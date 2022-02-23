УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13497 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниПодії
29 294 116
війна (56290) Росія (47164) Геращенко Антон (925)

"Россияне - остановите Путина!", - радник глави МВС Геращенко звернувся до громадян РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Радник глави МВС Антон Геращенко звернувся до громадян РФ з проханням зупинити агресивні наміри президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення Геращенко опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

Геращенко звертається у ньому до лідерів громадської думки в Росії та до російської молоді і попереджає про загрози, які стануть реальність у випадку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці запобігли проведенню "мітингу" під будівлею Мін'юсту: За гроші з РФ мали "протестувати" проти насильства в українських тюрмах. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+38
Антоша- ну ти висрал,блін...
показати весь коментар
23.02.2022 17:57
+33
це ти до кого звертаєшся до бидла сикунів
показати весь коментар
23.02.2022 17:57
+22
Тоха так і не зрозумів що там народ таке собі колективне *****...
показати весь коментар
23.02.2022 17:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Шутка вечера от Антонины !!! блин.. Зе пургу несет, Гетьманцев вообще диверсионные мансы закидывает такое что за такие слова во время войны расстреливают ...
они там адекватные все !? если там такие в руководстве Все - то нам писта...
показати весь коментар
23.02.2022 18:53 Відповісти
Хорошо сказал.
показати весь коментар
23.02.2022 19:00 Відповісти
Да только результат как "горохом об стенку".
показати весь коментар
23.02.2022 19:26 Відповісти
нашёл к кому обращаться. да и даже если кто-то что-то там разместит или скажет - что это изменит?
показати весь коментар
23.02.2022 19:03 Відповісти
Выжившего из ума параноика необходимо срочно усыплять, аналогично и процентов 80 примкнутых к нему ватников. Не к кому там обращаться с такими призывами.
показати весь коментар
23.02.2022 19:05 Відповісти
Та не, ублюдок Геращенко, останавливать надо бьіло тебя в 2019 когда топил против Порошенко. Останавливать тебя надо бьіло когда Антоненко и Кузьменко сажали. Останавливать тебя надо бьіло когда на фасаде администрации президента увидел следьі "проказ" Порошенко после протестного митинга.
Теперь очень надеюсь что тебя, блюдолиза, остановит другой предмет.
Пуля.
показати весь коментар
23.02.2022 19:08 Відповісти
Там одни гитлеровцы
"Решение Путина о признании ДНР и ЛНР поддержали 73% россиян
По данным опроса ВЦИОМ, решение Путина о признании ДНР и ЛНР поддерживают 73% респондентов
Такие данные получил ВЦИОМ. «Скорее не поддерживаю» на вопрос о решении президента ответили 16% участников. Также 78% поддержали подписание с ДНР и ЛНР договоров о дружбе

https://www.rbc.ru/politics/23/02/2022/621649589a794721a2bd5d39?from=newsfeed
показати весь коментар
23.02.2022 19:09 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне!Орки не люди!
показати весь коментар
23.02.2022 19:20 Відповісти
антоша припини істерику.... ніхто нікого не забере
показати весь коментар
23.02.2022 19:24 Відповісти
Антон сидів в костюмі х..я
чекали надзвичайний стан
а тем де треба і не треба
періодично він вставав
показати весь коментар
23.02.2022 19:36 Відповісти
Их не надо не о чем просить. После всего что было тем более. Они спят и видят, как нас вернуть в лоно. А по сути то: Киевская русь породила москву, мы же ее и упокоим.
показати весь коментар
23.02.2022 20:35 Відповісти
ага, простые расеяне радовались когда нас тут убивали, мачи хохлов, к кому ты обращаешься? они там все путлера любят, холопы
показати весь коментар
23.02.2022 20:49 Відповісти
Тоха, ну капец. Покажи лайф хак как быстро с тарелки есть, пока мина падает. 2-5 секунд есть и падай в миску.
показати весь коментар
23.02.2022 20:52 Відповісти
впервые за время время могу поставить лайк Геращенко.. а то раньше только зад лизал зеленскому раньше
показати весь коментар
23.02.2022 21:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 