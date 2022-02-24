Перша успішна атака на літак російських окупантів в українському небі. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис першої успішної атаки на літак російських окупантів в українському небі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікований на сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в соцмережі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в повітряному просторі України контрольована та стабільна, - Кубраков