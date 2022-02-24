Порядок дій для громадян, якщо лунають сирени. Інструкція ДСНС. ВIДЕО

У Державній службі з надзвичайних ситуацій опублікували порядок дій при виникненні надзвичайної ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, якщо ви почули звуки сирен протягом декількох хвилин - це означає сигнал "Увага всім". Порядок дій в такій ситуації наступний:

Якомога швидше поверніться додому. Увімкніть радіо або телебачення. Дійте за інструкцією, яку озвучують ЗМІ. Залиште радіо і ТБ включеними. Через них буде надходити подальша інформація.

Як підготуватися вдома на випадок виникнення надзвичайної ситуації:

Перевірте підвал у будинку, якщо він є. Заздалегідь відкрийте двері і включіть світло в підвалі. Запасіться питною водою, консервами та продуктами тривалого зберігання. Підготуйте аптечку з найнеобхіднішими ліками. На випадок відключення електроенергії підготуйте свічки і ліхтарики. Зберіть всі найважливіші документи. Перевірте транспорт, заправте машину. Перевірте місцезнаходження найближчого бомбосховища на карті.