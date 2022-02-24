"Без цензури наживо": Антипанічний стрім. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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Президент РФ Володимир Путін зранку розпочав вторгнення до України. Наші захисники мужньо захищають кордони України та держать оборону.
Про це дивіться в стрімі "Без цензури наживо" для Цензор.НЕТ.
Путін назвав вторгнення в Україну "самозахистом" і звинуватив НАТО.
Водночас симпатики Путіна в ЄС також засуджують напад РФ на Україну.
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Elena Maslova
показати весь коментар24.02.2022 13:12 Відповісти Мені подобається 1
Olena Sunshine
показати весь коментар24.02.2022 13:16 Відповісти Мені подобається 0
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