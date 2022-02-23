"Готель мав би бути безкоштовним, а ми платимо останні копійки. Не знаємо, що робити", - евакуйований в РФ мешканець ОРДЛО. ВIДЕО

Евакуйовані в Ростовську область РФ жителі окупованого Донбасу скаржаться на те, що їх змушують платити за житло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розповідь 75-річного чоловіка, який евакуювався до РФ опублікована в соцмережах.

"Тут вимагають якісь папери, а ми - безпорадні, у нас нічого немає. Я інвалід першої групи. На протезах... У готелі начебто повинні безкоштовно нас утримувати. А ми платимо останні копійки. Далі не знаємо, що нам робити", - каже один з евакуюваних в РФ.

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