Повітряний бій поблизу Києва. ВIДЕО
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У мережі опубліковано відео, на якому зафіксований, найімовірніше, фрагмент повітряного бою під Києвом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори запевняють, що йдеться про бій літаків Міг-29 і Су-35.
Топ коментарі
+101 radeon
показати весь коментар24.02.2022 14:26
+67 Ustym Karmaliuk
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+51 Petrov Viktor
показати весь коментар24.02.2022 14:27
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Будь ласка, зачекайте...
Вертольотгий десант? Будь ласка! Оточити посадкову смугу (площадку), почекати приземлення і тоді відразу із звичайного РПГ влучити.
Все - вертушці і живій силі.
Вкусновато, но маловато!
Хотим еще больше печенек с Америки и Канады!
«Стингер» в 1975 году: ракета (вверху), пусковая труба и съёмный пусковой механизм (внизу) с подключаемым к нему запросчиком (справа)
И это 75год.
Слушай, ну зайди хоть на сайт Raytheon Missile Systems или General Dynamics.
але це не точно
Слава Україні.
операція "бросок мангуста" - це воєнна операція по швидкому захопленню столиці і зміні влади!
Бензин вже розкупили достатньо.
- ваші підари херачать нас усіх сторін.
Відповідає.
- не, не, не. Это ваших пидаров херачать наши солдаты.
Ага, солдати, відповів я.
Більше в мене немає співслужбовців.
Вони реально усі хворі.