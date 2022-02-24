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Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

"Без цензури наживо": Напад Росії на Україну: підсумки першого дня великої війни. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія оголосила Україні війну і напала на всіх напрямках спільно з Білоруссю. Бліцкриг не вдався, – Україна несподівано для росіян вистояла і обороняється далі.

Злива фейків не припиняється – Росія воює в головах і це найнебезпечніше. Тож Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич підібʼють підсумки непростого дня і відділять правду від маніпуляцій. Дивіться на Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Его место на єлектричческом стуле.
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24.02.2022 22:20
+6
Московия - страна маньяк.
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24.02.2022 22:22
+4
Картопля з м'ясом.
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24.02.2022 22:20
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❗️Лукашенко подписал указ о призыве 150 офицеров запаса на военную службу.

Призовут мужчин в возрасте до 27 лет, прошедших обучение на военных кафедрах и факультетах.
@dw_belarus
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24.02.2022 22:16 Відповісти
Его место на єлектричческом стуле.
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24.02.2022 22:20 Відповісти
Картопля з м'ясом.
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24.02.2022 22:20 Відповісти
Гівно з картоплею.
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24.02.2022 22:27 Відповісти
Московия - страна маньяк.
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24.02.2022 22:22 Відповісти
На въезде в Мелитополь , возле ТВ центра стоит армада москалей. Нашего противодействия «0» . Надо понимать, юг сдан , или почти.
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24.02.2022 22:28 Відповісти
СМЕРТЬ кремлёвскому карлику ТЧ
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24.02.2022 22:31 Відповісти
та нє, там ще фашисти-рашисти чекають своєї смерті
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24.02.2022 22:35 Відповісти
Где тот судья, что вызвал шойгу на допрос?
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24.02.2022 22:48 Відповісти
супер!!!! перші цинкові подаруночки пішли!!!! дякуємо нашим військам ,Слава нації ! Смерть ворогам,здохніть ублюдки,
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24.02.2022 22:49 Відповісти
может в операционную? Доктор сказал в морг!
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24.02.2022 23:00 Відповісти
можно по руски или по англиски. Слава Украине Слава Героям. Georgia с вами.
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24.02.2022 23:00 Відповісти
Моя рідна Охтирка. Я гордий
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24.02.2022 23:58 Відповісти
 
 