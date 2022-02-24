"Шансы выжить равны нулю": Війська РФ погрожують прикордонникам на острові Зміїний. ВIДЕО
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Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному. Прикордонники зайняли оборону.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
"До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники зайняли оборону.
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@uspenovka19632
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Бастіони вже наведені,чекають наказу?ЧОГО чекати,коли вже війна прийшла до хати?!Топити-ні,неможна?!ТримайтесЯ!Їм подзвонить ПРезидент?Чи ПАстор?
Після війни претензії пред'явите.
Собственно, планы у них такие; закончить все ко 2-му марта.
Откуда знаю?
А комментатора одного забанили просто так, превентивно, на "военном обозрении" до 2-го марта, оттуда и знаю.
ти корыта.
Помоги Бог этим ребятам, в любом случае нам надо новый суд над этими российскими фашистами.
Ведь собирались пробить коридор в Тирасполь до 2-го марта, это еще 6 дней.
На 45 тысяч 200-х отвечают, что "да хоть 147 тысяч".
В чем дело, у них что - деньги закончились уже и в фонде народного благосостояния (так кажется называется), они ж его раскупорили для своих "забав" военных.
Фонд разворовали досрочно?
В чем дело, как не в деньгах?
Они разворовали ФНБ.
"Все украдено до"(С) енералов.
Да кто б сомневался!
У них нет ДЕНЕГ вести затяжную войну.
У них вообще нет денег, в Ростовской области не выплатили пенсии за февраль.
Великий Наполеон сказал, что "для войны нужны 3 вещи: деньги, деньги и деньги" У РФ этих 3-х вещей нет.
Если они не понимают, что даже если и пробьют коридор до Тирасполя, то стоимость его поддержания сожрет все доходы от метамафетаминов, то им бы витаминок каких попить для улучшения работы головного мозга.
А. может, это грибы у них? Галюцинногенные?
ТУ-116 и ТУ-95.понял придурок