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Ахметов повернувся до України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бізнесмен Рінат Ахметов переконаний, що Україна та українці вийдуть із поточної ситуації сильнішими.

Про це він заявив у коментарі виданню "Українська правда" після прильоту до Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Україну ми любимо, в Україну ми віримо, і я переконаний, що з цієї ситуації Україна та українці вийдуть сильнішими", - заявив бізнесмен.

Ахметов підкреслив, що SCM продовжує інвестувати мільярди доларів у будівництво та модернізацію виробничих потужностей та створення робочих місць в Україні.

"Я не зупиняю інвестиції, а продовжую інвестувати – і це мільярди доларів в українську економіку, у нові робочі місця і від цього виграє Україна та кожен українець. Ми готові допомагати уряду, готові допомагати містам, де розташовано наш бізнес. І найголовніше – ми допомагали, допомагаємо і допомагатимемо. Людей у ​​біді ми не залишимо - це я можу сказати з упевненістю. І кожен має займатися своєю справою", - заявив Рінат Ахметов.

Нагадаємо, напередодні Рінат Ахметов ініціював дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд. грн. податків для підтримки державного бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов планує прилетіти до Києва 23 лютого, - пресслужба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Ахметов чудово розуміє те, що він втратить увесь бізнес, якщо рашку не буде зупинено.
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23.02.2022 17:33
+19
По части налогов его, в отличие от Бени, можно ставить в пример !
Почитайте финотчетность оборот/налог - он в лидерах...
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23.02.2022 17:38
+15
Кадирівцям розкажеш про ''рошени" коли до тебе в гості навідаються.
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23.02.2022 17:44
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Как эти с..ки зае...и!!!
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23.02.2022 17:30 Відповісти
Кадирівцям розкажеш про ''рошени" коли до тебе в гості навідаються.
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23.02.2022 17:44 Відповісти
Та це кацапський провокатор. Звикайте )
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23.02.2022 17:46 Відповісти
У ротенберга рошена нет. Не хочешь убиваться-петляй из всрф.
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23.02.2022 17:45 Відповісти
Ну как бы кацапу похер пойдете ли Вы убиваться или нет. Не пойдете Вы - он сам придет к Вам. Только шансов не убиться в этом случае у Вас будет меньше.
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23.02.2022 18:35 Відповісти
https://youtu.be/1l0PObsiruk
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23.02.2022 17:45 Відповісти
https://youtu.be/CgHW02YF50s
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23.02.2022 22:26 Відповісти
какая новость и радость пздц...
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23.02.2022 17:30 Відповісти
і шо
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23.02.2022 17:31 Відповісти
Татарин молодец,заработает 2млд$,заплатил налогов 1млрдГрн. супер честный патриот!!
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23.02.2022 17:32 Відповісти
По части налогов его, в отличие от Бени, можно ставить в пример !
Почитайте финотчетность оборот/налог - он в лидерах...
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23.02.2022 17:38 Відповісти
Так зрозуміло, нинішній презЕдент лялька іншого олігарха, а оберуть ахметівського і відіб'є вдесятеро більше...
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23.02.2022 17:41 Відповісти
А на Ротердамі + він скільки заробив возячи вугілля з ДНР і продаючи його за цінами наче куплене в Ротердамі ?
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23.02.2022 17:42 Відповісти
Колома, платит налоги в Израиле,он кошерный,блин идейный!!))
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23.02.2022 17:50 Відповісти
Нет оно бежало из Израиля )))
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23.02.2022 17:57 Відповісти
Дима, а ты сколько денег заплатил в бюджет Украины, чтоб спонсировать ВСУ?
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23.02.2022 17:45 Відповісти
К сожалению,наши налоги не сильно влияют на финансирование ВСУ.Их банально воруют.
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23.02.2022 18:11 Відповісти
Я тебя не спрашиваю про воровство. Я тебя спросил, какую сумму денег ты перечислил в бюджет Украины.
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23.02.2022 19:27 Відповісти
Корректней задать вопрос,кто сколько украл у Украины.Ринат,сотни миллиардов долларов
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23.02.2022 18:13 Відповісти
Он не татарин а внебрачный сын Кучми
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23.02.2022 17:50 Відповісти
Пропоную , надіти на них кайданки… А їхні статки ЗС
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23.02.2022 17:32 Відповісти
Читаешь мысли Коломойского!!!
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23.02.2022 17:47 Відповісти
Ахметов чудово розуміє те, що він втратить увесь бізнес, якщо рашку не буде зупинено.
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23.02.2022 17:33 Відповісти
Весь бизнес Ахметов не потеряет .У него и в Европе и в США есть бизнес. И с голоду Ахметов не здохнет .
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23.02.2022 17:38 Відповісти
І в правоохоронних органів ЄС та США немає питань до нього, на відміну від вашого пахана - Бєні.
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23.02.2022 17:41 Відповісти
Зараз заплачу....Ще розкажіть що він ідейний.
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23.02.2022 17:43 Відповісти
Что такое идейный?
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23.02.2022 17:56 Відповісти
В нього ще є копальні у Америці. Якось проживе.
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23.02.2022 17:41 Відповісти
Конечно, потеряет. Особенно, после того как его кинули донецкие бандиты из днр с его фондом Рината Ахметова - помните, его речевку «памагите дитям данбаса»? Это когда он возил бандитам водку и сигареты.
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23.02.2022 18:38 Відповісти
Кинули. Він тоді намагався всидіти сракою на двох стільцях, щоб зберегти контроль над ЄМЗ. Кацапи викинули Ахметова та знищили підприємство.
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23.02.2022 18:49 Відповісти
лайно приплило
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23.02.2022 17:35 Відповісти
Ринату - зачьот !

организуй Тероборону Донбасса !
ты не рукожоп, а конкретный пацан!
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23.02.2022 17:37 Відповісти
Он один раз уже "организовал". Сепараи помогая. Ну и гудел конечно. Гудел всеми заводами. Правда заводы гудели в Украине, а он гудел в казино Монако. С тех пор его так и называют - "Гудок".
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23.02.2022 18:38 Відповісти
внаслідок обстрілів РФ загинув Ахметов
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23.02.2022 17:38 Відповісти
ездили суки с пуйлой решать за свой бизнес
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23.02.2022 17:38 Відповісти
И каждому по свистку или гудку....
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23.02.2022 17:39 Відповісти
Давайте, Ринат Леонидович, как в 90-х. Автомат в руки - и тратата ))
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23.02.2022 17:40 Відповісти
По своїх.
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23.02.2022 17:42 Відповісти
Коли обидва принца ВБ були в Афгані , то був такий головняк був для військових . Це ж така ціль для снайперів .

Навійщо це чоловік після 60 років армії ?! Скільки бійців потребно буде покласти , що б його не зачепило ?

Дивиться з такого ракурсу .
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23.02.2022 17:46 Відповісти
ну всё , кацапам писец ...
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23.02.2022 17:42 Відповісти
https://www.unian.net/society/1010467-dom-pinchukov-v-londone-stal-samyim-dorogim-v-mire-***********-korolevskoe-pomeste.html

Пинчуки с кучмами вывезли наличность в свой маедок в центре Ландона -
самого дорогого .... что у них есть . За 280 млн. фунтов стерлиногов !
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23.02.2022 17:43 Відповісти
писец эти твари доят и контролируют всю экономику упыри
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23.02.2022 17:45 Відповісти
00:22, 18.11.14 ))))
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23.02.2022 17:51 Відповісти
Кстати, Великобритания сейчас отменяет "золотые визы" для богачей вложивши ей по паре лямов фунтов.
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23.02.2022 18:46 Відповісти
Может закупишь по частным каналам с десяток "Абрамсов",трепло. А "негры с автоматами" и бесплатно на них попляшут.
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23.02.2022 17:43 Відповісти
вот эта шобла поделила страну и является по сути её хозяевами никакие реформы никакая ЕС им нужна тому что они потеряют всё когда сюда как в ту же Польшу зайдет западный капитал и появится конкуренция им потому всё и тормозят и реформ за 30 лет НОЛЬ на фоне той же Польши ну и конечно наше совковое маргинальное население в большинстве своём, потому плешивое сюда рвло своё и суёт понимая что тут таких совкопитеков-ватников много, кароч попа полная....
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23.02.2022 17:43 Відповісти
Как он запел, когда куйло наехал на украинских олигархов
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23.02.2022 17:44 Відповісти
На НАРЫ обоих !!!
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23.02.2022 17:45 Відповісти
А второй-то кто?
Второй уже снова улетел.
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23.02.2022 17:49 Відповісти
счастье-то какое...
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23.02.2022 17:47 Відповісти


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23.02.2022 17:47 Відповісти
один я заметил, что Ермак исчез из пространства?
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23.02.2022 17:49 Відповісти
Откуда этот "патриот" вернулся..!? Из Лондона, на пару часиков заскочил !?
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23.02.2022 17:50 Відповісти
Из Женеви, оно там купило дом
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23.02.2022 17:53 Відповісти
Иначе кто тебе за электричество платить будет
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23.02.2022 17:50 Відповісти
а чувак шарит
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23.02.2022 17:51 Відповісти
А беня Мудозвонский в это время читая коменты тихо потирает свои жирные ручонки и тихо сопит
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23.02.2022 17:55 Відповісти
У нас нет в Украине олигархов , у нас есть воры и убивцы !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.02.2022 17:55 Відповісти
І покаже партбілет "Пправого сектора"
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23.02.2022 17:57 Відповісти
Резервист что ли
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23.02.2022 18:00 Відповісти
надо просто дудеть и дуть в зеленский гудок . Как ******* Донецк ,так и Зе просрал Донбасс .Специалисты ....
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23.02.2022 18:04 Відповісти
Ренат Леонидович! Отдайте свои заводы украинскому народу! Они достались вам не по справедливости!
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23.02.2022 18:07 Відповісти
Как мы "рады", что олигарх вернулся в Украину, ведь снова можно ему грабить народ.
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23.02.2022 18:08 Відповісти
инвестор, мля, прискакал... как только запахло потерей Мариуполя (( гудок хоть с собой прихватил?
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23.02.2022 18:10 Відповісти
ЧОМУ ДОСІ НЕ СИДИТЬ СЄПАР?
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23.02.2022 18:14 Відповісти
та прям , ангел с небес спустился
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23.02.2022 18:14 Відповісти
ВІН МІГ БИ В 2014 ВСЕ ПОТУШИТЬ = Є СЄПАР
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23.02.2022 18:16 Відповісти
К чему такое внимание к ахметке? Мне лично пох где он и его семейство.
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23.02.2022 18:23 Відповісти
Пинчук говорят тоже вернулся - Кучму морально содержать. А, вот Коломойский со своим «10 000 доллярив за москаля» куда-то сгинул и сидит считает бабло за построенные дороги в Украине от Зеленского
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23.02.2022 18:40 Відповісти
Хитрый картежник,ни слова про оккупанта засрашку и ее больного на голову царька,сучек переживает за свои мариупольские суперприбыльные предприятия и надеется,что украинская армия спасет его кошелек.
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23.02.2022 18:49 Відповісти
А Каломой ,вообще отказался присутствовать на сборе 50 самых крупных "ПРЕТПРИНИМАТЕЛЕЙ " готовящим помощь для обороны , прикинувшись больным 🤮
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23.02.2022 19:14 Відповісти
 
 