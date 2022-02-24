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Активні бойові дії ведуться фактично по всій лінії кордону Харківщини з РФ, - глава ХОДА Синєгубов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оперативний штаб Харківської області працює у посиленому режимі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Харківської облдержадміністрації Олега Синєгубова.
"Всі наші сили спрямовані на оборону вашого спокою. Ворог несе великі втрати", - зауважив Синєгубов.
"Оперативний штаб працює у посиленому режимі. Зберігайте спокій і підтримуйте своїх захисників. Разом переможемо!", - закликав голова ОДА.
Топ коментарі
+12 Юрий Хорошунов
показати весь коментар24.02.2022 18:53
+10 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ e178e0cb
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+6 Підлога Маккартні
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Будь ласка, зачекайте...
І на скільки я знаю з новин жодного удару по Москві чи Білорусії зроблено не було
його знищення при
1. закинутій паромній переправі та
2. повністю завізних із "матєріка" товарах
зробить величезний геморой для виживання Криму
міст має бути знищений !
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Все буде Україна
маємо повернути !
та цим задавити Крим
кажуть що Борис гарно врізав
чекаємо що скаже Діду