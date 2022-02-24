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Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

"Без цензури наживо": Надзвичайний стан 2022 | Зброя для всіх | Чи попре Путін далі? | Ватний сказ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

РНБО пропонує надзвичайний стан, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект про вільне володіння зброєю, а світ завмер в очікуванні подальших кроків Путіна.

Марина Данилюк-Ярмолаєва та Богдан Буткевич на традиційному стрімі "Без цензури наживо" на Цензор.НЕТ вдарять фактами і гумором по панічних настроях.

Буде гаряче, вмикайтеся!

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
ЗБРОЯ - ЦЕ КОРОТКОСТВОЛЬНА НАРІЗНА З ПРАВОМ ПОВСЯКДЕННОГО НОСІННЯ, ВСЕ ОСТАННЄ ВІД ЛУКАВОГО!
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23.02.2022 20:50
+6
На скільки простіше було би вбивати російських окупантів, якби всі українці говорили українською мовою.
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23.02.2022 20:54
+5
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23.02.2022 20:47
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23.02.2022 20:47 Відповісти
Stepan Sterh! Лежиш ти у засідці в кущах поблизу місточка через яку-небудь Ірпінь чи Ворсклу. По місточку їде УАЗік із москальським офіцером. До містка 50 метрів. В тебе "короткоствольна нарізна зброя". Твої дії?
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23.02.2022 21:34 Відповісти
Чи тобі треба зброю, щоб Макдональдс на біг-макі бомбанути?
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23.02.2022 21:36 Відповісти
З короткоствольною нарізною зброєю не потрібно ховатись в кущах ні від кого, а тому офіцеру завжди можна вказати найкоротший шлях на той світ.
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23.02.2022 22:47 Відповісти
ЗБРОЯ - ЦЕ КОРОТКОСТВОЛЬНА НАРІЗНА З ПРАВОМ ПОВСЯКДЕННОГО НОСІННЯ, ВСЕ ОСТАННЄ ВІД ЛУКАВОГО!
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23.02.2022 20:50 Відповісти
По зброї стало ще гірше, чим було раніше... Ніяку нормальну вогнепальну зброю населення не зможе придбати.
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23.02.2022 20:53 Відповісти
І не надо придбавати,ми в першому ж бою роздобдемо!
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23.02.2022 20:59 Відповісти
👍
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23.02.2022 21:09 Відповісти
На скільки простіше було би вбивати російських окупантів, якби всі українці говорили українською мовою.
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23.02.2022 20:54 Відповісти
І кожен мав в шафі мініум гвинтівку.
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23.02.2022 20:58 Відповісти
пароль - ПАЛЯНИЦЯ.
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23.02.2022 21:01 Відповісти
відповідь - НІСЕНІТНИЦЯ.
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23.02.2022 21:04 Відповісти
Рябеньке телятко
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23.02.2022 22:24 Відповісти
Мета путіна сухопутна дорога в Крим, на більше не потягне. І те що блокують володіння зброєю в такий час це зрада сцикливих крис і зрадників.
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23.02.2022 20:56 Відповісти
Чехословакия 1968 год.
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23.02.2022 20:57 Відповісти
Друже, лежиш ти у засідці в кущах поблизу місточка через яку-небудь Ірпінь чи Ворсклу. По місточку їде УАЗік із москальським офіцером. До містка 50 метрів. В тебе "короткоствольна нарізна зброя". Твої дії?
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23.02.2022 20:58 Відповісти
Гвинтівка з прицілом,патрон на кабана,стріляю москалю в голову і тихо ловлю далі рибу....
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23.02.2022 21:05 Відповісти
👍
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23.02.2022 21:11 Відповісти
Чи тобі треба зброю, щоб Макдональдс на біг-макі бомбанути?
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23.02.2022 20:59 Відповісти
куда делся дерьмак? уже 2 недели падлу не слышно....
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23.02.2022 21:04 Відповісти
Може Єрмак в тероборону записався? Зараз в "Десні" полосу перешкод проходить?
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23.02.2022 22:18 Відповісти
ВСУ передают привет оккупантам - https://www.youtube.com/watch?v=eN97HvGJamY
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23.02.2022 21:07 Відповісти
У ідеалі, щоб ми могли захистити свої родини …, людина у мисливському магазині по 1 вимозі пред'явивши права водія могла придбати звичайний дробовик
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23.02.2022 21:09 Відповісти
Та влада ж ссить, бо ще під роздачу нардепи потраплять, оці судді, прокурори та інші паразити на тілі українського народу.
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23.02.2022 21:14 Відповісти
Отож
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23.02.2022 21:33 Відповісти
Сам ты *****.
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23.02.2022 21:22 Відповісти
Що не купиш за гроші,купиш за велічезні гроші,тому Європа мурчить а Америка мовчить
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23.02.2022 21:35 Відповісти
Паникерів , дійсно , требо мочити інформаційно и закривати їм рота .
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23.02.2022 22:13 Відповісти
 
 