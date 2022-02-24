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Банківська система працює у звичному режимі. Обмежено зняття готівки з рахунку клієнтів до 100 тис. грн в день, - НБУ. ВIДЕО

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Банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову, якою передбачено ряд обмежень щодо зняття готівки.

Про це заявив сьогодні на брифінгу голова НБУ Кирил Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що банки відкриваються та продовжують роботу з урахуванням обмежень, які необхідно забезпечити для того, щоб життя та здоров'я людей було забезпечено.

"Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій, обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнтів 100 тисяч в день, це не враховуючи зарплат та соціальних виплат. Ця сума є цілком достатня для задоволення потреб будь-кого з нас",- сказав він.

Водночас забороняється видача готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті. Платежі уряду здійснюються без обмежень. Банкомати підкріпляються готівкою без обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін та інші органи влади працюють у Києві, у режимі воєнного стану, - Шмигаль

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Брехня. Перевірив. Працює
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24.02.2022 10:20
+3
все одно піде в гості до бужини
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24.02.2022 10:21
+2
зрозуміло, правильно.
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24.02.2022 10:13
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зрозуміло, правильно.
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24.02.2022 10:13 Відповісти
Що зараз можуть робити ті, хто не пішов на роботу, сидить вдома та думає чи тікати в підвал, чи за кордон. Реєструйтесь в фейсбук, телеграм, вайбер тощо росіян та поширюйте антиросійську пропаганду.

Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё.

Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить роспропагандой! Войну начала Россия! Россияне не станьте новыми фашистами.
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24.02.2022 10:15 Відповісти
зачем ты это здесь пишешь?

мы это знаем 8 лет..
иди и пиши на кацапских сайтах, например профинанса.

https://www.profinance.ru/news/2022/02/24/c54j-bank-rossii-provodit-valyutnye-interventsii.htmlа то они там уже берлин и париж берут..
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24.02.2022 10:30 Відповісти
ПРИВАТ 24 в телефонах не работает
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24.02.2022 10:13 Відповісти
Брехня. Перевірив. Працює
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24.02.2022 10:20 Відповісти
Набираю ПРИВАТ 24. Не присылают 3 значный код никуда
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24.02.2022 10:22 Відповісти
Працює. 10.28 год.
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24.02.2022 10:28 Відповісти
То может у неё в Словакии глючит ))))
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24.02.2022 10:22 Відповісти
Нужно атаковать групировку в Приднестровье. БУТУСОВ продвигай это!
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24.02.2022 10:13 Відповісти
дивлюсь стрім Шарія,Шарій струхнув,винить Путіна та переляканий каже що россія агрессор)))) спостерігаєм далі)
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24.02.2022 10:15 Відповісти
все одно піде в гості до бужини
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24.02.2022 10:21 Відповісти
і мови нема,пітуШара підписав собі смертний приговор вже давно
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24.02.2022 10:21 Відповісти
Тільки що дзвонив товариш з Чернігівської області. Живе біля кордону. Кацапи градами накрили всі сусідні погранзастави. Просто зрівняли із землею. Люди тікають. Танки наші стоять на місці. Чекають атаки.
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24.02.2022 10:20 Відповісти
Якщо це так, то раджу наполегливо журналістам перевірити інформацію чи працює, наприклад, банк Ідея у Києві? Зачинений нафіг без будь-яких оглошень, а гаряча лінія банку просто тимчасово не працює.
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24.02.2022 10:22 Відповісти
Приват не дает пополнить мобильный!
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24.02.2022 10:42 Відповісти
 
 