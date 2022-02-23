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Волонтерка Юсупова просить допомоги: на фронт потрібні дрон та рюкзаки. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спецназівцям на фронті потрібні дрон, тактичні рюкзаки та запачастини.

Про це волонтерка Наталія Юсупова пише на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Потрібна допомога фронту. Треба ще викупити дрон для спецназу за 52 тис., тактичні рюкзаки на 46 тис. та запчастини", - написала вона.

Юсупова вказала, що волонтери щодня купують необхідне.

"Вчора відправила два генератора за 41 тис., носилки та ремонт коптера - понад 10 тис, відправила коптер та ліки. Сьогодні вже купила квадрокоптер за 52 тис, та носики за 11 300 грн", - зазначила волонтерка.

Всі звіти про витрачені кошти Наталія Юсупова публікує на своїй сторінці у фейсбуці.

Картка для допомоги 5168 7427 2451 8760 (ПриватБанк), Віолетта Юлдашева.

Волонтерка Юсупова просить допомоги: на фронт потрібні дрон та рюкзаки 01
Волонтерка Юсупова просить допомоги: на фронт потрібні дрон та рюкзаки 02Волонтерка Юсупова просить допомоги: на фронт потрібні дрон та рюкзаки 03
Волонтерка Юсупова просить допомоги: на фронт потрібні дрон та рюкзаки 04
Волонтерка Юсупова просить допомоги: на фронт потрібні дрон та рюкзаки 05
Волонтерка Юсупова просить допомоги: на фронт потрібні дрон та рюкзаки 06
Волонтерка Юсупова просить допомоги: на фронт потрібні дрон та рюкзаки 07
Волонтерка Юсупова просить допомоги: на фронт потрібні дрон та рюкзаки 08
Волонтерка Юсупова просить допомоги: на фронт потрібні дрон та рюкзаки 09

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Усім хто підтримує українську армію-шана та повага...
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23.02.2022 17:18
+8
Не устану повторять:
Уважаю волонтеров и их деятельность. Помогал и помогаю.
Но если волонтеры хотят принципиально изменить отношение власти к армейскому обеспечению (или не хотят?), то перед тем как просить о помощи граждан Украины, необходимо озвучить позицию тех, кто ОБЯЗАН это самое обеспечение обеспечивать.
Обращалась к командиру части полковнику _______ - была послана
Обращалась к нач.тыл.обесп. полковнику _______ - была послана
И т.д. вплоть до, прости господи, верховного главнокомандующего.
А то нам тут втирают ежедневно, что Армия обеспечена всем необходимым ...
А поверим мы волонтёрам и поможем, и будут основания с власти спросить.

P.S.
Понимаю, что после таких заявлений волонтерская деятельность может сильно усложниться. Но без этого принципиальные сдвиги в снабжении ВСУ невозможны.
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23.02.2022 17:34
+3
а Юсупова не обращалась к Касьянову нащот дронов? Или у нее договор с китайцами?
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23.02.2022 17:32
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Усім хто підтримує українську армію-шана та повага...
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23.02.2022 17:18 Відповісти
Портников 9 мин назад
Американське видання Newsweek стверджує, що російське вторгення в Україну може розпочатися протягом наступних 48 годин. Про це нібито повідомила американська розвідка, а адміністрація Байдена - офісу Зеленського
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23.02.2022 19:19 Відповісти
Согласен. Но:
02.09.21 /ЦН/:
"Нужны средства для приобретения квадрокоптера для украинской армии."-волонтер Юсупова.
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23.02.2022 20:15 Відповісти
Сьогодні дещо відправлю, не так багато як би хотілось,😒 та все ж скільки зможу.
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23.02.2022 17:32 Відповісти
а Юсупова не обращалась к Касьянову нащот дронов? Или у нее договор с китайцами?
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23.02.2022 17:32 Відповісти
Завали хлебало
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23.02.2022 17:43 Відповісти
Повторяю, закрой пасть
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23.02.2022 17:47 Відповісти
Не устану повторять:
Уважаю волонтеров и их деятельность. Помогал и помогаю.
Но если волонтеры хотят принципиально изменить отношение власти к армейскому обеспечению (или не хотят?), то перед тем как просить о помощи граждан Украины, необходимо озвучить позицию тех, кто ОБЯЗАН это самое обеспечение обеспечивать.
Обращалась к командиру части полковнику _______ - была послана
Обращалась к нач.тыл.обесп. полковнику _______ - была послана
И т.д. вплоть до, прости господи, верховного главнокомандующего.
А то нам тут втирают ежедневно, что Армия обеспечена всем необходимым ...
А поверим мы волонтёрам и поможем, и будут основания с власти спросить.

P.S.
Понимаю, что после таких заявлений волонтерская деятельность может сильно усложниться. Но без этого принципиальные сдвиги в снабжении ВСУ невозможны.
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23.02.2022 17:34 Відповісти
Придурастый, какая связь между ценой рюкзака и твоими обвинениями?
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23.02.2022 17:50 Відповісти
Если бы ты небыл упоротым то посмотрел бы полностью эту статью и увидел скрины с ценой 54000 за 6 рюкзаков.
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23.02.2022 17:52 Відповісти
Ну кто же виноват, что ты любишь говенные рюкзаки от авакяна?
26 эвров за рюкзак - сколько он прослужит?
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23.02.2022 17:54 Відповісти
Посмотри на фото,что то я не заметил там кожи крокодила которого сам Данди замочил Нельзя быть таким упоротым твоЙ хозяин говорил-Думайте...
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23.02.2022 18:02 Відповісти
Ты вылупилось из российского яйца? Именно они вечно калякают про хозяев.
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23.02.2022 18:06 Відповісти
А какого болдуина ты приплел какого то хозяина?
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23.02.2022 18:13 Відповісти
Рада проголосувала 50 мільярдів гривень на все . Грошей вжне нема ?
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23.02.2022 18:09 Відповісти
Найуха ? Краще будувати дороги .
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23.02.2022 18:07 Відповісти
+
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23.02.2022 18:09 Відповісти
+
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23.02.2022 18:14 Відповісти
ВСУ и в этот раз спасут и помогут Ей не власть , а Волонтеры и простой Народ !!!
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23.02.2022 19:20 Відповісти
+
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23.02.2022 21:10 Відповісти
+
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23.02.2022 21:32 Відповісти
Что вы все тут трындите, помочь не пробовали?
"Транзакция отклонена банком получателя, средства возвращены на вашу карту" - обе карты Монобанка не принимают платежей. Дайте другие карты для переводов.
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23.02.2022 23:42 Відповісти
 
 