"Без цензури наживо": Антипанічний стрім. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Президент РФ Володимир Путін зранку розпочав вторгнення до України. Наші захисники мужньо захищають кордони України та держать оборону.

Про це дивіться в стрімі "Без цензури наживо" для Цензор.НЕТ.

Путін назвав вторгнення в Україну "самозахистом" і звинуватив НАТО.

Водночас симпатики Путіна в ЄС також засуджують напад РФ на Україну.

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