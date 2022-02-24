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Перша успішна атака на літак російських окупантів в українському небі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

В мережі опублікований відеозапис першої успішної атаки на літак російських окупантів в українському небі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікований на сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в соцмережі.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+139
Слава ВСУ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 11:23
+116
.
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24.02.2022 11:23
+56
Где жареный Иван? не катапультировался?
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24.02.2022 11:23
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Кацап - на *** пішов.
Довго ти тут ще лайно пробуло.
путин-***** та вбивця.
Кацап- брехливьій раб ***лапутина на швабре.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Смерть ***лапутину&кацапам&рф.
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25.02.2022 02:41 Відповісти
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24.02.2022 20:32 Відповісти
Коцап, жарєнний, адна штука
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25.02.2022 09:49 Відповісти
Все разумные люди за Украину
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25.02.2022 11:17 Відповісти
Низко пошёл...видимо к дождю
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01.03.2022 17:56 Відповісти
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