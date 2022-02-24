ЗСУ знищують російську військову техніку, використовуючи Bayraktar TB2. ВIДЕО 18+
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Збройні сили України оприлюднили відео зі знищенням російської військової техніки Bayraktar TB2. УВАГА! Відео 18+
Як інвормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС у фейсбуці.
Раніше у Сухопутних військах заявили, що станом на 15:00 бої тривають по всій лінії зіткнення, українська армія не допустила прориву. У районі села Піщевик Донецької області тривають запеклі бої.
Топ коментарі
+67 Ben23
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+52 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
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+52 Malik Liman
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tElion
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ॐ Серж ॐ
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Марк Муржи
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Владимир Сливка
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