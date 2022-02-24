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Порядок дій для громадян, якщо лунають сирени. Інструкція ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У Державній службі з надзвичайних ситуацій опублікували порядок дій при виникненні надзвичайної ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, якщо ви почули звуки сирен протягом декількох хвилин - це означає сигнал "Увага всім". Порядок дій в такій ситуації наступний:

  1. Якомога швидше поверніться додому.
  2. Увімкніть радіо або телебачення.
  3. Дійте за інструкцією, яку озвучують ЗМІ.
  4. Залиште радіо і ТБ включеними. Через них буде надходити подальша інформація.
  • Як підготуватися вдома на випадок виникнення надзвичайної ситуації:
  1. Перевірте підвал у будинку, якщо він є. Заздалегідь відкрийте двері і включіть світло в підвалі.
  2. Запасіться питною водою, консервами та продуктами тривалого зберігання.
  3. Підготуйте аптечку з найнеобхіднішими ліками.
  4. На випадок відключення електроенергії підготуйте свічки і ліхтарики.
  5. Зберіть всі найважливіші документи.
  6. Перевірте транспорт, заправте машину.
  7. Перевірте місцезнаходження найближчого бомбосховища на карті.
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Нарештi прокинулась ДСНС
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24.02.2022 10:58 Відповісти
який нах...р ліхтарик ...з дуба впали чи що ...терсамооборона стрільбища треба проводити а не про ліхтарик ...дибіли
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24.02.2022 10:59 Відповісти
***** откуда такие умные берутся? Ты незабывай что Украина это не только военные, а и старики, дети, женщины, инвалиды и больные люди.
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24.02.2022 11:09 Відповісти
Мда......
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24.02.2022 11:17 Відповісти
 
 