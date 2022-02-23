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Волонтерка Юсупова просить допомоги: на фронт потрібні дрон та рюкзаки. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Спецназівцям на фронті потрібні дрон, тактичні рюкзаки та запачастини.
Про це волонтерка Наталія Юсупова пише на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Потрібна допомога фронту. Треба ще викупити дрон для спецназу за 52 тис., тактичні рюкзаки на 46 тис. та запчастини", - написала вона.
Юсупова вказала, що волонтери щодня купують необхідне.
"Вчора відправила два генератора за 41 тис., носилки та ремонт коптера - понад 10 тис, відправила коптер та ліки. Сьогодні вже купила квадрокоптер за 52 тис, та носики за 11 300 грн", - зазначила волонтерка.
Всі звіти про витрачені кошти Наталія Юсупова публікує на своїй сторінці у фейсбуці.
Картка для допомоги 5168 7427 2451 8760 (ПриватБанк), Віолетта Юлдашева.
Топ коментарі
+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар23.02.2022 17:18
+8 Vladimir T fd7dc273
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+3 Bel Amor
показати весь коментар23.02.2022 17:32
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02.09.21 /ЦН/:
"Нужны средства для приобретения квадрокоптера для украинской армии."-волонтер Юсупова.
Уважаю волонтеров и их деятельность. Помогал и помогаю.
Но если волонтеры хотят принципиально изменить отношение власти к армейскому обеспечению (или не хотят?), то перед тем как просить о помощи граждан Украины, необходимо озвучить позицию тех, кто ОБЯЗАН это самое обеспечение обеспечивать.
Обращалась к командиру части полковнику _______ - была послана
Обращалась к нач.тыл.обесп. полковнику _______ - была послана
И т.д. вплоть до, прости господи, верховного главнокомандующего.
А то нам тут втирают ежедневно, что Армия обеспечена всем необходимым ...
А поверим мы волонтёрам и поможем, и будут основания с власти спросить.
P.S.
Понимаю, что после таких заявлений волонтерская деятельность может сильно усложниться. Но без этого принципиальные сдвиги в снабжении ВСУ невозможны.
26 эвров за рюкзак - сколько он прослужит?
"Транзакция отклонена банком получателя, средства возвращены на вашу карту" - обе карты Монобанка не принимают платежей. Дайте другие карты для переводов.