"Прихильникам Путіна, Росії - подивіться": У Миколаєві обстріляли військовий аеродром. ВIДЕО
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Російські війська обстріляли військовий аеродром "Кульбакіне" в Миколаєві.
Наслідки ворожого обстрілу показав на відео директор місцевого аероклубу Дмитро Філоненко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Никвести".
"Завдано удару, ззаду мене воронка, ще димить. Прихильникам Путіна, Росії - подивіться, що відбувається", - прокоментував він.
Топ коментарі
+27 Петр Иванов 418d5d02
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+20 Greta Kinuo
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+13 Frol Fedoroff
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це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
1. *****
2. *******.
3. скучающий по ********.
4. Особь с острой нехваткой инородных предметов в заднем проходе.