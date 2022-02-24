УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15267 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
13 295 43
війна (56332) Зеленський (17420)

Путін хоче знищити нашу державу. Закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти нього, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна.

Про це глава держави повідомив у зверненні до Українців, передає Цензор.НЕТ.

"Щогодини я повідомлятиму актуальну та достовірну інформацію. Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демокартичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу", - сказав президент.

Зеленський звернувся до військових.

"Ми знаємо всю силу ЗСУ. Ви мужні, ви незламні, бо ви - українці. Звертаюся до кожного українця, який знаходиться на нашій землі. Не піддаємося паніці, робимо все, що потрібно для підтримки ЗСУ. Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Ми потребуємо і вашої підтримки, ви потужна сила. Ви згуртована сила і довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що вже провів переговори з Байденом та Джонсоном, Мішелем, Дудою, Науседою.

"Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна. Розпочати масштабну оборонну підтримку. Закрити для агресора повітряний простір над Україною", - наголосив президент.

Також читайте: Зеленський закликав світових лідерів створити антипутінську коаліцію: "Світ має примусити Росію до миру"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Що ти там в очку ***** побачив? Чи навіть не дав тобі подивитися?
показати весь коментар
24.02.2022 09:08
+10
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!
показати весь коментар
24.02.2022 09:12
+10
извиниться бы ему перед Украинцами за свое безалаберное отношение к информации американцев... ан нет...
показати весь коментар
24.02.2022 09:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що ти там в очку ***** побачив? Чи навіть не дав тобі подивитися?
показати весь коментар
24.02.2022 09:08 Відповісти
Думаю, що з настанням темноти, настане основна фаза вторгнення Орди:

- сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!

-здійсниться Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...

- чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками

-В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.

-видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія

Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?

Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!

О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
показати весь коментар
24.02.2022 18:44 Відповісти
Отпускай с тюрем военных сражаться
показати весь коментар
24.02.2022 09:08 Відповісти
бот
показати весь коментар
24.02.2022 09:10 Відповісти
пнх
показати весь коментар
24.02.2022 09:11 Відповісти
скільки там Правого сектору сидить та хлопців з ДОБРОБАТІВ... ого... пора амністію для них.
показати весь коментар
24.02.2022 09:22 Відповісти
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!
показати весь коментар
24.02.2022 09:12 Відповісти
Ну как минимум можно спамить и самим
показати весь коментар
24.02.2022 09:14 Відповісти
Так,прошу пояснити.Дерьмак це провокація?,шапито,це наклеп?,хламідія,це наклеп і провокація,мульярд дерев куди підуть аналтабу й інші сосни,це провокація чи наклеп?
показати весь коментар
24.02.2022 16:02 Відповісти
В режиме 24/7(?) мы делаем и сделаем все, чтобы вам было МИРНО, ТЕПЛО, СЫТНО и чтобы вы все были здоровы», - заверил президент

Зеленский

https://nv.ua/ukraine/politics/ugroza-vtorzheniya-rossii-zelenskiy-uspokoil-ukraincev-obrashchenie-50211349.html
показати весь коментар
24.02.2022 09:14 Відповісти
извиниться бы ему перед Украинцами за свое безалаберное отношение к информации американцев... ан нет...
показати весь коментар
24.02.2022 09:18 Відповісти
тікай з України, бо тебе, казла курносоґо, українці повісять. - і це буде плалата за брехню..
показати весь коментар
24.02.2022 09:19 Відповісти
перш за все, потрібно вішати опезажопників... ех, шкода, що Бутусов не додушив...
показати весь коментар
24.02.2022 09:22 Відповісти
Медведчука поза чергою
показати весь коментар
24.02.2022 09:29 Відповісти
хз скільки в Україні років було це зробити? - ніхто не спромігся.
потрібен був Бутусов.....
показати весь коментар
24.02.2022 09:30 Відповісти
АДМІНИ!!!!!!! ВІДКЛЮЧИТЬ КОМЕНТАРІ, БУДЬ ЛАСКА!!!! ДОСИТЬ РОЗГАНЯТИ ВОРОЖНЕЧУ ДО ВЛАДИ!!!!!
показати весь коментар
24.02.2022 10:00 Відповісти
Коментарi мають бути, просто треба видаля кацапських ботiв.
показати весь коментар
24.02.2022 10:03 Відповісти
яка ворожнеча? Тільки правда-----------------"Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський.
показати весь коментар
25.02.2022 09:11 Відповісти
А що там з шашликами??? Мудило!!!!!!!
показати весь коментар
24.02.2022 10:02 Відповісти
Прекрати стрелять и посмотри в коричневый глаз *****, скотина.
показати весь коментар
24.02.2022 10:03 Відповісти
Паниковать не надо, делайте своё дело - убивайте рфских оккупантов, и чем больше, тем гарней. Держитесь.
показати весь коментар
24.02.2022 10:08 Відповісти
А шо сказал Призидент Охвиса Президента Ермак?
показати весь коментар
24.02.2022 10:13 Відповісти
Не звони Путину больше, это бесполезно. А сейчас дай армии делать свое дело. Потом и с остальными бедами будет время разобраться.
показати весь коментар
24.02.2022 10:31 Відповісти
А шо там... в очах у путіна? Три роки з 2019 коту під хвіст
показати весь коментар
24.02.2022 11:07 Відповісти
Будь-ласка, нехай говорить військовий, а не блазень, що бачив мир в якомусь там оці фуйла!
показати весь коментар
24.02.2022 11:49 Відповісти
Конфіскація всіх активів РФ і їх олігархів і терміновий відклик всіх дипломатів.
показати весь коментар
24.02.2022 13:32 Відповісти
Как я не переваривал Зеленского, но сейчас я хочу, чтобы он стал генералисимусом.
показати весь коментар
24.02.2022 13:54 Відповісти
....
я призвал мировых лидеров поискать мир в глазах х**ла...
показати весь коментар
24.02.2022 14:47 Відповісти
а мое про армію подумаєш?
показати весь коментар
24.02.2022 15:52 Відповісти
бєнін откормлений,продажний БИКККККККККККК!
показати весь коментар
24.02.2022 16:11 Відповісти
Зараз ВР мусить звернутись до парламентів кожної країни із відозвою про підтримку України і вжиття дієвих економічних та військових заходів щодо агресора.
показати весь коментар
24.02.2022 16:37 Відповісти
Так зебіл же не слухав партнерів,у нього було велике крадівництво......
показати весь коментар
24.02.2022 21:04 Відповісти
Зеля молодец, дороги харошие, русские танки в каховку быстро приехали, я теперь в малороси живу. Зато с ********* дорогами
показати весь коментар
24.02.2022 18:46 Відповісти
так-так!
показати весь коментар
24.02.2022 20:55 Відповісти
Так зебіл же торохтів що перебілбшують партнери..., кухарка не може керувати країною......
показати весь коментар
24.02.2022 21:02 Відповісти
Весь південь голий а так рапортували про навчання.......
показати весь коментар
24.02.2022 21:03 Відповісти
ОТ ЩО Я ДУМАЮ ПРО Зе -

1) За два роки обескровив армію

2) Створив такуж систему кремлівських кротів на всіх щаблях влади України як і при Януковощє

3) Залишив агента ФСБ Єрмака (агента "Тіхого" своєю правою рукою)

4) Перевзувся в повітрі - з "Погляну в очко Пукіну" до "Пукін агресор" і "Розірвати дипвідносини"

5) А чи не грає роль Зе патріота під керівництвом Єрмака і Коломойщі бо знає - ЗСУ за ці два
роки його знущань ще не прийшли в оптімальну форму, тому здавати Україну можна і у вигляді
президента патріота - захисника - антіросіянина, знаючи що ЗСУ послаблені його "рехформами"
і Московія може цим скористатись і він ні чим не ризикує, може ще на другий строк піде

ВСЕ ЦЕ ТЕОРІЇ, АЛЕ СХОЖІ НА ПРАВДУ - ТАКІ РІЗКІ КУЛЬБІТИ ВІД ЗАГЛЯНУ В ОЧІ І ДО ВБИВАТИ

ЗА ВСЯКУ ЦІНУ ЦЕ НЕ ПРИРОДНО
показати весь коментар
24.02.2022 21:40 Відповісти
У него точно башню снесло, может и на кнопку нажать. Русские, кто-то должен его пристрелить. Иначе всем, и вам в том числе, будет очень плохо.
показати весь коментар
25.02.2022 06:01 Відповісти
 
 