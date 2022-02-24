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Мер Борисполя Борисенко при вибухи поблизу міста: Війська ПВО відбивають атаку "невідомого літального об'єкту". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні о 5 ранку в районі Борисполя було чути серію потужних вибухів. Це війська ПВО відбивали атаку "невідомого літального об'єкту"

Про це заявив міський голова Борисполя Володимир Борисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи, які було чутно у Борисполі — це війська ПВО, що відбивають атаку "невідомого літального об'єкту" — міський голова Борисполя.

Читайте також: Потужні вибухи пролунали у низці українських міст

"Це працює наша армія. Все нормально", - додав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Подленько так ***** напало без обьявлегния войны даже Алоиозыч был честнее!
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24.02.2022 06:45
+9
Сподіваюся, літальному об'єкту вже летальний кінець?
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24.02.2022 06:46
+3
В Броварах наше ПВО стоит, С-300. Скорей всего это они.
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24.02.2022 06:49
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Подленько так ***** напало без обьявлегния войны даже Алоиозыч был честнее!
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24.02.2022 06:45 Відповісти
Сподіваюся, літальному об'єкту вже летальний кінець?
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24.02.2022 06:46 Відповісти
чи досi вiдбивають?
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24.02.2022 06:58 Відповісти
тока нло нам не хватало
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24.02.2022 06:46 Відповісти
Над Киевом только что прогудел типо самолет, потом последовало несколько взрывов.
Дай Бог в воздухе.
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24.02.2022 06:47 Відповісти
Бачив крилату ракету над оболоні . В сторону Вишгорода . Там бахнуло .
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24.02.2022 07:12 Відповісти
Вже є відео,що літаки літають.Винищувачі.Незрозуміло тільки чиї.
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24.02.2022 06:48 Відповісти
В Броварах о 05:05 почув пеші вибухи, зараз періодичність вибухів зменшилась.
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24.02.2022 06:48 Відповісти
В Броварах наше ПВО стоит, С-300. Скорей всего это они.
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24.02.2022 06:49 Відповісти
ви ще карту подайте детально! що, скільки, чого!
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24.02.2022 09:10 Відповісти
Ви вважаєте, нехай краще паніка буде з приводу вібухів?
Базування цієї частини ППО відоме ще з совка і значно точніше, ніж вказання міста, в районі якого вона хнаходиться. Воно є навіть у Вікіпедії. Супутники легко засікають випромінювання радарів подібних комплексів на дуже великій відстані.
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24.02.2022 11:43 Відповісти
вибухів
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24.02.2022 11:43 Відповісти
так шо там в Борисполе?
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24.02.2022 06:48 Відповісти
винищувачі ясно чиї. це штурмовики не ясно булоб
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24.02.2022 06:57 Відповісти
Березань - 40 км від Борисполя.У мене двері дуже чутливі,як сейсмограф,власне вони двічі сьогодні зранку ходили на своїх петлях після взривів,які було чутно ледь-ледь.
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24.02.2022 07:13 Відповісти
 
 