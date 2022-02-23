Ахметов повернувся до України. ВIДЕО
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Бізнесмен Рінат Ахметов переконаний, що Україна та українці вийдуть із поточної ситуації сильнішими.
Про це він заявив у коментарі виданню "Українська правда" після прильоту до Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Україну ми любимо, в Україну ми віримо, і я переконаний, що з цієї ситуації Україна та українці вийдуть сильнішими", - заявив бізнесмен.
Ахметов підкреслив, що SCM продовжує інвестувати мільярди доларів у будівництво та модернізацію виробничих потужностей та створення робочих місць в Україні.
"Я не зупиняю інвестиції, а продовжую інвестувати – і це мільярди доларів в українську економіку, у нові робочі місця і від цього виграє Україна та кожен українець. Ми готові допомагати уряду, готові допомагати містам, де розташовано наш бізнес. І найголовніше – ми допомагали, допомагаємо і допомагатимемо. Людей у біді ми не залишимо - це я можу сказати з упевненістю. І кожен має займатися своєю справою", - заявив Рінат Ахметов.
Нагадаємо, напередодні Рінат Ахметов ініціював дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд. грн. податків для підтримки державного бюджету.
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Почитайте финотчетность оборот/налог - он в лидерах...
организуй Тероборону Донбасса !
ты не рукожоп, а конкретный пацан!
Навійщо це чоловік після 60 років армії ?! Скільки бійців потребно буде покласти , що б його не зачепило ?
Дивиться з такого ракурсу .
Пинчуки с кучмами вывезли наличность в свой маедок в центре Ландона -
самого дорогого .... что у них есть . За 280 млн. фунтов стерлиногов !
Второй уже снова улетел.