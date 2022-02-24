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Кива записав звернення до "братніх росіян": просить "звільнити" Україну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива, який перебуває поза межами України, привітав росіян із днем Червоної армії та попросив "звільнити" Україну.

Відповідне звернення до громадян РФ він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зі святом вас, браття! Зі святом - днем ​​захисника Вітчизни! Зі святом - днем ​​Червоної армії та військово-морського флоту. Тієї армії, спадщиною якої ми досі пишаємося", - сказав Кива.

Народний депутат України обурився тим, що росіяни чують на свою адресу звенувачення від українців. Та заявив, що дії РФ несуть українському народу "надію на відродження".

"Сьогодні моя країна поневолена та фактично поставлена ​​на коліна Заходом. Просочена нацизмом, і в неї немає майбутнього. Україні потрібна допомога. Українському народу потрібне визволення. І ми розраховуємо на вас", - сказав Кива.

Також дивіться: Завтра увесь південний схід звернеться до Путіна з проханням про захист", - нардеп ОПЗЖ Кива. ВIДЕО

Член "ОПЗЖ" додав, що, на його думку, росіяни, білоруси та українці є єдиним народом.

"Ми – єдина сім'я. І настане той момент, коли ми возз'єднаємось і будемо разом", - підсумував він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+75
в міжнародний розшук подати і Іспанія нам його доправить бігом
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24.02.2022 02:08
+72
В будь-якій нормальній країні, він би вже сидів за гратами.
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24.02.2022 02:08
+67
Ау, СБУ, где уголовное дело и запрос на екстрадицию етой мрази? Где оно и его семья живет и где его недвижимость в Украине? Из-за таких мразей будут гибнуть десятки тысяч украинцев и мы просто так ему простим?
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24.02.2022 02:09
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Під час бомбодування Київу таке не чекати екстрадицію потребує , а ліквідації .

Аля гер-ком-аля гер .
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24.02.2022 07:12 Відповісти
Кива, Бузина с Кобзоном ждут тебя.
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24.02.2022 07:26 Відповісти
Розстріляти за законом воєнного часу!
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24.02.2022 07:41 Відповісти
тварина, істота недороблена
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24.02.2022 10:14 Відповісти
и его ещё на куски не разорвали эту падаль зрадную?!
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24.02.2022 10:15 Відповісти
А чому воно ще живе?
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24.02.2022 10:15 Відповісти
Чтоб ты сдох лысый гандон , вместе со своими «братьями кацапами» !
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24.02.2022 10:15 Відповісти
Na kol suku ! Svoloc ruSSkaja!
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24.02.2022 10:15 Відповісти
Jesli on v Ispanije, zaprosite arestovatj, teperj uzhe vse vam pomogut.
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24.02.2022 10:16 Відповісти
Кого ты поздравляешь с праздником? Того кто в пять утра начал бомбить Украину? Скотина!
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24.02.2022 10:17 Відповісти
Почему это ЧМО еще не на нарах ?
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24.02.2022 10:17 Відповісти
Когда он уже сдохнет? Задолбал.
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24.02.2022 10:17 Відповісти
я так розумію, він має бути оголошеним поза законом. Щоб любий, хто має змогу, міг вбити його без наслідків.
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24.02.2022 10:17 Відповісти
Сраный дрочер
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24.02.2022 10:18 Відповісти
Вошдь нашего совкодрочерного быдляка.Он и его последователи должны быть лишены гражданства,имущества и депортированны.ПОЖИЗНЕННО.
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24.02.2022 10:18 Відповісти
по законам военного времени распустить ОПЗЖ,а всех депутатов расстрелять
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24.02.2022 10:18 Відповісти
Не так кардинально, але це треба було зробити ще в 2014-ому з партією регіонів.
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24.02.2022 10:23 Відповісти
Так Порошенко же оттуда был...... Невозможно
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24.02.2022 10:29 Відповісти
urod
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24.02.2022 10:19 Відповісти
и до каких пор будем проявлять терпимость7 Мы что терпилы чтобы не реагировать на этих гнид? Хуже уже не будет. Киву просто повесить. И пусть ********* и Шмапанян хоть на говно изойдут. Хватит панькаться с ублюдками из опзж
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24.02.2022 10:19 Відповісти
После этого обращения этот отброс должен быть уничтожен без суда и следствия.
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24.02.2022 10:20 Відповісти
Чому цей підор ше живий ???
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24.02.2022 10:20 Відповісти
отправить наших местных пусть его в унитазе утопят -сюда везти не надо
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24.02.2022 10:21 Відповісти
Дайте мне кредит и я поеду его Закуярю....
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24.02.2022 10:22 Відповісти
***** *****
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24.02.2022 10:23 Відповісти
Тварь!
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24.02.2022 10:23 Відповісти
Неужели не найдется ни один Украинец который бы ликвидировал эту мразь?
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24.02.2022 10:23 Відповісти
не надо тратить на это чмо свое время и ненависть, это просто использованный презерватив
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24.02.2022 10:24 Відповісти
Освободите Верховную Раду от Кивы пожалуйста и его партии!
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24.02.2022 10:27 Відповісти
Да сделайте уже с ним что-нибудь, сколько можно
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24.02.2022 10:29 Відповісти
В той стране где он, его должны арестовать! Украина пусть обратиться к властям
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24.02.2022 10:29 Відповісти
сбу, ау.. когда Украина победит, это существо кива должно быть арестовано!
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24.02.2022 10:31 Відповісти
*******. Что ОНО делает в Верховном Совете?
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24.02.2022 10:31 Відповісти
не обращайте внимание на клоуна, его ждет военный трибунал
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24.02.2022 10:32 Відповісти
Пришло время для уничтожения калаборантов
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24.02.2022 10:34 Відповісти
удивительно что эта тупая мразь в 14 году с порохом в его рядах помню что писдело на границе с крымом про агресию ввх, оно походу невменяемо и неадекватное
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24.02.2022 10:34 Відповісти
ОПЖ запретить надо и лишить всех мандатов это же вражеская партия как такое может быть
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24.02.2022 10:36 Відповісти
Сказочный д@*****.
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24.02.2022 10:37 Відповісти
Чому досі не заарештована уся фракція ОПЗЖ, не блоковані їх осередки, осередки Шарія і т.п.???
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24.02.2022 10:38 Відповісти
тварь.
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24.02.2022 10:38 Відповісти
А чому вони ці падли ще є депутатами?
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24.02.2022 10:40 Відповісти
Серьезно? Эта мразь такое ляпнул? Разве после такого он не должен сыграть в ящик?
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24.02.2022 10:43 Відповісти
Якщо ОПЗЖ не дасть оцінку діям свого "члена" - пора робити висновки щодо існування цієї "партії".
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24.02.2022 10:46 Відповісти
В испании нет украинцев?
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24.02.2022 10:50 Відповісти
Есть.
шарий.
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24.02.2022 23:34 Відповісти
Застрелить этого выродка!
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24.02.2022 10:50 Відповісти
четвертовать на алее Небесной Сотни
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24.02.2022 10:53 Відповісти
Этого ещё не повесили?
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24.02.2022 10:54 Відповісти
Почти аналогично написала... У нас такой давно бы сидел в клетке. Государственный изменник!
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24.02.2022 15:22 Відповісти
так это чмо в Испании, на том самом Западе, который проклинает...
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24.02.2022 20:26 Відповісти
Предусмотрительный ублюдок. Спрятал заранее свою тушу...👺
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24.02.2022 20:36 Відповісти
Начинаю поддерживать методы Моссада
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24.02.2022 10:55 Відповісти
К чёрту Моссад, только Линч.
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24.02.2022 10:58 Відповісти
Воно ще дроче на волі ?
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24.02.2022 11:17 Відповісти
Цьому покидьку давно вже не місце серед нормальних людей.
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24.02.2022 11:24 Відповісти
война это очистка Украины от всякой гниды и падали. активисты, найдите эту сволочь и уничтожьте эту сволоту.
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24.02.2022 11:46 Відповісти
Приберіть цього гандона!!! "Війна не змінює людину, вона просто розкриває її сутність. Якщо людина була гандоном, то після фронту вона стане махровим п#дарасом"
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24.02.2022 14:22 Відповісти
кто голосовал за эту *******?довольны *****?
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24.02.2022 14:32 Відповісти
я бы не месте зели, ему лично передал "привет" уроду.
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24.02.2022 14:41 Відповісти
Он еще живой?! 😡
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24.02.2022 15:19 Відповісти
А можно эту тварь передать частями из Испании?
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24.02.2022 17:54 Відповісти
Этого ублюдка киву следует немедленно изолировать от нашего общества.
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24.02.2022 18:12 Відповісти

у пуйла схоже iнтелект на такому ж рiвнi, тiльки пуйло розмовляє кацапською говiркою

трiшечки краще, нiж дебiльна сволота кива. а так дуже подiбнi гасла, така ж маячня.
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25.02.2022 12:18 Відповісти
Кива - рупор Кремля. Як і Жиріновський, і Соловйов, і Скабеєва з компанією. Куплений ****** зрадник свого народу. Таких як він чекає лише безчестя і народний суд.
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11.03.2022 16:20 Відповісти
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