"Без цензури наживо": Напад Росії на Україну: підсумки першого дня великої війни. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Росія оголосила Україні війну і напала на всіх напрямках спільно з Білоруссю. Бліцкриг не вдався, – Україна несподівано для росіян вистояла і обороняється далі.

Злива фейків не припиняється – Росія воює в головах і це найнебезпечніше. Тож Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич підібʼють підсумки непростого дня і відділять правду від маніпуляцій. Дивіться на Цензор.НЕТ.