це російські танки. На останній бронемашині, яку видно на відео, замість прапора встановлено православну хоругву.
Топ коментарі
+115 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар23.02.2022 17:04
+58 wittmann1980
показати весь коментар23.02.2022 17:04
+57 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар23.02.2022 17:23
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Это кино я видел неделю назад!