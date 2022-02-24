Люди ховаються в метро Харкова. ВIДЕО
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У мережі з'явилося відео того, як харків'яни ховаються в метро.
Я повідомляє Цензор.НЕТ, відео публікує Телеграм-канал Voynareal.
Топ коментарі
+12 Ksenia VB
показати весь коментар24.02.2022 18:28
+9 Петро Пасєка
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+5 VOLVO XC 70
показати весь коментар24.02.2022 18:34
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@13Hellis_13
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