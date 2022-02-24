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"Без цензури наживо": Напад Росії на Україну: підсумки першого дня великої війни. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія оголосила Україні війну і напала на всіх напрямках спільно з Білоруссю. Бліцкриг не вдався, – Україна несподівано для росіян вистояла і обороняється далі.
Злива фейків не припиняється – Росія воює в головах і це найнебезпечніше. Тож Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич підібʼють підсумки непростого дня і відділять правду від маніпуляцій. Дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 Иллария Соняшникова
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+6 Олег Васильченко 827828f7
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+4 Андрей Новодар 19ea7cea
показати весь коментар24.02.2022 22:20
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