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Повітряний бій поблизу Києва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

У мережі опубліковано відео, на якому зафіксований, найімовірніше, фрагмент повітряного бою під Києвом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори запевняють, що йдеться про бій літаків Міг-29 і Су-35.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+101
Кстати,там же стингеры вчера привезли.Расчехляйте,им сегодня есть много работы...
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24.02.2022 14:26
+67
Боже, допоможи нашим!
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24.02.2022 14:28
+51
Висота для стінгерів
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24.02.2022 14:27
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Кстати,там же стингеры вчера привезли.Расчехляйте,им сегодня есть много работы...
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24.02.2022 14:26 Відповісти
Неправильно, стінгери потрвбно побергти.
Вертольотгий десант? Будь ласка! Оточити посадкову смугу (площадку), почекати приземлення і тоді відразу із звичайного РПГ влучити.
Все - вертушці і живій силі.
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24.02.2022 14:35 Відповісти
Бити потрібно в повітрі, разом з десантом.
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24.02.2022 14:41 Відповісти
Угу ... Щось під Гостомелем так не вийшло.
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24.02.2022 15:11 Відповісти
Спокійно! Не все зразу. Ще добробати не зібралися...
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24.02.2022 15:13 Відповісти
Як же ж не вийшло когда імєнно шо вийшло!
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24.02.2022 15:32 Відповісти
stingera vi davno polucili i obucyli iz Litvi ,s odnim iz nix uze sbyli odin samoliot
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24.02.2022 14:39 Відповісти
Да, привезли!

Вкусновато, но маловато!

Хотим еще больше печенек с Америки и Канады!
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24.02.2022 14:59 Відповісти
Висота для стінгерів
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24.02.2022 14:27 Відповісти
своего свалить можно
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24.02.2022 14:28 Відповісти
Стінгери мають систему розпізнавання " свій-чужий".
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24.02.2022 14:31 Відповісти
Не имеют. Стингеры для других целей.
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24.02.2022 14:59 Відповісти
ДА НЕТ В СТИНГЕРАХ СИСТЕМЫ ОПОЗНАВАНИЯ!!! Нахрена так тупить???
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24.02.2022 15:00 Відповісти
для тупого, от та решётка, антенна определитель свой/чужой. учись, воен
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24.02.2022 16:15 Відповісти
Для тупого объясняю, в пусковой установке, а не в ракете. Харе тупить, ракетчик.
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24.02.2022 16:49 Відповісти
Стингер это комплекс. О ракете речь не шла. "Нахрена так тупить???" - твой высер? Нарываешься?
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24.02.2022 17:06 Відповісти
Нет в стингере свой-чужой, забудь, есть распознавание целей, в зависимости от цели включается алгоритм наведения.
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24.02.2022 17:17 Відповісти
От то, шо запросчик, оно и есть свой/чужой
«Стингер» в 1975 году: ракета (вверху), пусковая труба и съёмный пусковой механизм (внизу) с подключаемым к нему запросчиком (справа)
И это 75год.
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24.02.2022 17:38 Відповісти
И в Стингере он согласован с советской системой "свой-чужой"? Вася, зачем так позорится?
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24.02.2022 17:39 Відповісти
Серёжа, я не Вася, а ты - не тупи. Я бывший ПВОшник, докладываю, "советская система" это посыл зашифрованного сигнала и ответ на него, так работают все системы. Разница в частотах и способе кодировки. В системе Стингер сейчас стоит блок легко прошивающийся под потребности заказчика, имеется возможность ручного отключения запросчика и работа без него.
Слушай, ну зайди хоть на сайт Raytheon Missile Systems или General Dynamics.
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24.02.2022 17:52 Відповісти
Так можно ж своего сшибить. Не думаю, что Стингер настолько умный, чтобы язык пилота различать.
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24.02.2022 14:29 Відповісти
там має бути система свій-чужий
але це не точно
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24.02.2022 14:36 Відповісти
У последних модификаций должна быть.
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24.02.2022 14:38 Відповісти
у нас последняя модификация
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24.02.2022 14:41 Відповісти
Ну вот по литовским самолётам стрелять не будут.
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24.02.2022 14:43 Відповісти
Ти певен, що на наших совєцьких літаках та перефарбованих совєцько-кацапських вони відрізняються?
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24.02.2022 14:45 Відповісти
там достатнь галікоптерів під гостомелем для стінгерів
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24.02.2022 14:33 Відповісти
Вже немає їх. Пізно прокинувся ти дядько.
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25.02.2022 13:31 Відповісти
я думаю специально низко летят чтобы Стингер мог выстрелить
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24.02.2022 14:40 Відповісти
29ка - ЗСУ сухарь мля 27й только кацапами замодернизированый теперь су 35
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24.02.2022 14:28 Відповісти
Боже, допоможи нашим!
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24.02.2022 14:28 Відповісти
Спілкувався з росіянами, вони взагалі думають, що ми тут с дерев'яними рушницями, отак ***** їх настрополило - йдіть супротиву не буде.
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24.02.2022 14:30 Відповісти
Кстати хорошая дезинформация врага. Идете бейте украинцев, у них из оружия тоько деревянные автоматы
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24.02.2022 14:34 Відповісти
Так і є.
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24.02.2022 14:38 Відповісти
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24.02.2022 14:31 Відповісти
...буде житы на Калыме и Якутии
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24.02.2022 14:46 Відповісти
Капець, я таке тільки в кіно бачив
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24.02.2022 14:32 Відповісти
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24.02.2022 14:32 Відповісти
Під Черніговом 20 танків рашисстов й 10-15 іньшої техніки рашисстов сьогодні з ранку "прінуділі к міру" наші Захистники, як ***** й хотіло.
Слава Україні.
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25.02.2022 13:33 Відповісти
В Гостомелі приблизно 30 вертушок москальських.Вони всі мають лягти від стінгерів і інших засобів.
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24.02.2022 14:33 Відповісти
хочуть висадити десант.

операція "бросок мангуста" - це воєнна операція по швидкому захопленню столиці і зміні влади!
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24.02.2022 15:01 Відповісти
В києві массово розекровюьт шкляні пляшки з найдешевшим пивом - зустрічати мишебратьєв.
Бензин вже розкупили достатньо.
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24.02.2022 15:16 Відповісти
на территории врага должны быть такие же разрушения
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24.02.2022 14:33 Відповісти
Одразу, як попалимо по максимуму кацапське залізо в Україні. Щоб свою територію вони обороняти не мали чим. Нехай тоді ядерною зброєю по власному Ліпецку фігачать. Основне завдання сьогодні - максимально вибивати їхню техніку і по можливості зберігати свою. Я так розумію, наші свою задіюють дозовано і лише там, де це справді необхідно. Треба розуміти, без техніки кацапи ніякі. Доведено в Ічкерії, Сирії, Лівії, Афганістані.
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24.02.2022 14:45 Відповісти
Тут Стингерами нужно а не втягиваться в воздушные бои
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24.02.2022 14:35 Відповісти
Що в Гостомелі? Проясніть
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24.02.2022 14:38 Відповісти
Боже,дай нашим соколам перемоги!
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24.02.2022 14:39 Відповісти
В каждом населенном пункте должно быть хоть пару-тройку стингеров. Ато что за х***ня население снимает на телефоны как вражеская авиация спокойно залетает на нашу землю.
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24.02.2022 14:44 Відповісти
підтверджую - літав якись реактивний літак, дуже низько і дуже швидко, не встиг навіть побачити.. миттєво все відбулось..
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24.02.2022 14:45 Відповісти
ублюдки кацапские никогда мы по вашим скотским понятиям жить не будем
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24.02.2022 14:48 Відповісти
Горіти в пеклі вам чорти заліські!Бодай би виздихали б ви!
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24.02.2022 14:54 Відповісти
каца*ы *баные!
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24.02.2022 14:58 Відповісти
Слава нашим Повітряним Силам!
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24.02.2022 15:08 Відповісти
Пишу співслужбовцю (30 річної давнини) в Сибір, мовляв
- ваші підари херачать нас усіх сторін.
Відповідає.
- не, не, не. Это ваших пидаров херачать наши солдаты.
Ага, солдати, відповів я.
Більше в мене немає співслужбовців.
Вони реально усі хворі.
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24.02.2022 23:27 Відповісти
 
 