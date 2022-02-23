Волонтерка Юсупова просить допомоги: на фронт потрібні дрон та рюкзаки. ВІДЕО+ФОТО

Спецназівцям на фронті потрібні дрон, тактичні рюкзаки та запачастини.

Про це волонтерка Наталія Юсупова пише на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Потрібна допомога фронту. Треба ще викупити дрон для спецназу за 52 тис., тактичні рюкзаки на 46 тис. та запчастини", - написала вона.

Юсупова вказала, що волонтери щодня купують необхідне.

"Вчора відправила два генератора за 41 тис., носилки та ремонт коптера - понад 10 тис, відправила коптер та ліки. Сьогодні вже купила квадрокоптер за 52 тис, та носики за 11 300 грн", - зазначила волонтерка.

Всі звіти про витрачені кошти Наталія Юсупова публікує на своїй сторінці у фейсбуці.

Картка для допомоги 5168 7427 2451 8760 (ПриватБанк), Віолетта Юлдашева.















