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Прикидався українцем: затримано російського диверсанта. ВIДЕО
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Затриманий поліцією Київської області поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером російський диверсант намагався вдати з себе українця.
Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
За його словами, у диверсанта виявили записи та спеціальні прилади, що "свідчать про те, навіщо його закинули до нас".
На запитання, що він робить у цьому місці, він відповів: "Просто живу з цієї сторони, бачу горить будинок і приїхав подивитися".
Документів чоловік із собою не мав.
Топ коментарі
+56 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.02.2022 16:15
+45 Харьков Сумской
показати весь коментар24.02.2022 16:15
+30 Anatoly Nichikov 15029d40
показати весь коментар24.02.2022 16:18
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І карандаш йому в дупу засунути!