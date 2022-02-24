Перша успішна атака на літак російських окупантів в українському небі. ВIДЕО
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В мережі опублікований відеозапис першої успішної атаки на літак російських окупантів в українському небі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікований на сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в соцмережі.
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Топ коментарі
+139 AlexBrentano
показати весь коментар24.02.2022 11:23
+116 Maksim Perepelitca
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+56 Сергей Лесной d08d6dcf
показати весь коментар24.02.2022 11:23
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Довго ти тут ще лайно пробуло.
путин-***** та вбивця.
Кацап- брехливьій раб ***лапутина на швабре.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Смерть ***лапутину&кацапам&рф.