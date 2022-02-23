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"Готель мав би бути безкоштовним, а ми платимо останні копійки. Не знаємо, що робити", - евакуйований в РФ мешканець ОРДЛО. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Евакуйовані в Ростовську область РФ жителі окупованого Донбасу скаржаться на те, що їх змушують платити за житло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розповідь 75-річного чоловіка, який евакуювався до РФ опублікована в соцмережах.

"Тут вимагають якісь папери, а ми - безпорадні, у нас нічого немає. Я інвалід першої групи. На протезах... У готелі начебто повинні безкоштовно нас утримувати. А ми платимо останні копійки. Далі не знаємо, що нам робити", - каже один з евакуюваних в РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Місць немає. Ми з вчорашнього вечора не їли, не спали", "Як можна так маніпулювати жінками та дітьми", - біженці з ОРДЛО нарікають на "теплий" прийом у Таганрозі. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+88
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23.02.2022 17:42
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23.02.2022 17:45
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23.02.2022 17:44
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23.02.2022 17:42 Відповісти
гениально
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23.02.2022 17:44 Відповісти
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23.02.2022 17:45 Відповісти
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23.02.2022 20:08 Відповісти
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23.02.2022 17:45 Відповісти
дякую креативщикам за гарний чорний юмор !
без нього на війні - ніяк !
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23.02.2022 19:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sFzEiOd5CMk

Матеря Данбасса
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23.02.2022 19:11 Відповісти
"что делать, что делать...?

страдать и радоваться, пля !!!
вы ж теперь в "нэзальожной" луганде, кидары !
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23.02.2022 19:10 Відповісти
Одне уточненя - терпіли.
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23.02.2022 20:05 Відповісти
Что делать? Отсосничков поесть
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23.02.2022 17:43 Відповісти
Этот еще легко отделался, а "дома" идет "добровольная" мобилизация под дулами везут "подснежники собирать"
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23.02.2022 17:44 Відповісти
Я точно знаю, что немного на север и там полно бесплатных чумов, яранг и прочего экологически чистого жилья, а главное от биндеров подальше, уже точно не дотянуться!
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23.02.2022 18:02 Відповісти
русский мир... кули.
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23.02.2022 17:44 Відповісти
давайте жовто-блакитні прапори в руки і з вигуками "Слава Україні" пробивайте коридор до України
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23.02.2022 17:44 Відповісти
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23.02.2022 17:44 Відповісти
Сказал - как обрезал.
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23.02.2022 17:46 Відповісти
он давно уже обрезал, все что можно и совесть тоже
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23.02.2022 17:51 Відповісти

Надеюсь обрежут ему по самую шею.
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23.02.2022 18:30 Відповісти
если достанем падлюку.....
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23.02.2022 19:12 Відповісти
Мудозвон сраный
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23.02.2022 17:47 Відповісти
Тоді Симоньян та Толстой до чого? Теж семіти?
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23.02.2022 17:47 Відповісти
Ні. Але на кацапії завжди так: "Бєй жидов- спасай расєю". Національна забава така.
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23.02.2022 19:10 Відповісти
петха против кур ... он может, он готов ...
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23.02.2022 17:50 Відповісти
А как отгребать, так он сразу и еврей, и негр.... А если был бы уверен, что это поможет, то в пи**расы записался
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23.02.2022 17:59 Відповісти
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23.02.2022 18:03 Відповісти
Мы обрезанные!
С нами Яхве !

хотя вообще-то я сомневаюсь, что бойцы Цахала идут в бой с такими киздоватыми лозунгами

.
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23.02.2022 19:15 Відповісти
" А на левой груди, профиль Сталина.
А на правой Маринка анфас..."

Интересно, сколько евреев его уже прокляли?
А сколько ещё проклянут?
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23.02.2022 18:06 Відповісти
а Гитлер по центру ?

любит Рудольфович Алоизовича
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23.02.2022 19:31 Відповісти
Тогда, пусть назіваеца Соловейчиком, а то нещитово.
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23.02.2022 18:08 Відповісти
Шапирой он был Шапирой и подохнет
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23.02.2022 18:11 Відповісти
эт точно, их по маме по морде бьют
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23.02.2022 19:32 Відповісти
Пардон а где он в зеркале увидел ЕВРЕЯ
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23.02.2022 19:06 Відповісти
мда, это тот случай когда кацап хуже еврея
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23.02.2022 19:33 Відповісти
Извините прошел школу А шо не так
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23.02.2022 19:47 Відповісти
А если серьезно меня научили различать Еврея от жида И ЭТО БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
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23.02.2022 20:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fSxrArHRhqw

Россиян в Данбассе нет
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23.02.2022 19:07 Відповісти
Вечер у меня удался Это сегодня будет кидаться ядом и серной и соляной кислотой но я не могу отказать себе не посмотреть на это действо НО главное чтобы телевизор выдержал яд и кислоту
ЖАЛКО БУДЕТ ТЕЛЕВИЗОРА А так после полученного удовольствия усну как младенец
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23.02.2022 19:10 Відповісти
Только вчера утром кричал что он русский, а уже в еврея перекрасился
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23.02.2022 19:49 Відповісти
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23.02.2022 17:45 Відповісти
зато дома в рассее
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23.02.2022 17:45 Відповісти
Оце ти довбойоб😂😂😂. В тебе була можливість стати Слугою урода і відпочивати в Дубуях😂😂
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23.02.2022 17:45 Відповісти
в лесу есть поляна.. на ней растут отсосиновики..
идите собирать грибы!
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23.02.2022 17:46 Відповісти
Россия - страна террорист. Русские всю свою историю воровали, убивали, насиловали и калечили другие народы и национальности. Россия и ее генетические уроды (русские) должны быть уничтожены, стерты с лица земли как генетический мусор планеты.
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23.02.2022 17:46 Відповісти
так це ж не евакуація - це ДЕПОРТАЦІЯ в гібридному вигляді
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23.02.2022 17:48 Відповісти
Це повернення на "ИстАрическую Родину". На їх харі подивитесь - відразу зрозуміло свідки вони з'явились на східних землях України, навіть приблизно роки сказати можу 1934-1935
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23.02.2022 18:04 Відповісти
Начебто мужик українець, а от баба біля нього ну явна кацапка. Де він її знайшов? Наче людей не було.
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23.02.2022 19:18 Відповісти
"Далі не знаємо, що нам робити", - каже один з евакуйованих в РФ.
даю підказку: голосуйте далі за есересеру.
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23.02.2022 17:48 Відповісти
Всех просто использовали и тут же выбросили...
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23.02.2022 17:49 Відповісти
І це правильно! Гондони двічі не використовують!!!!
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23.02.2022 18:05 Відповісти
Вам жеж 10 000 рубльов дадуть - розрахуєтесь…
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23.02.2022 17:50 Відповісти
на митингах 8 лет тому назад такие вот одуванчики громче всех орали "Путин введи"...вот наконец-то и ввел.
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23.02.2022 17:51 Відповісти
Та його зараз запитай хто винен, воно й скаже, що "біндєри вінавати, а путєн наш сцарь".
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23.02.2022 18:04 Відповісти
Головне назад в Україну не вертайтеся.
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23.02.2022 17:52 Відповісти
Я плакать. Ржать и плакать🥱🙄
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23.02.2022 17:54 Відповісти
На расєє толька гавно бєзкоштовне на каждам углу в пєрєізбиткє...
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23.02.2022 17:55 Відповісти
Ты придурок старый ещё домой приедь, там вообще будет весело, твою квартиру уже удмурты заняли😁😁
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23.02.2022 17:57 Відповісти
До удмуртів ще свої дончане православні її обнесли.
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23.02.2022 18:13 Відповісти
за 10 тысщами приперся . 20.000 ******* .
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23.02.2022 18:40 Відповісти
"Русский мир" кликали? Він прийшов Так чого ж ви до нього втекли? Вів вас до себе не кликав!
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23.02.2022 17:58 Відповісти
Радуйтесь что платить надо своим, а не солдатам НАТО
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23.02.2022 17:59 Відповісти
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23.02.2022 18:33 Відповісти
а взагалі, я знову ж переконуюсь, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти....!!

руSSкому міру повірити-себе обманути!
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23.02.2022 17:59 Відповісти
Любители якуневича и руське мира
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23.02.2022 18:05 Відповісти
75 років, вже не виправиш, так і помре десь у Вологді на смітнику, тікаючи від біндер.
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23.02.2022 18:12 Відповісти
Или в правду наивные, то ли дундуки, в такую даль, в феврале, бесплатно, мы думали, 1 группа---капец, сказал отец---и дети ложки покидали!
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23.02.2022 18:16 Відповісти
Що робити? Перше, ніж щось робити, треба думати. Але вже пізно.
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23.02.2022 18:21 Відповісти
Там не чем думать. У него и ему подобных лиссэнцефалия
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23.02.2022 18:32 Відповісти
Хунта оборяє! Путен, введі їм ісчо, може прозумнішають
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23.02.2022 18:24 Відповісти
Не знает, что делать? ВЕШАЙСЯ, старый, безмозглый долб..б.
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23.02.2022 18:31 Відповісти
Шоделать-шоделать...
Ленточек палассатых побольше, ряху триКАЛором измажь и орать "путенпамаги"...
Чи там не Украина, там за это 3/14здят?
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23.02.2022 18:50 Відповісти
Бесплатный только сыр в мышеловке. Вы уже в ней с кусочком вонючего руського сыра - лугандонцы и даунбасцы..
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23.02.2022 18:52 Відповісти
А вы не знаете, дебилы, ***?..
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23.02.2022 19:04 Відповісти
ожидание vs реальность
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23.02.2022 19:06 Відповісти
Бесплатно вы у Путлера можете только сесть на бутылку и прокричать: "Чечня-круто!"
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23.02.2022 19:07 Відповісти
Меньше треба було ***** звати
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23.02.2022 19:13 Відповісти
Бесплатный сыр в ...
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23.02.2022 19:13 Відповісти
Вы сделали свой выбор, нечего теперь плакаться. Небось пенсию по инвалидности в Украине до самого отъезда в Ростов получал? Так теперь ее не будет. Вы теперь "отдельная признанная независимая республика".
У вам же там с 14-года, наверное, такое изобилие, что все укропы от зависти просто от голода дохнут, бо такого кормильца потеряли. Украину уже не кормите, все сами жрете. Чего ж вы от такого изобилия в Ростов сбежали?
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23.02.2022 19:16 Відповісти
Не жаль!Врага звали в дом!Пожинайте плоды!
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23.02.2022 19:16 Відповісти
Х.йца сосните, старые гонд.ны.
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23.02.2022 19:17 Відповісти
Блин, на что она похожа? Это чучело - лицо Донбасса?
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23.02.2022 19:22 Відповісти
Это люди из категории, которые привыкли что за них думают.
А потом каждый раз вопрошают ЧТО ДЕЛАТЬ?
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23.02.2022 19:31 Відповісти
Це в Україні ви могли качати права, а тут, куди ви всі прагнули, заткніть язики у дупу.
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23.02.2022 19:32 Відповісти
тю здрасьте! сами ж мечтали о вяликой или хотя бы умереть в расие... ну и ...вперед...не нойте!
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23.02.2022 19:35 Відповісти
Там и оставайтесь, рабы!
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23.02.2022 20:57 Відповісти
вы бесплатное мясо для *****
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23.02.2022 21:06 Відповісти
3-ій сорт має за все платить по повній.Хавайте що хотіли.
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23.02.2022 22:29 Відповісти
Самка вже за воротнік зранку навкидала за родную говєнь.
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26.04.2022 11:03 Відповісти
 
 