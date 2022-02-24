Верховний Суд працює в штатному режимі і своєї діяльності ми не зупинимо, - суддя Ткачук. ВIДЕО

Верховний суд працює в штатному режимі.

Про це на своїй сторінці в "Фейсбуці" повідомив суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Олег Ткачук, записавши відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

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"Український Верховний Суд працює у штатному режимі. В умовах війни і в умовах миру люди потребують правосуддя, а наші вороги - кари! Слава Україні!" - зазначив він.

А також повідомив, що засідання, які на сьогодні заплановані, будуть за графіком.

"Зараз одягну мантію і разом з колегами почнемо процеси. І своєї діяльності ми не зупинимо", - резюмував суддя.

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