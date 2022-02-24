Путін хоче знищити нашу державу. Закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти нього, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна.

Про це глава держави повідомив у зверненні до Українців, передає Цензор.НЕТ.

"Щогодини я повідомлятиму актуальну та достовірну інформацію. Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демокартичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу", - сказав президент.

Зеленський звернувся до військових.

"Ми знаємо всю силу ЗСУ. Ви мужні, ви незламні, бо ви - українці. Звертаюся до кожного українця, який знаходиться на нашій землі. Не піддаємося паніці, робимо все, що потрібно для підтримки ЗСУ. Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Ми потребуємо і вашої підтримки, ви потужна сила. Ви згуртована сила і довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що вже провів переговори з Байденом та Джонсоном, Мішелем, Дудою, Науседою.

"Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна. Розпочати масштабну оборонну підтримку. Закрити для агресора повітряний простір над Україною", - наголосив президент.

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