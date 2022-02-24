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Розбита колона армії РФ на Чернігівщині: "Он, глянь: танк розбитий, башня валяється". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Неподалік Ріпок на Чернігівщині розбили колону російської армії.

Відео розбитої колони від Михайла Жирохова опублікував у фейсбуці речним МВС Артем Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео присутня нецензурна лексика.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+81
Во-первых это красиво...
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24.02.2022 19:18
+65
Видимо покойника какая то бабка к себе на огород потащила прикопать на удобрение
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24.02.2022 19:17
+60
.
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24.02.2022 19:21
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От жалко кацапів.../s Смерть ворогам!
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24.02.2022 19:17 Відповісти
А вдоль дороги мертвые кацапы с АК лежат, и тишина.

https://www.youtube.com/watch?v=4GljbhpGT6E
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24.02.2022 20:00 Відповісти
Там, де три крапки, мало бути "мертвих валяється". Я вас правильно розумію?
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24.02.2022 20:01 Відповісти
!!!
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24.02.2022 19:17 Відповісти
Видимо покойника какая то бабка к себе на огород потащила прикопать на удобрение
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24.02.2022 19:17 Відповісти
Це ж скільки огірочків буде у неї влітку...
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24.02.2022 19:27 Відповісти
Во-первых это красиво...
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24.02.2022 19:18 Відповісти
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24.02.2022 19:34 Відповісти
По-друге - естетично. І по-третє - правильно.
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24.02.2022 20:03 Відповісти
Ну і тушки кацапні це як вишенька на торті .
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24.02.2022 19:18 Відповісти
За те "царь" щасливий....
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24.02.2022 19:18 Відповісти
Сцарь... зберігайте нормативну лексику
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25.02.2022 06:17 Відповісти
Побільше таких відео .
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24.02.2022 19:19 Відповісти
Та я лично уже устал смотреть такие видео сегодня в телеграме. Но я найду в себе силы еще тысячу таких увидеть)
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24.02.2022 19:21 Відповісти
Да уж... А-а-бажаю мат по теме! (Филфак за спиной, но то таке )
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24.02.2022 20:01 Відповісти
Гарно.
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24.02.2022 19:19 Відповісти
ніщо так не прикрашає пейзажу.., як дохлі кацапи.
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24.02.2022 19:19 Відповісти
Каховка наша !!!!!!!!!!!!!
только что по фактам
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24.02.2022 19:19 Відповісти
Всмысле, отбили у кацапов?
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24.02.2022 19:59 Відповісти
да
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24.02.2022 20:00 Відповісти
Пруфы?
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24.02.2022 20:17 Відповісти
Хорошо бы! Но про захваченную Каховку говорили еще раньше, а сейчас по местному ТВ показали русню в Херсоне! То что с Каховкой? Отбили????
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24.02.2022 20:00 Відповісти
фашисты стоят на Антоновском мосту Херсона. Каховка это 70км назад в сторону крыма. Кто отбил Каховку?
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24.02.2022 20:20 Відповісти
Комментатор супер...
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24.02.2022 19:20 Відповісти
Чувак вирішив припинити зайві питання в простий спосіб
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24.02.2022 19:25 Відповісти
Хорошо разебали тварей
Продолжайте в том же духе
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24.02.2022 19:21 Відповісти
о уже дохлые кацапы по трассе валяются
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24.02.2022 19:21 Відповісти
Цікаво, чи поклали насіння у кишені?
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24.02.2022 19:24 Відповісти
авжеж, какашку точно відклали
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24.02.2022 19:27 Відповісти
Но бл*** молодцы зато дороги красивые поделали. Вместо армию вооружать
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24.02.2022 19:21 Відповісти
100%! Но вернемся к этому вопросу после победы над кацапофашистами.
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24.02.2022 19:28 Відповісти
.
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24.02.2022 19:21 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:21 Відповісти
Суки москальські
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24.02.2022 19:22 Відповісти
Перефразовуючи Подерв'янського - "ото, кацапе, як до України увійдеш - отак усі кишки з тебе і шваркнуть!.."
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24.02.2022 19:22 Відповісти
Касапи приїхали за унітазами
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24.02.2022 19:23 Відповісти
І от вони заїхали в Суми і стоять на центральній площі в танках,а далі що? Ніхто з хлібом =сіллю не зустрічає,у будь_який момент можуть шмальнути чимось....ЩО ДАЛІ БЛ...Ь.???
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24.02.2022 19:23 Відповісти
А дальше тихая Украинская ночь и для них АД
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24.02.2022 19:28 Відповісти
https://t.me/nexta_live/16768
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24.02.2022 19:28 Відповісти
Домой к мамке по частям....

Ото будет радость....
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24.02.2022 19:50 Відповісти
унитазный магазин у перескоп походу высматривают...
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24.02.2022 20:50 Відповісти
Україна стане для путінський виродків могилою!
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24.02.2022 19:24 Відповісти
https://t.me/nexta_live/16768
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24.02.2022 19:27 Відповісти
Околиця Сум . Покинута парашівцями колона військової техніки серед якої 2 САУ .https://www.facebook.com/100017126235370/videos/1810797085783600
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24.02.2022 19:31 Відповісти
Молодцы!
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24.02.2022 20:04 Відповісти
Кросівоє!
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24.02.2022 19:47 Відповісти
то не покойники... это удобрение из ********* народа
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24.02.2022 19:49 Відповісти
Дохлі ка цапи - це прекрасно!
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24.02.2022 19:52 Відповісти
хорошо, но мало
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24.02.2022 19:55 Відповісти
Російських танкістів взяли у полон

На окружній міста Сновськ Корюківського району Чернігівської області українці витягли танкістів та підпалили танк, який заглох на дорозі.
«Прості українські чоловіки витягли танкістів та підпалили танк. Танкісти перебувають у безпеці. До них ставляться.... добре. ..."

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24.02.2022 19:58 Відповісти
можна було й навпаки, залишити ні в чому не винний танк, а решту спалити...
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24.02.2022 20:03 Відповісти
Да, тоже такая мысль, первой в голову пришла...
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24.02.2022 20:33 Відповісти
Нужно было остановиться и собрать оружие, может потом пригодилось бы
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24.02.2022 20:01 Відповісти
Нравится-не нравится а кацап валяется ...дохленький ...
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24.02.2022 20:03 Відповісти
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24.02.2022 20:04 Відповісти
К сожалению этого ничтожно мало. Они железа согнали к границе, со всей рашки.
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24.02.2022 20:11 Відповісти
А хто в нього полізе завтра коли дохлі кацапи назад підуть?!
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25.02.2022 02:29 Відповісти
А кто их спрашивает?
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25.02.2022 08:29 Відповісти
Це точно. Раби.
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25.02.2022 08:31 Відповісти
Здоровья погибшим, мы все весьма опечалены
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24.02.2022 20:18 Відповісти
на севере, включая Гостомель, и на Востоке все очень похоже на отвлекающие удары заведомых смертников, это типа как гиркин выходил из Славянска, тактика у них такая. Главное направление удара кацапов - юг
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24.02.2022 20:21 Відповісти
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24.02.2022 20:29 Відповісти
а що у Сумах джавелины не продають?
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24.02.2022 20:52 Відповісти
А. Невзоров - Ну что, самое главное уже нарисовалось и по первым аккордам угадывается последующая мелодия. Есть основания предполагать, что это, скорее всего Шопен. «Похоронный марш». И это похороны не Украины. Никакого « военного чуда», о котором так долго врал режим - не явлено. Ничего особенного. Обычная примитивная война, примитивным железом, которую начали коряво, неумело и проигрышно. Успешность такой войны решается в ПЕРВЫЙ ЧАС от её начала. Либо агрессор показывает некое «чудо», либо начинается кровавая и мерзкая бодяга надолго. Уже понятно, что успешности нет. Всё очень обычненько. Громко, нагло, пафосно, но крайне хило. Оттого, что раздолбают аэродромы и десяток казарм-ничто не решится. Сила Украины не там, куда сегодня шарашат российские ракеты.
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.
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24.02.2022 21:26 Відповісти
Это гарно когда орит кацапский танк но тещу посылать нуууу
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24.02.2022 22:26 Відповісти
Низко башня пошла. Видать к дождю
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25.02.2022 10:02 Відповісти
 
 