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"Российские танки на окружной. Загорелись! Наши херачат по ним. Никого не пропускают", - бій з окупантами РФ поблизу Харкова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована підбита російська бронетехніка на кільцевій дорозі Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно палаючу техніку. Жіночий голос на запису розповідає, що українські військові ефективно протистоять окупантам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перша успішна атака на літак російських окупантів в українському небі. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+170
.Приземлення кацапа в Краматорську . .
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24.02.2022 11:56
+89
7шт вже "посадили"
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24.02.2022 11:58
+81
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!

ПЕРЕМОГА ЗА НАМИ !!!
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24.02.2022 11:58
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Сторінка 2 з 2
спасибо родненькие наши военные, вы Герои Украины, герои народа Украины! мы вами гордимся!
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24.02.2022 12:08 Відповісти
********* этих срусских свиней!
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24.02.2022 12:08 Відповісти
Зайібєнім!
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24.02.2022 12:15 Відповісти
Один вже при смерті лежить,у солов'я в Італії віллу заберуть,остальних повісять як собак бешенних!
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24.02.2022 12:18 Відповісти
Гори - гори ясно, чтобы не погасло ! Слава Украине! Смерть рашафашистам!
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24.02.2022 12:10 Відповісти
Только спокойствие ,без шума и пыли делаем каждый своё дело ! Украину отстоим ,оккупантов уничтожим ! СЛАВА УКРАИНЕ !
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24.02.2022 12:10 Відповісти
Надо авторке добавить путлеровский ******!Жареные буряты первые,слава Украине!
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24.02.2022 12:10 Відповісти
Нифига там щас боевого духа (у противника) просто -100...
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24.02.2022 12:11 Відповісти
Звонили знайомим в Харків. Вони не можуть виїхати до нас в Полтаву, нікого не випускають. По слухам, Путін дав 2 години на здачу Харкова. Але, думаю, що цього він ніколи не діждеться.
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24.02.2022 12:12 Відповісти
подлее путинских выродков на этот планете существ
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24.02.2022 12:12 Відповісти
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24.02.2022 12:12 Відповісти
Треба добре пригледітись, щоб побачити два згорілих танки.
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24.02.2022 12:21 Відповісти
надіюсь побільше гуцулів з американськими і англійськими трембітами
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24.02.2022 12:13 Відповісти
Вот так встречают на самом деле российских орков, а они ждали цветов и каравая
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24.02.2022 12:13 Відповісти
цветочки будут, прорастать на удобренной "асвабадителями" земле. Перегной из орков не должен пропадать.
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25.02.2022 03:55 Відповісти
Сьогодні вранці російські терористи атакували Херсонське летовище у місці Чорнобаївкa та деякі склади у Новій Каховці. Херсонське летовищеу у Чорнобаївці використовується цивільними та військовими.

https://www.youtube.com/watch?v=TslyuYnyQWI

https://www.youtube.com/watch?v=A7e5gEHv10w

https://www.youtube.com/watch?v=uOqWhS-YAws
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24.02.2022 12:14 Відповісти
Горіть в пеклі *****.Україна стане твоєю могилою.
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24.02.2022 12:15 Відповісти
Нахер воно тут треба!!! Спалити й розвіяти десь під чєлябай.
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25.02.2022 02:13 Відповісти
Шашлык путина. Никто так не ненавидит русских как сам Путин, который их превращается шашлык
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24.02.2022 12:17 Відповісти
Превращает в шашлык*
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24.02.2022 12:19 Відповісти
Непонятно, а почему не задействуют джевелины
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24.02.2022 12:20 Відповісти
Всё, что нужно, используется. Российские фашисты горят живьём.
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24.02.2022 12:29 Відповісти
оце молодчаги!
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24.02.2022 12:34 Відповісти
Беріть полонених, показуйте світу іхні пики і підбиту техніку!
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24.02.2022 12:36 Відповісти
Нахіба вони нам? Танків не видно, чи шо?
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24.02.2022 14:52 Відповісти
лише мертвих. живих дорого утримувати і лікувати..
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24.02.2022 19:00 Відповісти
та ніж бо - краще покалічених - і відправити назад до мамусі-ріднусі... хай виховує те, що невиховала, до закінчення свої чи його жалюгідних днів
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24.02.2022 22:38 Відповісти
Покоїтесь на українські землі, знищимо всіх!
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24.02.2022 13:01 Відповісти
молодцы!так держать!
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24.02.2022 13:06 Відповісти
Бейте их ребята! За вами правда!
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24.02.2022 13:41 Відповісти
Наші молодці!, але як вони там опинилися???? де"ефективна" оборона міста?Отже, прорвали оборону, чи як?Чому про це мовчать всі, хто повинен про це повідомляти*???
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24.02.2022 14:02 Відповісти
Slava Ukraine Velikobritaniya s vami
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24.02.2022 14:18 Відповісти
А через нас танки и грады идут беспрепятственно!
Илут на Чернигов и Киев. Только через один мой маленький городок прошло 170 танков! Мы посчитали. И грады за ними. Так же идут через Тупичев, яСновск, Короп, Семеновку… и никто их не встречает…
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24.02.2022 14:30 Відповісти
Где, блин Джавелины и Стиргеры, которых так до х… нам завезли?
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24.02.2022 14:31 Відповісти
Наталья, не переживай, так надо, посмотри про Грозный
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24.02.2022 14:54 Відповісти
Їх зустрічають. До Тупичіва арта не дуже точно дістав, підійдуть ближче їх зустрінуть. Не бійтеся.
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25.02.2022 02:15 Відповісти
Украина я с тобой. Громила с ядерной дубиной шантажирует весь мир, начал войну в Украине. А сратый Запад и НАТО выбирают между войной и позором, не понимая того,что получат и то и другое. Агрессора нужно останавливать только силой. Поджигатели войны будьте прокляты.
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24.02.2022 14:39 Відповісти
Вот вам встреча от русскоязычных Харькова с цветами сцуки)
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24.02.2022 15:21 Відповісти
Старый хряк, бункерный параноик дед кабай прихваченный азиопской имперской проказой совсем слетел с катушек и пускает мордор в канализацию Истории.
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24.02.2022 15:37 Відповісти
Шикарно сказано！
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25.02.2022 00:11 Відповісти
щось кацапощелепна не дуже рада цьому фаїршоу, яке влаштувало ЗСУ... ета ж П'ЯТЬ!!
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24.02.2022 18:42 Відповісти
Да красавцы, блин. Сказано: не#уй! шастать. Ну даже русским языком написано было. ВСУ - молодцы!!!
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24.02.2022 18:55 Відповісти
если я когда-нибудь услышу что-то вроде "это все путин виноват и кремлевские власти, а народ россии не виновен" - плюну в морду.
виновен! еще как виновен! каждый из них виновен - столько лет взращивать эту мразь, молиться на него, - и остаться в стороне от ответственности за войну в Украине?! ну нет! кровь наших солдат и гражданских людей - на каждом, на каждом из них!
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25.02.2022 00:12 Відповісти
ботоксная моль обламает зубы свои гнилые об Украину!
Слава Украине !
Героям Слава!
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25.02.2022 01:38 Відповісти
Niech żyje UKRAINA !!!
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25.02.2022 03:09 Відповісти
Кто-либо понял шо оно было? Горело-горело на видео, а потом выстрелило.
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25.02.2022 05:27 Відповісти
Украинские металлурги благодарят рфию за массовые поставки металлолома, а аграрии благодарят за удобрения. Слава Украине!!!!!!
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26.02.2022 13:07 Відповісти
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