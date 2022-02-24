З окупованого Криму відбувся рух російської військової техніки, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
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З окупованого півострову Крим рухається військова техніка Росії.
Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Як повідомлялося Держприкордонслужбою, агресія Росії відбулася сьогодні близько 5.00. Напад також відбувся з боку ТОТ АР Крим. Наразі через адмінмежу з півострова фіксується рух військової техніки", - йдеться в повідомленні.
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Де бл#дь Байрактари?!!!
Звезда шизоидного счастья,
Вы не проснулись ото сна,
И на обломках <*******властья,
Клейменного позором и проклятьем,
Напишут кровью вашей имена!
Окуеть какие "безсмертные"?!