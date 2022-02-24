УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16087 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України Агресія Росії проти України Війна
1 814 7
війна (56332) Верховний Суд (785)

Верховний Суд працює в штатному режимі і своєї діяльності ми не зупинимо, - суддя Ткачук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Верховний суд працює в штатному режимі.

Про це на своїй сторінці в "Фейсбуці" повідомив суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Олег Ткачук, записавши відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

"Український Верховний Суд працює у штатному режимі. В умовах війни і в умовах миру люди потребують правосуддя, а наші вороги - кари! Слава Україні!" - зазначив він.

А також повідомив, що засідання, які на сьогодні заплановані, будуть за графіком.

"Зараз одягну мантію і разом з колегами почнемо процеси. І своєї діяльності ми не зупинимо", - резюмував суддя.

Також читайте: Рішення Верховного Суду не призведе до припинення повноважень голови правління, - НАК "Нафтогаз України"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте Киву на нары через интерпол...и остальных не забувайте
показати весь коментар
24.02.2022 10:36 Відповісти
kiva, medvechuk , shufrich....
показати весь коментар
24.02.2022 10:49 Відповісти
Ну да. Порошенка еще ж не успели посадить. Как посадят, так и свернутся. И на Канары.К семьям.
показати весь коментар
24.02.2022 10:56 Відповісти
Ти **** дебіл.Срати всім на твого Порошенка
показати весь коментар
24.02.2022 11:01 Відповісти
Радость-то какая. Выпишите повестку в суд путлеру
показати весь коментар
24.02.2022 11:05 Відповісти
 
 