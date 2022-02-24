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Просування російських танків по Олешках. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У мережі публікують відео просування російських танків у Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема публіку відео танків в Олешках користувач Ібрагім Сулейманов.
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Топ коментарі
+18
Думаю, що з настанням темноти, настане основна фаза вторгнення Орди:

- сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!

-здійсниця Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...

- чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками

-В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.

-видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія

Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?

Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!

О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
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24.02.2022 17:50
+11
https://defence-ua.com/news/bayraktar_tb2_u_nebi_ukrajini_jak_znischujut_rosijski_tanki_video-6202.html
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24.02.2022 17:52
+11
Піздец ...це околиця Херсонв і ніхто не зустрічає ? Шо за *****?
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24.02.2022 18:00
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Думаю, що з настанням темноти, настане основна фаза вторгнення Орди:

- сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!

-здійсниця Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...

- чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками

-В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.

-видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія

Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?

Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!

О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
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24.02.2022 17:50 Відповісти
Полетіли лапті на всі боки...💥💥💥
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24.02.2022 17:59 Відповісти
Мы подписали конвенцию против использования противопехотных мин
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24.02.2022 18:38 Відповісти
Шкода цих людей, танки знищать і їх зачепить.
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24.02.2022 17:51 Відповісти
звонил брат с Раденска,коллона танков идёт,насчитал уже 35
мост фсё ?! *****,где оборона ?! и у нас не разводят,ждут кацапов?
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24.02.2022 17:53 Відповісти
Чем останавливать?!!!! Асфальтоукладчиками?!!!
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24.02.2022 17:56 Відповісти
Только что разговаривала с мамой. кацапы уже в Олешках=>мост переехать и Херсон…….
Очень надеюс, что цюрюпинский мост не сдадут…….
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24.02.2022 18:08 Відповісти
Олешки прошли,мост их
сестра живет в районе консервного,бомбят вероятно возле моста бой
сидят в убежище
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24.02.2022 18:46 Відповісти
Мои живут на ХБК. Сейчас звоню, звонки не доходят……сестра говорила, что вечером позвонит/отпишется……..
Это просто звиздец=>кацапы проходят как на параде…..😡😡😡😡
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24.02.2022 19:01 Відповісти
Спасибо за предложение, но у меня нет Facebook/Twitter/Instagram - раньше не нужно было, а сейчас не хочу……
У меня WhatApp……
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24.02.2022 19:10 Відповісти
могу дать вайбер
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24.02.2022 19:11 Відповісти
👍
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24.02.2022 19:18 Відповісти
удаляйте.
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24.02.2022 19:21 Відповісти
Да тут все это говорили.писали.ОРАЛИ! 4 месяца тому.не говоря за 3 года .готовьтесь .не дороги и шашлыки.хватит.поднять заработные платы военным.полиции .везде велся саботаж.вооружаться на эти деньги .злоба выше крыши
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24.02.2022 18:37 Відповісти
Цеж т 64
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24.02.2022 17:55 Відповісти
ночью нужно е...ашить по скоплениям, иначе..
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24.02.2022 17:56 Відповісти
де байрактари на ці танки?
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24.02.2022 17:56 Відповісти
Піздец ...це околиця Херсонв і ніхто не зустрічає ? Шо за *****?
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24.02.2022 18:00 Відповісти
Нового ничего, раньше это называлось "очковтирательство и окозамыливание"
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24.02.2022 18:09 Відповісти
Інфа тв..під Черніговом здався цілий полк орків.
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24.02.2022 18:01 Відповісти
Ссылки! Ссылки, *****, давать надо! Неужели неясно?!
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24.02.2022 18:04 Відповісти
то у ваты паника.. не полк - а неполная рота
https://ua.news/ru/na-chernigovshhine-rota-rossijskih-*******-pochti-bez-boya-sdalas-v-plen/
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24.02.2022 18:07 Відповісти
Видел Байкартаром из Сирии, Гончаренко - фейкометчик
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24.02.2022 18:05 Відповісти
Видео с
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24.02.2022 18:05 Відповісти
Каховка давно звільнена, орків знищено.
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24.02.2022 18:28 Відповісти
хотілось би побачити хоч якийсь доказ, бо доказів того що окупанти від окупованого Криму перетнули більше 120 км без жодного пострілу, набагато більше.
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24.02.2022 18:41 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:09 Відповісти
Ну неужели нельзя хоть из засады пару подбить и уйти чтобы хоть как то замедлить их продвижение. Тем более что местность там открытая для Джавелина работа на раз плюнуть. А для Байрактаров вообще тьху. Тем более что когда колона движется значит она без прикрытия ПВО которое нужно разворачивать
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24.02.2022 18:10 Відповісти
А дороги то отремонтированы!Для кого?
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24.02.2022 18:16 Відповісти
Бл. південна дупа ув огні???. Ще чуть і орки будуть "заливать" Крим Дніпровською водою-бл.бл.бл.
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24.02.2022 18:22 Відповісти
Вочевидь, сдача такого важливого стратегічного об'єкта - це договорняк з москалями!!
Чи не самого лохдауна це ідея?
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24.02.2022 18:27 Відповісти
Вот кто пропустил крымское направление? Там же их проще всего было *********, там перешеек градами просто нужно было пройтись.
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24.02.2022 18:35 Відповісти
Гакуя это все
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24.02.2022 18:51 Відповісти
 
 