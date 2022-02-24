Повітряний бій поблизу Києва. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, на якому зафіксований, найімовірніше, фрагмент повітряного бою під Києвом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори запевняють, що йдеться про бій літаків Міг-29 і Су-35.

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