"Российские танки на окружной. Загорелись! Наши херачат по ним. Никого не пропускают", - бій з окупантами РФ поблизу Харкова. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Події
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована підбита російська бронетехніка на кільцевій дорозі Харкова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно палаючу техніку. Жіночий голос на запису розповідає, що українські військові ефективно протистоять окупантам.
Топ коментарі
+170 Maksim Perepelitca
показати весь коментар24.02.2022 11:56
+89 Глеб123
показати весь коментар24.02.2022 11:58
+81 Бандерівець
показати весь коментар24.02.2022 11:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=TslyuYnyQWI
https://www.youtube.com/watch?v=A7e5gEHv10w
https://www.youtube.com/watch?v=uOqWhS-YAws
Илут на Чернигов и Киев. Только через один мой маленький городок прошло 170 танков! Мы посчитали. И грады за ними. Так же идут через Тупичев, яСновск, Короп, Семеновку… и никто их не встречает…
виновен! еще как виновен! каждый из них виновен - столько лет взращивать эту мразь, молиться на него, - и остаться в стороне от ответственности за войну в Украине?! ну нет! кровь наших солдат и гражданских людей - на каждом, на каждом из них!
Слава Украине !
Героям Слава!