"Российские танки на окружной. Загорелись! Наши херачат по ним. Никого не пропускают", - бій з окупантами РФ поблизу Харкова. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована підбита російська бронетехніка на кільцевій дорозі Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно палаючу техніку. Жіночий голос на запису розповідає, що українські військові ефективно протистоять окупантам.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перша успішна атака на літак російських окупантів в українському небі. ВIДЕО