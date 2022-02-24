Просування російських танків по Олешках. ВIДЕО
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У мережі публікують відео просування російських танків у Херсонській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема публіку відео танків в Олешках користувач Ібрагім Сулейманов.
Топ коментарі
+18 VPYL
показати весь коментар24.02.2022 17:50
+11 Запорізький козак
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+11 Oleg UA Lebedinec
показати весь коментар24.02.2022 18:00
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Будь ласка, зачекайте...
- сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!
-здійсниця Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...
- чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками
-В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.
-видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія
Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?
Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!
О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
мост фсё ?! *****,где оборона ?! и у нас не разводят,ждут кацапов?
Очень надеюс, что цюрюпинский мост не сдадут…….
сестра живет в районе консервного,бомбят вероятно возле моста бой
сидят в убежище
Это просто звиздец=>кацапы проходят как на параде…..😡😡😡😡
У меня WhatApp……
https://ua.news/ru/na-chernigovshhine-rota-rossijskih-*******-pochti-bez-boya-sdalas-v-plen/
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Чи не самого лохдауна це ідея?