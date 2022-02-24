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Люди ховаються в метро Харкова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

У мережі з'явилося відео того, як харків'яни ховаються в метро.

Я повідомляє Цензор.НЕТ, відео публікує Телеграм-канал Voynareal.
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Топ коментарі
+12
Hellis



@13Hellis_13

·
4 год



НБУ открыл счёт для помощи ВСУ. Да, я буду помогать, но....
НО ****, ****, об вашу маааать! Я хочу, чтобы после того, как мы отобьемся, Вовину "большую стройку" ему обмотали на шее огромным узлом. ****! Дрянь! Бла дь!!! Простите , кричу и слезы душат
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24.02.2022 18:28
+9
А де та, ****, Єрмак, поділася. Цікаво. Раніше піздело, не зупинишь. ФСБешний батько до себе забрав?
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24.02.2022 18:30
+5
а у нас в Одессе метро нет бомбоубежища да есть но как то все стремно смотришь на карту надо бегом между домов метров 200 ближайшее и думаешь где больше шанса попасть под ракету бомбу дома в квартире или на лице бежав в убежище... и на всех и не хватит... лезь в подвал 5 этажки Хрущевки глупость еще та... если дом рухнет то и не откопают... у нас катакомбы за 8 лет с начала войны никто не потрудился открыть в город, на море- вход в катакомбы, провести туда свет, ремонт, закрыть опасные участки и ответвления, сделать указатели, прочистить проходы составить карту локальных участков.. организовать в них медпункты, столовки, ночлежки.. ведь строить ничего не надо это уже построено просто спецов за 8 лет напрягать надо было и постепенно привести катакомбы до применения --как убежища...увы...
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24.02.2022 18:34
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А Терєхов уже з балалайкою готовий до зустрічі "асвабадітєлєй"?
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24.02.2022 18:25 Відповісти
Да ,было такое, сейчас вроде тихо, люди понемногу расходятся
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24.02.2022 18:25 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:26 Відповісти
Hellis



@13Hellis_13

·
4 год



НБУ открыл счёт для помощи ВСУ. Да, я буду помогать, но....
НО ****, ****, об вашу маааать! Я хочу, чтобы после того, как мы отобьемся, Вовину "большую стройку" ему обмотали на шее огромным узлом. ****! Дрянь! Бла дь!!! Простите , кричу и слезы душат
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24.02.2022 18:28 Відповісти
Не кричи. Підтримуємо. В мене там діти.
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24.02.2022 18:31 Відповісти
Тепер напевно то ватний харківьянин який у метро та симпатизував сруському миру точно передумав.
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24.02.2022 18:29 Відповісти
Нормально так путен защищает рузгоязычных аж те вынуждены жить в катакомбах. На долго запомнят рузькиймир
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24.02.2022 18:29 Відповісти
А де та, ****, Єрмак, поділася. Цікаво. Раніше піздело, не зупинишь. ФСБешний батько до себе забрав?
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24.02.2022 18:30 Відповісти
Мабудь в Іспанії - там зараз тепло
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24.02.2022 18:35 Відповісти
Дєрьмак ще позавчора зник.
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24.02.2022 18:43 Відповісти
Нужно им день и ночь крутить телевизор с Кивой и Мураевым и другими жопоблоковцами которые приветстсвуют асвабадителей.
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24.02.2022 18:31 Відповісти
а у нас в Одессе метро нет бомбоубежища да есть но как то все стремно смотришь на карту надо бегом между домов метров 200 ближайшее и думаешь где больше шанса попасть под ракету бомбу дома в квартире или на лице бежав в убежище... и на всех и не хватит... лезь в подвал 5 этажки Хрущевки глупость еще та... если дом рухнет то и не откопают... у нас катакомбы за 8 лет с начала войны никто не потрудился открыть в город, на море- вход в катакомбы, провести туда свет, ремонт, закрыть опасные участки и ответвления, сделать указатели, прочистить проходы составить карту локальных участков.. организовать в них медпункты, столовки, ночлежки.. ведь строить ничего не надо это уже построено просто спецов за 8 лет напрягать надо было и постепенно привести катакомбы до применения --как убежища...увы...
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24.02.2022 18:34 Відповісти
Ну в Одессе вообще опасно залезать в бомбоубежище. Помню из истории кацапоиды взрывали катакомбы с людьми чтобы они не сдались немцам. Да еще и х***ло с удовольствием провернет теракт под видом ПС чтобы одесситы вышли на протесты против Украины
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24.02.2022 18:48 Відповісти
Друже маємо те що маємо.
На жаль.
У мене біля будинку пологовий будинок 1990 року здачі в експлуатацію. При ньому є бомбосховище збудоване тоді ж, але вчора читаю, що бомбосховище не готове. Цука при лікарні і неготове
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24.02.2022 18:48 Відповісти
Дітей взагалі то треба вивозити, москалі ******* вбивати дітей.
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24.02.2022 18:35 Відповісти
 
 