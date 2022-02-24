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Прикидався українцем: затримано російського диверсанта. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Затриманий поліцією Київської області поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером російський диверсант намагався вдати з себе українця.

Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

За його словами, у диверсанта виявили записи та спеціальні прилади, що "свідчать про те, навіщо його закинули до нас".

На запитання, що він робить у цьому місці, він відповів: "Просто живу з цієї сторони, бачу горить будинок і приїхав подивитися".

Документів чоловік із собою не мав.


Прикидався українцем: затримано російського диверсанта 01
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Топ коментарі
+56
Смердюча лапотна свиня...
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24.02.2022 16:15
+45
Наводчик для арты.
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24.02.2022 16:15
+30
виродок... ах ха хах кацапская свинья в гугле транслейт обучалась
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24.02.2022 16:18
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Смердюча лапотна свиня...
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24.02.2022 16:15 Відповісти
виродок... ах ха хах кацапская свинья в гугле транслейт обучалась
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24.02.2022 16:18 Відповісти
Та ні, цей гандон говорить по Українськи - зрадник
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24.02.2022 16:19 Відповісти
Куча ошибок. Не носитель языка.
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24.02.2022 17:04 Відповісти
Зробіть йому галстук, та покажіть кацапам
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24.02.2022 16:15 Відповісти
Кубинский.
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24.02.2022 17:46 Відповісти
на минные поля его пусть разминирует
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24.02.2022 16:15 Відповісти
Наводчик для арты.
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24.02.2022 16:15 Відповісти
Стовідсотково. Можливо з лугандона.
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24.02.2022 18:44 Відповісти
по епалу справа от кого то получил неплохо я вижу
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24.02.2022 16:16 Відповісти
Виродок, ти правильно себе назвав, стратити
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24.02.2022 16:16 Відповісти
не зміг сказати "пшениця"
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24.02.2022 16:16 Відповісти
паляниця
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24.02.2022 16:19 Відповісти
удивительно, как наши бойцы справляются с эмоциями не не разрывают жопы оккупантов на месте..
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24.02.2022 16:17 Відповісти
Ітіть яке спорядження у кацапських шпигунів... Цим олівцем мабуть ще Кутузов малював.
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24.02.2022 16:17 Відповісти
Великий палководец Кутуз: Что бы спасти раССею, надо спалить Маскву! (с) Как это сейчас актуально .. После пожару - раССею распустить!
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24.02.2022 16:21 Відповісти
Расстрелять орка-московского фашиста!
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24.02.2022 16:17 Відповісти
Немедленно уберите фотки с данными!
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24.02.2022 16:18 Відповісти
Судячи з його слів - виродок з Воронежу!
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24.02.2022 16:18 Відповісти
Послухайте, що меле рюзькойазична щелепа цього кацапен-Штірліца "Сам виродок з Житомирської області..."
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24.02.2022 16:18 Відповісти
расстрелять
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24.02.2022 16:19 Відповісти
А перед цим відбити яйця
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24.02.2022 17:48 Відповісти
приберiть данi на планшетi ! Ви подурiли?
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24.02.2022 16:20 Відповісти
Можливо це просто мародер! Побачив, що збили вертоліт і побіг , щоб поживитись. Але це лише варіант.
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24.02.2022 16:28 Відповісти
В вертоліті нема унітазу.
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24.02.2022 16:48 Відповісти
Москальская рожа!,ребям респект
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24.02.2022 16:28 Відповісти
Зачем показывать готовые мат.расчеты? А самого этого "математика" немедленно в расход, по законам военного времени. Убивайте его нахрен, без сожаления - и привыкайте, теперь настало новое время. Сейчас идет натуральная война и обычные законы уже не действуют. По законам военного времени, если поймали вражеского военного или даже коллаборанта - расстрел на месте без всякого суда.
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24.02.2022 16:29 Відповісти
Да, он без формы. Даже если представится военным РФ, всё равно можно в расход. Это не будет военным преступлением.
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24.02.2022 16:53 Відповісти
Чтобы было военное преступление должна быть война.а ***** сказал ,мы с Украиной не воюем.так что рвать свободно
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24.02.2022 17:56 Відповісти
ЕС и ООН дали квалификацию, как военную агрессия. Точка. Пофиг, что сказал пуйло.
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24.02.2022 18:12 Відповісти
Пофигу для нас.а вот по выродкам ***** ориентируемся на его слова."Каждому свое"-значит тогда они не военнопленные,а мрази.с которыми не можно,а нужно все ,что нищведет мразей в удобрение.вы же мешая коровяк в ведре ,тем же гавнищем не становитесь
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25.02.2022 06:08 Відповісти
досранта підвів "гугл-перекладач"
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24.02.2022 16:29 Відповісти
Потрібно щоб місцеві придивились до всіх навколо. Вони між людей. Вони коригувальники. Їх потрібно відловлювати
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24.02.2022 16:33 Відповісти
Атака,була з його наводки.Згідно планшету
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24.02.2022 16:38 Відповісти
**********...
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24.02.2022 16:47 Відповісти
А откуда у него артиллерийский планшет?
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24.02.2022 16:53 Відповісти
Наводчик
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24.02.2022 17:04 Відповісти
Надіюся, всі пам"ятають, що підаросіяни - не люди!
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24.02.2022 17:06 Відповісти
Жаль что таких сразу ставить стенке нельзя, очень жаль.
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24.02.2022 17:09 Відповісти
кастрировать, а потом все же кончить
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24.02.2022 17:13 Відповісти
На швабру скота!
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24.02.2022 17:23 Відповісти
Насколько я помню по тем же Женевским конвенциям диверсант, партизан и любое другое лицо, не одетое в форму войск противника, пленным не является и может быть расстреляно на месте без каких либо претензий со стороны закона.
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24.02.2022 17:37 Відповісти
Відразу видно, що "виродок"
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24.02.2022 17:38 Відповісти
Чому не показали його вже повішеного?
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24.02.2022 17:40 Відповісти
На хера вы фото с разведданными выставили!
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24.02.2022 18:55 Відповісти
Какой розовощекий, уже видно поводили сапогами
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25.02.2022 11:45 Відповісти
Не зміг вимовити "паляниця"? "Вот на таких мелочах и прокалывались разведчики."
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25.02.2022 14:24 Відповісти
Так это же "батюшка московского патриархата" бродил с планшетом.и его вроде уже отпустили,но почему?Новости часа 2.
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25.02.2022 14:30 Відповісти
Потрібно було його вкинути в палаючий будинок! хай дивиться з середини!
І карандаш йому в дупу засунути!
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26.02.2022 02:06 Відповісти
Всех диверсантов мочить на месте
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26.02.2022 07:29 Відповісти
 
 