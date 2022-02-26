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Херсонщина (4250) Генічеськ (36)

"Покладіть в кишені насіння соняшника. Ви з цим насінням ляжете": жителька Генічеська спілкується з окупантом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відео спілкування з російським загарбником розмістила на своїй сторінці у мережі мешканка Генічеська, що на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео публікує Телеграм-канал Voynareal.

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Топ коментарі
+105
Смелая женщина! Молодец! Выложите это на ютуб.
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24.02.2022 19:00
+74
Сміливій жінці-величезний респект...
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24.02.2022 19:02
+61
Умчника! Горжусь что у нас такие женщины сильные духом и бесстрашные.
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24.02.2022 19:03
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а канабіса можна? теж не погано
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24.02.2022 18:57 Відповісти
Канабіс, вирощений на добриві із хронічного ґалькоґоліка - то ще таке... а якщо із опіатного наркомана? якось стрьомно буде таке дмухати, а раптом потім ломки почнуться - доведеться йти ставати на облік і отримувати метадон щотижня...
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24.02.2022 19:10 Відповісти
Від канабісу, що проріс на лишньохромосомному, лишня хромосома може і в поціновувача канабісу з'явитися...
На мою думку, їм радити потрібно кукурузу...
Отримаємо, таким чином, генномодифікований матеріал для торгівлі з Китаєм
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25.02.2022 10:07 Відповісти
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24.02.2022 18:59 Відповісти
Де снайпер щоб того орка "завалити"?
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24.02.2022 18:59 Відповісти
Смелая женщина! Молодец! Выложите это на ютуб.
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24.02.2022 19:00 Відповісти
у єтой женщиньі железобетонночугунньіе яйца
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24.02.2022 19:36 Відповісти
Гаранту это покажите!
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24.02.2022 20:19 Відповісти
Censor, - titry na angelskom i v jutub. To bude BIMBA !!!
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25.02.2022 08:06 Відповісти
Сміливій жінці-величезний респект...
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24.02.2022 19:02 Відповісти
Мордор не пройде. Слава Україні! Смерть ворогам! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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24.02.2022 19:03 Відповісти
Респектище женщине!
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24.02.2022 19:03 Відповісти
Умчника! Горжусь что у нас такие женщины сильные духом и бесстрашные.
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24.02.2022 19:03 Відповісти
жінці повага за відчайдушну сміливість..
одного ніяк не зрозумію, як можно було пройти кримським перешійком, степами Херсонщини як на параді.. там же земля як стол рівна, ніде сховатися?..
побачили на радарах-байрактарах - і накрили артою-ракетами-байрактарами.. з міст та селищ тепер виколупувати цю гидоту буде значно важче..(
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24.02.2022 19:07 Відповісти
може так треба було?
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24.02.2022 19:13 Відповісти
..хіба що за сьогодняшню ніч усі ці засланці підуть на концерт Кобзона
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24.02.2022 19:16 Відповісти
Договорняк - не забувайте, у нас в керівництві країни всі зрадники.
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24.02.2022 19:19 Відповісти
Ещё есть Арбатская стрелка . От Керчи до самого Геническа.
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25.02.2022 00:56 Відповісти
браво
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24.02.2022 19:08 Відповісти
красиво она им объяснила, гордость берет
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24.02.2022 19:08 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:09 Відповісти
Мужня людина, будьмо як вона
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24.02.2022 19:11 Відповісти
Браво.👏👍
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24.02.2022 19:24 Відповісти
Не надо с ними ругаться , днем улыбаемся , ночью мочим!
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24.02.2022 19:26 Відповісти
Як писав москаль В.Белінський ще у 19 ст.: "Тут, в Юго-Западной Руси, женщина - объект любви и уважения. А у нас (в кацапии) - род домашней скотины. Только здесь могло появиться высказывание: Бьёт - значит любит". Дякуємо Вам, Жінко, і будемо Вам гідні.
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24.02.2022 19:29 Відповісти
..саме так говорить свобода Людина,
свободної Країни ..!!!
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24.02.2022 19:30 Відповісти
это уже как в Крыму, зеленые человечки стоят. и наши ничего с ними не делают.
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24.02.2022 19:32 Відповісти
А де нацполіція, що активістам викручувала руки???? Чи вони вже стали під рос.прапори???
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24.02.2022 19:40 Відповісти
жінкці Героя України однозначно ..хто ця героїня після перемоги ,нашої ,обов'язково взнає вся Україна ..молодець
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24.02.2022 19:42 Відповісти
Блін, ну хлопці, ви ЗСУ найкращі але вже в Бердянську і ЧАЕС кацапи ....
Зрозумів що з таким ворогом треба воювати всіма способами і зброєю,
навіть хімічною і бактереологічною, касетні бомби також зачот.
Не жаліти навіть своєї території - ЯКА РІЗНИЦЯ ЯКЩО ПОТІМ ВОНА
КАЦАПАМ ВІДІЙДЕ?
Чи я тупий, чи щось не розумію, а може і перше і друге, не виключено
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24.02.2022 20:50 Відповісти
Мені прийшла думка, що здати чаес був стратегічний хід - щоб хоч якось нажахати європу, остаточно маргіналізувати цю наволоч. Це не якийсь стратегічний у військовому сенсі об'єкт, вона не виробляє електрику вже давно, а ядерного мотлоху в каців і свого(у зброї) повно - не так принципово, чи щось зроблять недобре на чаес, чи почнуть ядерне бомбардування - і то, і то жопа.
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25.02.2022 00:30 Відповісти
Может и не был стратегический ход, но так получилось. Для Европы это будет головной болью, может станут более решительными.
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25.02.2022 00:46 Відповісти
А мужики где? У оккупанта должна земля гореть под ногами, чтобы не думали, что их будут тут встречать с цветами
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24.02.2022 21:13 Відповісти
фамилию тети - в студию!!!! и медаль!
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24.02.2022 22:58 Відповісти
Я її обожнюю.
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24.02.2022 23:42 Відповісти
Надеюсь этот вояка перед тем как сдохнуть вспомнит эту женщину
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25.02.2022 00:21 Відповісти
так вона ж сказала "с семечками ляжешь"!
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25.02.2022 02:09 Відповісти
Спасибо тебе, даже не от себя, хотя точно это делаю, от моих детей, ты даёшь им будущее!!!!
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25.02.2022 00:25 Відповісти
Nu teperj jasno pochemu zhenshchin Ichkeriji s pojasami podhodili do okupantov i zrivalis - vot eto video objasnjajet
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25.02.2022 00:26 Відповісти
Судя по всему там опять сраный бурят ей оппонировал. Не понимаю я это племя реально. Они подписались в Украине сдыхать или что??
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25.02.2022 00:26 Відповісти
С такими женщинами нам не страшны фашисты-парашенцы! Героиня!
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25.02.2022 00:40 Відповісти
Мда, у кацапа как бы и автомат обмяк. На кацапских всех каналах говорят что местные очень рады вторжению, бендеры все сбежали, военные присоединяются к кацапским военным… и вдруг на тебе !!! ЖЕНЩИНА обматерила в лицо! Вот бы ещё местные ночью коктейлями закидали чтоб сволочи ссать и срать боялись.
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25.02.2022 01:55 Відповісти
Коктейли Молотова - проверенное оружие на Майдане .
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25.02.2022 05:40 Відповісти
На острові Зміїному також жінка була,але на превеликий жаль вона загинула.
Герої не вмирають
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25.02.2022 02:36 Відповісти
Умница
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25.02.2022 13:49 Відповісти
 
 