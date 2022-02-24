Активні бойові дії ведуться фактично по всій лінії кордону Харківщини з РФ, - глава ХОДА Синєгубов. ВIДЕО

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Оперативний штаб Харківської області працює у посиленому режимі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Харківської облдержадміністрації Олега Синєгубова.

"Всі наші сили спрямовані на оборону вашого спокою. Ворог несе великі втрати", - зауважив Синєгубов.

"Оперативний штаб працює у посиленому режимі. Зберігайте спокій і підтримуйте своїх захисників. Разом переможемо!", - закликав голова ОДА.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
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24.02.2022 18:53
+10
Чому досі не знищений Кримський міст?
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24.02.2022 18:52
+6
Бейте по рускому мирняку в ответку!!! градами и смечами!!!
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24.02.2022 18:51
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Бейте по рускому мирняку в ответку!!! градами и смечами!!!
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24.02.2022 18:51 Відповісти
вот почему это не делается юлять?
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24.02.2022 18:52 Відповісти
ну, десант на Москву и захватить Хйла еще понятно. а на мирняк Хйлу вроде как насрать
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24.02.2022 18:56 Відповісти
арахамії з єрмаками чекають вказівки ....з кремля...
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24.02.2022 19:24 Відповісти
Синєгубову пора потрохи думати про Білгородську область, її приєднають до Харкова.
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24.02.2022 18:51 Відповісти
Чому досі не знищений Кримський міст?
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24.02.2022 18:52 Відповісти
що б не провокувати
І на скільки я знаю з новин жодного удару по Москві чи Білорусії зроблено не було
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24.02.2022 18:54 Відповісти
кримський міст, крім скрепності, передусім найважливіша ланка в логістиці Криму.
його знищення при
1. закинутій паромній переправі та
2. повністю завізних із "матєріка" товарах
зробить величезний геморой для виживання Криму

міст має бути знищений !
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24.02.2022 19:32 Відповісти
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24.02.2022 18:53 Відповісти
Харьков может быть оккупирован, заявил Зеленский . Кое кто увидел в этих словах разрешительный контекст .
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24.02.2022 18:54 Відповісти
Їбаште кацапів. Це ваша свобода.
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24.02.2022 18:56 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:06 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/24/7325514/
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24.02.2022 19:11 Відповісти
Гостомель прямо сейчас взрывы один за одним.
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24.02.2022 19:15 Відповісти
Почувствуйте боль Донбасса,твари
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24.02.2022 19:22 Відповісти
Харків і Маріуполь - ключові міста захисту України! Чернігівщина і Сумщина - молодці, але у Путіна в голові - Новоросія! Одеса - йому взагалі не по зубах! То хай вже це лисе недоміряне чудовисько природа скрутить в бублик і дасть йому захлинутися в своєму харкотинні , сечі і гівні! Як колись це сталося зі Сталіним...
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24.02.2022 19:24 Відповісти
Нова Каховка та Канал !

маємо повернути !
та цим задавити Крим
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24.02.2022 19:33 Відповісти
я так розумію Україна лишилася сам на сам з ворогом! де відключеня від свіфт? де нато? де всі?
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24.02.2022 19:30 Відповісти
бла-бла-ба.

кажуть що Борис гарно врізав
чекаємо що скаже Діду
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24.02.2022 19:37 Відповісти
Почекаємо, а де ми подінемося.
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24.02.2022 20:14 Відповісти
 
 