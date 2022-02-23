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Колона бронетехніки під прапорами "ДНР" та Росії під православною хоругвою рухається у напрямку Маріуполя, - соцмережі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Колона бронетехніки під прапорами "ДНР" та Росії під православною хоругвою рухається у напрямку Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, автор якого стверджує, що колона справді рухається у маріупольському напрямку, з'явилась в соцмережах.

На відео приблизно півтора десятка бронемашин. Частина з них - танки. На відео чути розмову англійською мовою Один зі співрозмовників ствердно відповідає на питання про те, чи це російські танки. На останній бронемашині, яку видно на відео, замість прапора встановлено православну хоругву.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+115
Нравіца нє нравіца-джавєліни справяцца...
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23.02.2022 17:04
+58
Мочить козлов!
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23.02.2022 17:04
+57
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23.02.2022 17:23
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Там і джавеліни не потрібні Достатньо ПТУРСів. На бронетехніці взагалі немає захисту..Відправили на убій..Туда їм і дорога..
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23.02.2022 21:11 Відповісти
Яке кощунство! Нечиста сила хоче ще й Богом свої злочини і неправду Богом прикривати ! Овечу шкуру натягти на себе...
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23.02.2022 21:23 Відповісти
А почему они не горят ещё
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23.02.2022 22:50 Відповісти
Куди це одічалиє на своїх консервних банках зібралися? Мабуть у пекло!
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23.02.2022 23:04 Відповісти
Долбаните по ним из Байрактара
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23.02.2022 23:10 Відповісти
Минировать все направления срочным образом.
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23.02.2022 23:45 Відповісти
Какое минирование они уже в городе а Залужный и не пикнул !
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23.03.2022 10:59 Відповісти
Какое в жопу 23 марта?
Это кино я видел неделю назад!
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23.03.2022 13:48 Відповісти
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