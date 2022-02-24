Путін хоче знищити нашу державу. Закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти нього, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна.
Про це глава держави повідомив у зверненні до Українців, передає Цензор.НЕТ.
"Щогодини я повідомлятиму актуальну та достовірну інформацію. Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демокартичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу", - сказав президент.
Зеленський звернувся до військових.
"Ми знаємо всю силу ЗСУ. Ви мужні, ви незламні, бо ви - українці. Звертаюся до кожного українця, який знаходиться на нашій землі. Не піддаємося паніці, робимо все, що потрібно для підтримки ЗСУ. Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Ми потребуємо і вашої підтримки, ви потужна сила. Ви згуртована сила і довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні", - сказав Зеленський.
Президент повідомив, що вже провів переговори з Байденом та Джонсоном, Мішелем, Дудою, Науседою.
"Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна. Розпочати масштабну оборонну підтримку. Закрити для агресора повітряний простір над Україною", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
- сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!
-здійсниться Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...
- чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками
-В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.
-видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія
Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?
Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!
О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
Зеленский
https://nv.ua/ukraine/politics/ugroza-vtorzheniya-rossii-zelenskiy-uspokoil-ukraincev-obrashchenie-50211349.html
потрібен був Бутусов.....
я призвал мировых лидеров поискать мир в глазах х**ла...
1) За два роки обескровив армію
2) Створив такуж систему кремлівських кротів на всіх щаблях влади України як і при Януковощє
3) Залишив агента ФСБ Єрмака (агента "Тіхого" своєю правою рукою)
4) Перевзувся в повітрі - з "Погляну в очко Пукіну" до "Пукін агресор" і "Розірвати дипвідносини"
5) А чи не грає роль Зе патріота під керівництвом Єрмака і Коломойщі бо знає - ЗСУ за ці два
роки його знущань ще не прийшли в оптімальну форму, тому здавати Україну можна і у вигляді
президента патріота - захисника - антіросіянина, знаючи що ЗСУ послаблені його "рехформами"
і Московія може цим скористатись і він ні чим не ризикує, може ще на другий строк піде
ВСЕ ЦЕ ТЕОРІЇ, АЛЕ СХОЖІ НА ПРАВДУ - ТАКІ РІЗКІ КУЛЬБІТИ ВІД ЗАГЛЯНУ В ОЧІ І ДО ВБИВАТИ
ЗА ВСЯКУ ЦІНУ ЦЕ НЕ ПРИРОДНО