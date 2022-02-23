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"Россияне - остановите Путина!", - радник глави МВС Геращенко звернувся до громадян РФ. ВIДЕО
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Радник глави МВС Антон Геращенко звернувся до громадян РФ з проханням зупинити агресивні наміри президента Росії Володимира Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення Геращенко опублікував на своїй сторінці в соцмережі.
Геращенко звертається у ньому до лідерів громадської думки в Росії та до російської молоді і попереджає про загрози, які стануть реальність у випадку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.
Топ коментарі
+38 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар23.02.2022 17:57
+33 Sergiy Zhugan
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+22 vitaliymkua
показати весь коментар23.02.2022 17:59
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Будь ласка, зачекайте...
они там адекватные все !? если там такие в руководстве Все - то нам писта...
Теперь очень надеюсь что тебя, блюдолиза, остановит другой предмет.
Пуля.
"Решение Путина о признании ДНР и ЛНР поддержали 73% россиян
По данным опроса ВЦИОМ, решение Путина о признании ДНР и ЛНР поддерживают 73% респондентов
Такие данные получил ВЦИОМ. «Скорее не поддерживаю» на вопрос о решении президента ответили 16% участников. Также 78% поддержали подписание с ДНР и ЛНР договоров о дружбе
https://www.rbc.ru/politics/23/02/2022/621649589a794721a2bd5d39?from=newsfeed
не х было кликать Путина в Донбасс
чекали надзвичайний стан
а тем де треба і не треба
періодично він вставав