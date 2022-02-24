"Прихильникам Путіна, Росії - подивіться": У Миколаєві обстріляли військовий аеродром. ВIДЕО

Російські війська обстріляли військовий аеродром "Кульбакіне" в Миколаєві.

Наслідки ворожого обстрілу показав на відео директор місцевого аероклубу Дмитро Філоненко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Никвести".

"Завдано удару, ззаду мене воронка, ще димить. Прихильникам Путіна, Росії - подивіться, що відбувається", - прокоментував він.