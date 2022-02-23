"Россияне - остановите Путина!", - радник глави МВС Геращенко звернувся до громадян РФ. ВIДЕО

Радник глави МВС Антон Геращенко звернувся до громадян РФ з проханням зупинити агресивні наміри президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення Геращенко опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

Геращенко звертається у ньому до лідерів громадської думки в Росії та до російської молоді і попереджає про загрози, які стануть реальність у випадку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці запобігли проведенню "мітингу" під будівлею Мін'юсту: За гроші з РФ мали "протестувати" проти насильства в українських тюрмах. ВIДЕО