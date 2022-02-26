"Покладіть в кишені насіння соняшника. Ви з цим насінням ляжете": жителька Генічеська спілкується з окупантом. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відео спілкування з російським загарбником розмістила на своїй сторінці у мережі мешканка Генічеська, що на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео публікує Телеграм-канал Voynareal.
Відео зблизька:
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
На мою думку, їм радити потрібно кукурузу...
Отримаємо, таким чином, генномодифікований матеріал для торгівлі з Китаєм
одного ніяк не зрозумію, як можно було пройти кримським перешійком, степами Херсонщини як на параді.. там же земля як стол рівна, ніде сховатися?..
побачили на радарах-байрактарах - і накрили артою-ракетами-байрактарами.. з міст та селищ тепер виколупувати цю гидоту буде значно важче..(
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
свободної Країни ..!!!
Зрозумів що з таким ворогом треба воювати всіма способами і зброєю,
навіть хімічною і бактереологічною, касетні бомби також зачот.
Не жаліти навіть своєї території - ЯКА РІЗНИЦЯ ЯКЩО ПОТІМ ВОНА
КАЦАПАМ ВІДІЙДЕ?
Чи я тупий, чи щось не розумію, а може і перше і друге, не виключено
Герої не вмирають