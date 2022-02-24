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Порошенко закликав українців до національного спротиву. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

П'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко закликає міжнародних партнерів надати Україні максимальну кількість зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Дорогі українці, брати і сестри! В ці нелегкі часи звертаємося до вас із закликом. Країні потрібні єдність і рішучі дії! Бо час слів минув. Ворог на нашій землі. Ми маємо захищати і захистити Україну! Ми зараз створюємо воєнний штаб із досвідчених військових з метою розбудови системи оборони Києва. Вистоїть Київ – вистоїть Україна! Я закликаю чоловіків прибути до пунктів територіальної оборони своїх міст. Територіальна оборона має бути негайно забезпечена зброєю, засобами комунікації, дронами, пальним, запасами речового, харчового і медичного забезпечення, протитанковими засобами. Всі мають поступити в розпорядження воєнного керівництва і виконувати накази командування", - йдеться в повідомленні.

За словами Порошенка, хто не в строю, має бути надійним тилом для нашої армії. Зберігати спокій. Не панікувати. Не поширювати російські фейки. Не падати раніше, ніж почнуть стріляти.

"Допомагати тому, хто не може про себе подбати. Підтримувати волонтерів і головне підтримувати Збройні Сили України – гарант нашого суверенітету. Ми, українці, одна родина. Ми боремося. Допомагаймо один одному. Організовуємося в громадські варти, щоб патрулювати свої вулиці і давати відповідь мародерам і диверсантам. І кожен дім має стати для нас фортецею, а для них – пеклом. Діємо злагоджено і спільно.

Читайте також: Рух транспорту та автомобілів у Києві не обмежено, - КМДА

Прошу: документуйте кожен снаряд, кожен осколок, що впав на нашій території. Бо потім це ляже в основу доказової бази звинувачень Путіна, Російської Федерації як країни-агресора в злочинах проти людяності з боку Путіна. Ми закликаємо західних союзників до нищівних санкцій проти держави-агресора і безпосередньо нарешті проти Путіна", - наголосив Порошенко.

Також п'ятій президент закликає надати Україні максимальну кількість зброї; запровадити програми "Ленд-лізу", щоб зробити максимальною ціну вторгнення для кожного загарбника, для кожного російського солдата, який переступив кордон України.

"Світ сьогодні втратив останні ілюзії – ті, хто їх мав. І це – війна не тільки проти України. Це – війна проти об’єднаної Європи. Війна проти всього цивілізованого світу. Але ми з вами на передовій. І цей день повномасштабного вторгнення Росії в Україну має стати Днем національного спротиву. Це єдиний шанс вберегти Україну – найкращу країну в світі. Слава Україні!" - підсумував Порошенко.

Читайте: Порошенко закликав союзників запровадити проти Росії пекельні санкції і дати Україні якомога більше зброї: Ми боремося за правду і обов’язково переможемо

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Отловите дочек путина и по кускам отправте ему в бункер.
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24.02.2022 14:09
+17
оружие нужно
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24.02.2022 14:07
+13
Європа відміняє усі візи росіянам!
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24.02.2022 14:14
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оружие нужно
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24.02.2022 14:07 Відповісти
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24.02.2022 14:18 Відповісти
Отловите дочек путина и по кускам отправте ему в бункер.
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24.02.2022 14:09 Відповісти
чому тільки ********? а десятки тисяч інших?
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24.02.2022 14:11 Відповісти
Uvi, ih uzhe vivezli , no prigovor podpisan i posle obnulenija ***** obnuljat i vsju jevo rodnju - vsiu, net zhalosti k jevo vnukam i vnuchkam, potomu chtu pogibajet nevinije deti po jevo vine - ramzan dirkin podskazal, chto i kak nado deltj.
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24.02.2022 14:51 Відповісти
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24.02.2022 14:10 Відповісти
пятый у\вже , а шостий буде?
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24.02.2022 14:11 Відповісти
Півшостого чекаємо через три години і 10 хвилин .
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24.02.2022 14:15 Відповісти
Синько, ты синий от бояры?! Провокатора - в бан!
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24.02.2022 14:14 Відповісти
з якого боку не дивися, а воно тля (моль)
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24.02.2022 14:13 Відповісти
це про пораду відправити ***** його дочок частинами
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24.02.2022 14:13 Відповісти
Та да каких ***** санкций, оружие дайте
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24.02.2022 14:12 Відповісти
Уже весь мир понял, что у путина шизофрения.

"Он *******" -Немцов

"Он живет в каком-то своем выдуманном мире" - Меркель

"У него свое искаженное видение мира" - Обама

"путин психически болен" - позавчера премьер Голландии.

Можно ли доверять шизофренику ядерную кнопку?!
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24.02.2022 14:12 Відповісти
Європа відміняє усі візи росіянам!
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24.02.2022 14:14 Відповісти
Тотальне ембарго на все підряд. Відрізати рашку повністю від світу. Перекрити їй кисень на всіх рівнях.
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24.02.2022 14:15 Відповісти
А Кто подписался под Будапештским меморандумом, вообще-то они гарантировали защиту
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24.02.2022 14:17 Відповісти
гарантували лише на словах. Оскільки під тим документом - підпися касапів. А кожен підпис касапів знівельовує документ до ціни паперу, на якому він записаний.
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24.02.2022 14:32 Відповісти
Вже 8років санкціі,а толку?

Зброю треба просити і перестати платити кацапам податкі в бюджет РФ.

Единственное, что делает предприятие - платит налоги в российский бюджет.
https://www.currenttime.tv/a/29873338.html
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24.02.2022 14:24 Відповісти
А барига все про санкції талдичить.
Невже не зрозуміло, що кацапи клали на них з пробором.
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24.02.2022 14:39 Відповісти
Здрысни асфальтовый зебил
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24.02.2022 16:11 Відповісти
вимагайте введення військ НАТО для захисту УКраїни.в Україні АЕС,це дуже небезпечно.
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24.02.2022 14:53 Відповісти
Не неси чушь и не сей панику. Получат п@здюлей и отползут на коленях. На АЭС стоят ВВЭР с низкообогащенным диоксидом Урана -235, на крайняк - заглушат. И вообще - учи матчасть
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24.02.2022 15:03 Відповісти
я знаю Чорнобиль.НАТО повинно попередити ядерну війну.якщо гахнуть АЕС проблеми будуть для всієї Європи.
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24.02.2022 15:09 Відповісти
В Чернобыле стояли канальные реакторы РБМК. Кому я это объясняю...
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24.02.2022 15:24 Відповісти
Человек который в 14 году зассал устроить пратизанщину в лдрпырах - внезапно проснулся. Денег лучше армии переведи, шеколадка.
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24.02.2022 15:06 Відповісти
*******, как асфальт? помогает против танков?
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24.02.2022 16:12 Відповісти
 
 