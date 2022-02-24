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"Прихильникам Путіна, Росії - подивіться": У Миколаєві обстріляли військовий аеродром. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Російські війська обстріляли військовий аеродром "Кульбакіне" в Миколаєві.

Наслідки ворожого обстрілу показав на відео директор місцевого аероклубу Дмитро Філоненко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Никвести".

"Завдано удару, ззаду мене воронка, ще димить. Прихильникам Путіна, Росії - подивіться, що відбувається", - прокоментував він.
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Топ коментарі
+27
Пытаются запугать к тому же. Пишут фейки постоянно. Не ведитесь. Самое мерзкое - я прошерстил русские "либеральные" СМИ и они постят русские фейки. Вот такие вот они либеральные.
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24.02.2022 08:58
+20
Босфор надо закрывать для раши
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24.02.2022 08:59
+13
Звонила сестра. Ракета упада на остановке в пригороде Николаева - с. Погореловка. Это больше десятка километров от Кульбакино. Так что рашисты обстреливают не только военные объекты но и просто жилые дома. Смерть им и их матерям, что их породили
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24.02.2022 09:10
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Пытаются запугать к тому же. Пишут фейки постоянно. Не ведитесь. Самое мерзкое - я прошерстил русские "либеральные" СМИ и они постят русские фейки. Вот такие вот они либеральные.
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24.02.2022 08:58 Відповісти
Калибрами накрыли. Но это рашу не спасет
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24.02.2022 08:58 Відповісти
Босфор надо закрывать для раши
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24.02.2022 08:59 Відповісти
так они уже корыт своих на притащили...
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24.02.2022 09:26 Відповісти
Точно попали по ВПП. Надо быстрее чинить, а не ролики писать.
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24.02.2022 08:59 Відповісти
Ты ничего не знаешь о бетоне.
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24.02.2022 09:23 Відповісти
Шуфріч з командою опзж вже в окопі?
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24.02.2022 09:01 Відповісти
Ага, розміром з могилу
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24.02.2022 09:05 Відповісти
Івано-Франківськ, Корнич.
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24.02.2022 09:04 Відповісти
****** московиты
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24.02.2022 09:04 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
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24.02.2022 09:06 Відповісти
Звонила сестра. Ракета упада на остановке в пригороде Николаева - с. Погореловка. Это больше десятка километров от Кульбакино. Так что рашисты обстреливают не только военные объекты но и просто жилые дома. Смерть им и их матерям, что их породили
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24.02.2022 09:10 Відповісти
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!
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24.02.2022 09:11 Відповісти
И что?
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24.02.2022 09:13 Відповісти
Это всё называется агония раши перед кончиной. Этого нельзя не понимать. У всех так происходило и происходит. Это закон.
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24.02.2022 09:32 Відповісти
За расею может топить только:

1. *****

2. *******.

3. скучающий по ********.

4. Особь с острой нехваткой инородных предметов в заднем проходе.
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24.02.2022 10:15 Відповісти
Мои прыжки, часть юности прошла там. Суки оккупантские ,чтобы вам и вашему роду в проклятьях украинского народа жилось
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26.02.2022 00:01 Відповісти
Посмотрел, спасибо...
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01.03.2022 19:47 Відповісти
 
 