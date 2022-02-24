Війська ППО збили 3 гелікоптери російських агресорів біля аеропорту Гостомель. Над Межигір'ям збито ворожий гелікоптер Ка-52, - Геращенко. ВIДЕО

ППО України збила 3 гелікоптери російських військ біля аеропорту Гостомель.

Про це повідомив у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"ППО України збили 3 вертольоти російських ворогів біля аеропорту Гостомель", - зазначив він.

"Над Межигір'ям збили російський гелікоптер Ка-52", - додав пізніше Геращенко.

"Щойно була атака російських гелікоптерів з висадкою десанту на аеродром Гостомель! Йде бій. Збито 3 вертольоти супротивника", - ще пізніше додав Геращенко.

Зазначимо, що за даними Генштабу, біля Гостомеля Збройні Сили України знищили два російських гелікоптери.

"24 лютого, за оперативною інформацією командування Об'єднаних сил, біля Гостомеля Збройні Сили України знищили два російських гелікоптери", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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