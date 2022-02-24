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"Ми робимо свою роботу, як треба. Думаю, ще хтось отримає, я перепрошую, п##ди", - українські військові. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України розповіли, що думають здатність дати відсіч агресору.
Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі "ВОЙНА - Россия Украина Донбасс", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми зараз робимо свою роботу так, як належить. Я думаю, хтось ще отримає, я вибачаюсь за вираз, п##ди. І ми все вирішимо, ми закриємо це питання. І ніхто більше до нас не залізе. Все буде добре", - розказав боєць ВСУ Юрій, який воює на Луганському напрямку.
Топ коментарі
+127 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+103 Ivan Pidbujpata
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+85 Eлена Терехина c0673215
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не хотів би я мати з ними справу
Слава Україні !
Героям Слава !
Нехай перемога буде ваша.
Просто по божому закону, По закону ВСЕСВІТУ ми маємо перемогти !
Дякую Вам наші ВОЇНИ ! БУДЕМО ЗДОРОВИМИ !
Это не 14-й год во вьетнамках воевать..
Молодцы, давайте сами, а мы поможем!
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
36 мин. ·
- Вот теперь точно отбили.)
Аэропорт Гостомеля наш.
Российский десант уничтожен.
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої даски й щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу, щастя,
Дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
(1885 р.)
Слава Україні!
https://www.youtube.com/watch?v=j61B23pHSUs