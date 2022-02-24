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"Без цензури наживо": Антипанічний стрім. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Президент РФ Володимир Путін зранку розпочав вторгнення до України. Наші захисники мужньо захищають кордони України та держать оборону.

Про це дивіться в стрімі "Без цензури наживо" для Цензор.НЕТ.

Путін назвав вторгнення в Україну "самозахистом" і звинуватив НАТО.

Водночас симпатики Путіна в ЄС також засуджують напад РФ на Україну.

Читайте: Проєкт "Без цензури": Як Путін планує знищити Україну. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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А Штати спати полягали?
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24.02.2022 13:12 Відповісти
Не все..
показати весь коментар
24.02.2022 13:16 Відповісти
 
 