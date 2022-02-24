16 355 31
"Без цензури наживо": Надзвичайний стан 2022 | Зброя для всіх | Чи попре Путін далі? | Ватний сказ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
РНБО пропонує надзвичайний стан, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект про вільне володіння зброєю, а світ завмер в очікуванні подальших кроків Путіна.
Марина Данилюк-Ярмолаєва та Богдан Буткевич на традиційному стрімі "Без цензури наживо" на Цензор.НЕТ вдарять фактами і гумором по панічних настроях.
Буде гаряче, вмикайтеся!
Топ коментарі
+7 Stepan Sterh
показати весь коментар23.02.2022 20:50
+6 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар23.02.2022 20:54
+5 olele
показати весь коментар23.02.2022 20:47
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
olele
показати весь коментар23.02.2022 20:47 Відповісти Мені подобається 5
Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар23.02.2022 21:34 Відповісти Мені подобається 0
Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар23.02.2022 21:36 Відповісти Мені подобається 0
Stepan Sterh
показати весь коментар23.02.2022 22:47 Відповісти Мені подобається 0
Stepan Sterh
показати весь коментар23.02.2022 20:50 Відповісти Мені подобається 7
voffka_morkoffka
показати весь коментар23.02.2022 20:53 Відповісти Мені подобається 4
Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар23.02.2022 20:59 Відповісти Мені подобається 3
Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар23.02.2022 21:09 Відповісти Мені подобається 1
віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар23.02.2022 20:54 Відповісти Мені подобається 6
Микола Мазуренко
показати весь коментар23.02.2022 20:58 Відповісти Мені подобається 2
Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар23.02.2022 21:01 Відповісти Мені подобається 3
віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар23.02.2022 21:04 Відповісти Мені подобається 3
Mikhail Holovlov
показати весь коментар23.02.2022 22:24 Відповісти Мені подобається 0
Микола Мазуренко
показати весь коментар23.02.2022 20:56 Відповісти Мені подобається 2
Рекрут
показати весь коментар23.02.2022 20:57 Відповісти Мені подобається 5
Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар23.02.2022 20:58 Відповісти Мені подобається 1
Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар23.02.2022 21:05 Відповісти Мені подобається 3
Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар23.02.2022 21:11 Відповісти Мені подобається 0
Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар23.02.2022 20:59 Відповісти Мені подобається 2
Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар23.02.2022 21:04 Відповісти Мені подобається 1
Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар23.02.2022 22:18 Відповісти Мені подобається 2
Виктор Дийнега
показати весь коментар23.02.2022 21:07 Відповісти Мені подобається 0
Яукр
показати весь коментар23.02.2022 21:09 Відповісти Мені подобається 2
Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар23.02.2022 21:14 Відповісти Мені подобається 3
Яукр
показати весь коментар23.02.2022 21:33 Відповісти Мені подобається 1
✘
Михаил Дужик
показати весь коментар23.02.2022 21:22 Відповісти Мені подобається 1
✘
Володимир Володимир 892a9fae
показати весь коментар23.02.2022 21:35 Відповісти Мені подобається 0
Elvic Vic
показати весь коментар23.02.2022 22:13 Відповісти Мені подобається 1
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...