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Війська ППО збили 3 гелікоптери російських агресорів біля аеропорту Гостомель. Над Межигір'ям збито ворожий гелікоптер Ка-52, - Геращенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

ППО України збила 3 гелікоптери російських військ біля аеропорту Гостомель.

Про це повідомив у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"ППО України збили 3 вертольоти російських ворогів біля аеропорту Гостомель", - зазначив він. 

"Над Межигір'ям збили російський гелікоптер Ка-52", - додав пізніше Геращенко.

"Щойно була атака російських гелікоптерів з висадкою десанту на аеродром Гостомель! Йде бій. Збито 3 вертольоти супротивника", - ще пізніше додав Геращенко.

Зазначимо, що за даними Генштабу, біля Гостомеля Збройні Сили України знищили два російських гелікоптери.

"24 лютого, за оперативною інформацією командування Об'єднаних сил, біля Гостомеля Збройні Сили України знищили два російських гелікоптери", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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Війська ППО збили 3 гелікоптери російських агресорів біля аеропорту Гостомель. Над Межигірям збито ворожий гелікоптер Ка-52, - Геращенко 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+67
слава Україні !
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24.02.2022 13:02
+52
Смерть кацапским свиньям!
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24.02.2022 13:02
+40
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24.02.2022 13:02
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Я говорив з Гостомелем Сказав чоловік що заходили з боку "Десни" (учбового центру" Тобто зі сходу) До півтора десятків вертольотів на малій висоті зайшли з боку Київського водосховища і пішли на Гостомельський аеродром (Там до гирла Прип"яті західний берег - білоруський А далі - десяток кілометрів над водосховищем і поворот на захід - мимо південного краю зони відчуження - на Гостомель)
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24.02.2022 13:39 Відповісти
Возможно хотели Зеленского захватить. Но коварный план не удался.
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24.02.2022 13:56 Відповісти
русский, пшло вон, тут водки нет.
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24.02.2022 18:50 Відповісти
Хоть успели Наши борты с Гостомеля вывести !? если нет то плохо.. очень плохо..
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24.02.2022 13:34 Відповісти
Отрубайте уже СВИФТ
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24.02.2022 13:37 Відповісти
Суки! Зрозуміли, що по землі до Києва не дійдуть. Хотіли захопити аеродром, щоб приймати військові транспортними з технікою і десантом. Хрен їм по всій морді, а не Гостомель!
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24.02.2022 13:38 Відповісти
Товариш зараз на чергуванні - відслідковує і наші джерела і російські Сказав: російський опозиційний канал (начебто "Дождь" передав що під Гостомелем десант потерпів невдачу - здаються в полон Наші кажуть що поки йде серйозний бій!
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24.02.2022 14:05 Відповісти
Да как так, это сверх армия россии как она может сдаваться....у нас же тут хлеб соль предлагают и воююем мы деревянными автоматами?!
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24.02.2022 14:43 Відповісти
Колись знайомився з роботою інквізиції Вивчав у тому числі різні методи і способи катувань і страт Сам бігать по полю бою не можу - нога протезована Беруся працювать інструктором-допитувачем! Знаю психологію людини - вибираєш одного і "працюєш" з ним А десятеро дивляться Гарантію даю - скажуть навіть з ким мама їх "блудила" коли його робила!
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24.02.2022 15:08 Відповісти
Полонені Орди поповнюються
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24.02.2022 13:40 Відповісти
эту бляху накалить и до лоба приложить !
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24.02.2022 13:43 Відповісти
завяжите ему жгут не на ноге а на шее
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24.02.2022 13:47 Відповісти
навіщо їх рятувати?
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24.02.2022 13:47 Відповісти
Надеюсь они ему член ко лбу пришивают
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24.02.2022 14:32 Відповісти
Я не понял, так его еще и спасают?
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24.02.2022 17:25 Відповісти
це не солдат, а якись позор. таке мале худе миршаве. хочеться взяти оту реміняку що на фото і відшмагати придурка.
Але ні! неможна бо та мала потвора є військовополоненим .
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24.02.2022 18:44 Відповісти
НИКАКОЙ ПОЩАДЫ К КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! С УЛЫБКОЙ НА ГУБАХ РВАТЬ ТВАРЕЙ НА КУСКИ !!!
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24.02.2022 13:43 Відповісти
Вот сбитый аналоговнет https://twitter.com/Caucasuswar/status/1496813243150516227?cxt=HHwWhoCy0drt38UpAAAA
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24.02.2022 13:48 Відповісти
новейшая козлячая техника может быть интересна американцам.
в обмен на доп помощь нам.
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24.02.2022 14:04 Відповісти
Ну как вам "радостно встречающее население с букетами", шо вам гавноедам азиров обещал?
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24.02.2022 14:09 Відповісти
15 хвилин тому через мою вулицю виходили кілька десятків бійців нацгвардії і вони сказали що аеродром в Гостомелі розбомбили а військову частину захопили кацапи. 20 хвилин тому літали два кацапських штурмовика і вони вже не стріляли по аеродрому , значить так і є. Зараз над аеродромом літають їхні ударні вертольоти, я не бот , доповідаю що сам бачив і чув
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24.02.2022 14:15 Відповісти
ти тупе чмо. Позбивали ваші вертольотики, живих рашосвиней допитують
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24.02.2022 14:23 Відповісти
якщо ви це мені то я сказав, що бачив і чув від бійця нацгвардії . Зараз знову я бачив як бійці виходять зі сторони військового містечка
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24.02.2022 14:33 Відповісти
тупой кацапский ты *****!
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24.02.2022 15:11 Відповісти
ампутуйте їм зразу кінцівки
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24.02.2022 14:16 Відповісти
Збили під**асів ЗСУ найкращі
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24.02.2022 15:12 Відповісти
Херачте их
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24.02.2022 19:32 Відповісти
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