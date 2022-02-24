Турчинов закликав громадян стати на захист України: "Патріоти – знову прийшов наш час! Беремо зброю і не пускаймо ворога". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Виконувач обов‘язків президента України у 2014 році, керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов звернувся до українців із закликом стати на захист України.
Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Патріоти, знову прийшов наш час! Звертаюсь до своїх братів, до українських патріотів, з якими ми в 2014 році змогли захистити країну. Знову прийшов наш час! Беремо зброю і не пускаймо ворога до наших міст, до наших сіл і селищ. Ми зобов‘язані захистити Київ, ми зобов‘язані захистити Україну! На жаль, знову, як і вісім років тому, ми змушені розраховувати тільки на власні сили! Але у нас є тільки один шлях – до безсмертя і перемоги! І нехай допоможе нам Бог! Слава Україні!" - звернувся Турчинов до українців.
Будь ласка, зачекайте...
Подробностей писать я не буду, дабы не спугнуть.
Но, похоже, таки будет.
Жадничать очень-очень нехорошо; жаль, что ни китайских коммунистических товарищей, ни российское новое дворянство мамы в детстве этому не научили.
Все, тогда конец прорыву на Тирасполь,
Именно с этих слов национального Героя чеченцев и всех свободных кавказцев Беной Бойсхар (Байсангур Беноевский) я хочу написать этот пост в поддержку Украины и его народа.
Я хочу поддержать Вас Свободолюбивые и многострадальные украинцы в эти тревожные дни.
Вы сильны. Вы прекрасны. Вы мужественны. Вы благородны. Ваша борьба за свободу Священна! Она стоит всего на свете.
Вы страдали. Против Вас московия совершила супер геноцид - голодомор. Мой народ является свидетелем этого геноцида, поскольку многие украинцы в годы голодомора бежали в восстававшую против красного фашизма Чечению. Ваших Героев убивали. Ваш народ подвергали гонениям пытаясь стереть из памяти Вашу богатую историю и традиции...
Ваше дело правое. Даже не смейте в этом сомневаться.
Вы никогда за свою историю не причиняли ни одному народу на этом свете вреда. Даже самому маленькому.
Теперь тираны (множественное число) пытаются Вас запугать. Терроризировать. Угнетать. Сломить Вашу волю к свободе.
И я думаю, что эта битва решит: останетесь ли Вы свободолюбивыми украинцами или превратитесь в фашистскую массу, что стоит на Вашей земле в Крыму, Донбассе, Луганске и на границе...
Будьте стойки. Терпеливы. Уверенны. Мужественны и отважны в схватке с дьяволом. Это битва Добра и Зла. С ордой Гога и Магога. Орками привыкшими питаться человеческой кровью и плотью. Именно они назвавшись "монголами" ("величественные - греческий язык) напали на Ваше государство в ХIII веке, вырезая Ваших женщин и детей. Стар и млад. Разрушив Вашу древнюю столицу.
Они будут жестоки. Не обманывайтесь на их уловки о "мире" и "братстве". Единственный язык их понимания - язык благородной силы. Язык Вашего единства. Язык Вашей решительности. Язык Вашего мужества и отваги.
ПУТЛЕР НАДЕЕТСЯ НА БЛИЦКРИГ - ПОЛНОГО ГОСПОДСТВА В ВОЗДУХЕ. С ПОМОЩЬЮ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ И РАКЕТ.
К сожалению, это их преимущество. И они будут бомбить гражданское население, чтобы сломить Вашу волю к победе. Это их тактика. Они её применяли в Чечении. Они не воюют с равным. Они нападают на самых беззащитных и это их бесспорное превосходство, которое делает бессмысленным в какой-то мере сопротивление их людоедству.
Украинцы - Вам придётся сражаться с этими варварами под гул их самолётов и вертолётов над головами. Осознание этого факта как можно скорее сделает Вас сильнее, и готовыми победить в этой борьбе Света с Тьмой. Берите пример с чеченцев, которые победили в первой российско-чеченской войне при абсолютном господстве российской авиации в воздухе. При отсутствии ПВО.
«Поздравляю руководство ВВС России с достижением господства в небе Ичкерии. Встретимся на земле». - вот какую телеграмму отправил первый президент ЧРИ Джохар Дудаев в Москву, когда остался без ПВО и авиации. Без единой единицы.
Вы должны встретить врага на земле. Встретить и покарать. Враг обязан понять, что Ваша воля защищать свободу намного больше чем их любовь к рабству.
Надеюсь на мир. Считаю войну безумием. Но будьте готовы к их безумию. К их кровожадности.
P.S. И помните слова сына чеченского народа, президента и мученика: "МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ - ФИЛОСОФИЯ РАБА" - Зелимхан Яндарбиев
В худшем - враг.
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I eto strane gde ljudei nemnoshko boljshe miliona