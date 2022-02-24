"Без цензури наживо": Надзвичайний стан 2022 | Зброя для всіх | Чи попре Путін далі? | Ватний сказ. ВIДЕО

РНБО пропонує надзвичайний стан, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект про вільне володіння зброєю, а світ завмер в очікуванні подальших кроків Путіна.

Марина Данилюк-Ярмолаєва та Богдан Буткевич на традиційному стрімі "Без цензури наживо" на Цензор.НЕТ вдарять фактами і гумором по панічних настроях.

Буде гаряче, вмикайтеся!