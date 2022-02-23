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"Готель мав би бути безкоштовним, а ми платимо останні копійки. Не знаємо, що робити", - евакуйований в РФ мешканець ОРДЛО. ВIДЕО
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Евакуйовані в Ростовську область РФ жителі окупованого Донбасу скаржаться на те, що їх змушують платити за житло.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розповідь 75-річного чоловіка, який евакуювався до РФ опублікована в соцмережах.
"Тут вимагають якісь папери, а ми - безпорадні, у нас нічого немає. Я інвалід першої групи. На протезах... У готелі начебто повинні безкоштовно нас утримувати. А ми платимо останні копійки. Далі не знаємо, що нам робити", - каже один з евакуюваних в РФ.
Топ коментарі
+88 Перехватчик
показати весь коментар23.02.2022 17:42
+48 Огусто
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+43 Перехватчик
показати весь коментар23.02.2022 17:44
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Будь ласка, зачекайте...
без нього на війні - ніяк !
Матеря Данбасса
страдать и радоваться, пля !!!
вы ж теперь в "нэзальожной" луганде, кидары !
добровольная" мобилизацияпод дулами везут "подснежники собирать"
Надеюсь обрежут ему по самую шею.
С нами Яхве !
хотя вообще-то я сомневаюсь, что бойцы Цахала идут в бой с такими киздоватыми лозунгами
.
А на правой Маринка анфас..."
Интересно, сколько евреев его уже прокляли?
А сколько ещё проклянут?
любит Рудольфович Алоизовича
Россиян в Данбассе нет
ЖАЛКО БУДЕТ ТЕЛЕВИЗОРА А так после полученного удовольствия усну как младенец
идите собирать грибы!
даю підказку: голосуйте далі за есересеру.
руSSкому міру повірити-себе обманути!
Ленточек палассатых побольше, ряху триКАЛором измажь и орать "путенпамаги"...
Чи там не Украина, там за это 3/14здят?
У вам же там с 14-года, наверное, такое изобилие, что все укропы от зависти просто от голода дохнут, бо такого кормильца потеряли. Украину уже не кормите, все сами жрете. Чего ж вы от такого изобилия в Ростов сбежали?
А потом каждый раз вопрошают ЧТО ДЕЛАТЬ?