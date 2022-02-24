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"Ми робимо свою роботу, як треба. Думаю, ще хтось отримає, я перепрошую, п##ди", - українські військові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України розповіли, що думають здатність дати відсіч агресору.

Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі "ВОЙНА - Россия Украина Донбасс", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми зараз робимо свою роботу так, як належить. Я думаю, хтось ще отримає, я вибачаюсь за вираз, п##ди. І ми все вирішимо, ми закриємо це питання. І ніхто більше до нас не залізе. Все буде добре", - розказав боєць ВСУ Юрій, який воює на Луганському напрямку.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+127
ЗСУ-ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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24.02.2022 21:50
+103
Береги Господь наших захисників
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24.02.2022 21:50
+85
Бережи Боже Вас рідненьки !
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24.02.2022 21:51
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ЗСУ-ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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24.02.2022 21:50 Відповісти
круті хлопи !
не хотів би я мати з ними справу

Слава Україні !
Героям Слава !
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24.02.2022 22:52 Відповісти
Береги Господь наших захисників
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24.02.2022 21:50 Відповісти
И всех украинцев!
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24.02.2022 22:28 Відповісти
Бережи Боже Вас рідненьки !
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24.02.2022 21:51 Відповісти
ай красавцы ребята,молодцы,горжусь !
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24.02.2022 21:51 Відповісти
Бережи вас Боже...
Нехай перемога буде ваша.
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24.02.2022 21:51 Відповісти
Ми віримо в вас, хлопці!
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24.02.2022 21:51 Відповісти
Вся Україна з вами хлопці! Зараз рускоязичні ЗСУ покажуть як їх ущемляют.
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24.02.2022 21:51 Відповісти
Слава ЗСУ!
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24.02.2022 21:51 Відповісти
Слава НАЦІЇ!!!
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24.02.2022 21:51 Відповісти
Смерть кацапофашистам !!!
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24.02.2022 21:53 Відповісти
Бийте гадів, бийте кацапофашистів, бийте, най Вас Бог оберіга
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24.02.2022 21:52 Відповісти
.
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24.02.2022 21:52 Відповісти
Один тральщик
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24.02.2022 21:54 Відповісти
Подожгли надеюсь московитов вместе с танками!!
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24.02.2022 21:54 Відповісти
Низький уклін Вам і збереже вас Господь
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24.02.2022 21:52 Відповісти
Береги Вас Бог !,Воины Света!!
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24.02.2022 21:53 Відповісти
Парни, ВЫ ГЕРОИ НА ВЕКА!
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24.02.2022 21:53 Відповісти
пшел вон лапоть отсюда
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24.02.2022 21:54 Відповісти
Драпай рашист, как твои деды с РОА!
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24.02.2022 21:54 Відповісти
Ну шо , минетчик Кадырки , сколько кадыровских карандашей в твою дупу оне вставили ?!
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24.02.2022 21:56 Відповісти
В Швеции вас потихому будут резать лапоть!,а ты с Лондона вещаешь?,так там тоже вас на пику будут садить))
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24.02.2022 21:56 Відповісти
О це серйозні дядьки і справжня військова еліта.
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24.02.2022 21:53 Відповісти
Я так понимаю, так уже такие повидавшие, что русня ссытся только от их голоса.
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24.02.2022 22:05 Відповісти
Подяка і поклон нашим Захисникам!
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24.02.2022 21:54 Відповісти
Спасибо, верим в Вас и в нашу победу!
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24.02.2022 21:54 Відповісти
Громадяни просто робіть свою справу разом. За нами Правда , Сім'ї та наші домівки.
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24.02.2022 21:55 Відповісти
красавцы
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24.02.2022 21:55 Відповісти
да. в кожного своя робота. не всім хлопцям дано професійно захистить країну і не стать швидким мясом
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24.02.2022 21:55 Відповісти
Господь бережи наших дітей, слава ЗСУ
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24.02.2022 21:55 Відповісти
У нас сейчас Великая Отечественная война 2 - тоже, против фашистских оккупантов!
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24.02.2022 21:56 Відповісти
Спасибо, ребята, живите долго и гоните оккупантов.
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24.02.2022 21:57 Відповісти
Хорони Вас Господь.Ми з Вами.Слава Україні.
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24.02.2022 21:57 Відповісти
Збережи!!! окститесь
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24.02.2022 22:23 Відповісти
Хлопцы красавцы! Порвите этих ушлепков! Слава Украине и ее верным сынам-воинам!
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24.02.2022 21:58 Відповісти
Та нет, рашист. Твоих калек на Курск везут. Им еще повезло.
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24.02.2022 22:00 Відповісти
Наша країна наїлася стільки гівна....

Просто по божому закону, По закону ВСЕСВІТУ ми маємо перемогти !

Дякую Вам наші ВОЇНИ ! БУДЕМО ЗДОРОВИМИ !
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24.02.2022 21:59 Відповісти
Готовьтесь ночью к усилению атаки. Наверное на Одессу попрут с моря.
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24.02.2022 22:00 Відповісти
Хлопцы,только не останавливайтесь на полпути,сразу берите донбас,крым и желательно весь кривбас.Дай Бог вам ангела-хранителя
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24.02.2022 22:00 Відповісти
Красавчики !
Это не 14-й год во вьетнамках воевать..
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24.02.2022 22:01 Відповісти
Мордор не пройде. Слава Україні! Смерть ворогам! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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24.02.2022 22:02 Відповісти
На изнанку вы им ту п##зду выверните! И скажите, что так и было.
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24.02.2022 22:03 Відповісти
Самолет Ан-26 ВКС России потерпел крушение в Воронежской области, экипаж погиб. Об этом сообщил сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Молодцы, давайте сами, а мы поможем!
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24.02.2022 22:04 Відповісти
Да ребят, все могут предать, и Китай и ЕС и США, но только не ВСУ! Любим вас ребят, верим, с нами Бог!
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24.02.2022 22:04 Відповісти
Боже, бережи наших воїнів
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24.02.2022 22:06 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 22:07 Відповісти
Слава ВСУ ! Колоритные мужики не то что кацапские *******
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24.02.2022 22:08 Відповісти
Тільки би їм в спину не зайшли..
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24.02.2022 22:13 Відповісти
только б у них всего хватало! всего обеспечения, фарта и Бога за спиной!
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24.02.2022 22:25 Відповісти
Дякуємо.
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24.02.2022 22:18 Відповісти
Из Харькова все ценное оборудование нужно вывести. Чтобы не оказалось как с военным оборудованием для вертолетов и кольчуг которые захватили окупанты на дамбасе.
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24.02.2022 22:38 Відповісти
велика вам подяка! Бережи вас Бог!
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24.02.2022 22:38 Відповісти
Алексей Арестович

36 мин. ·



- Вот теперь точно отбили.)

Аэропорт Гостомеля наш.

Российский десант уничтожен.
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24.02.2022 22:44 Відповісти
«Годину тому наші десантники на вертольотах відпрацювали аеродром Гостомель НУРСами [некерованими реактивними снарядами], після чого висадилися і зачистили його від ворога. Російські десантники, хто вижив, розбіглися по навколишніх лісах та полях», - написав Геращенко в Telegram-каналі і заявив, що незабаром з'явиться офіційна інформація ЗСУ.
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24.02.2022 22:47 Відповісти
Я за Порошенко голосовал. Но. Зеленский наш законно избранный президент и главнокомандующий. Тот, кто во время войны его критикует, это ВРАГ. После победы разберемся уже с рейтингами
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24.02.2022 23:08 Відповісти
CMEPTb PYCHE!!
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24.02.2022 22:48 Відповісти
Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої даски й щедроти
Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу, щастя,
Дай, Боже, народу
І многая, многая літа.

(1885 р.)
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24.02.2022 22:50 Відповісти
Кто знает насколько эффективны сейчас "Стингеры" против вертолётов ПутлерРейха?! В Афгане в 80-х они были очень эффективны.
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24.02.2022 22:51 Відповісти
Ничего существенно не поменялось.
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24.02.2022 23:03 Відповісти
мало того это уже 4-е поколение стингеров. в афгане было первое
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24.02.2022 23:46 Відповісти
Было сбито порядка 5-7 вертолётов и наверное не все стингерами. Почему тогда так мало?
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25.02.2022 03:15 Відповісти
еще один эксперт) иди в минобороны. займешься логистикой и распределением вооружений по частям всу и нацгвардии
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25.02.2022 10:10 Відповісти
Где я показал своё мнение по этому вопросу?! Если сам занимаешься диванной экспертизой, то не думай, что и люди, задающие вопросы, тоже этим занимаются.
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25.02.2022 20:03 Відповісти
эффективны .
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25.02.2022 00:03 Відповісти
Было сбито порядка 5-7 вертолётов и наверное не все стингерами. Почему тогда так мало?
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25.02.2022 03:14 Відповісти
завали хлебало, наконец, эксперт) иди в минобороны. займешься логистикой и распределением вооружений по частям всу и нацгвардии
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25.02.2022 10:11 Відповісти
Сам завали и научись отличать вопросы от утверждений. Где я показал своё мнение по этому вопросу?! Если сам занимаешься диванной экспертизой, то не думай, что и люди, задающие вопросы, тоже этим занимаются. Хамство - типичная характеристика запоребриковых ордынцев. Задумайся!
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25.02.2022 20:02 Відповісти
Кацапы ******** на вашем могучем ***** твари сказано русс
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24.02.2022 22:51 Відповісти
https://www.facebook.com/100014737038349/videos/1409305522863474/
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24.02.2022 22:51 Відповісти
Пацани КРАСАВИ, з таким боєвим духом до дня незалежності України проведемо парад на червоній площі у Москві))))
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24.02.2022 22:54 Відповісти
КРАСАВЫ!!!
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24.02.2022 22:54 Відповісти
Слава нашим великим воинам ! Слава Украине !
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24.02.2022 22:56 Відповісти
А де "Стінгери" на фронті, чого не застосовують проти гвинтокрилів, транспортної авіації противника, я думаю що в Гостомелі вони були б дуже ефективні. Можливо ми чогось не знаємо(((
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24.02.2022 22:58 Відповісти
5 штук было, 5 штук и применили. Итог 4 вертухи впали, еще одна приземлилась но сгорела
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24.02.2022 23:12 Відповісти
Повертайтесь живi!
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24.02.2022 23:12 Відповісти
Привет,всем.Я,болгар.В Украине 250 000 + смешанные браки 350 000 болгар.У меня 53 года, я служил в варшавский договор и иностранной легион...специальность городское сражение У меня 4 медали ... болгарские и французские ...,пятый - серебряный, 2-я степень от ООН. Пожалуйста, сделайте официальное заявление, что иностранцы могут воевать за Украину.прошу прощения за правописа.
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24.02.2022 23:19 Відповісти
может стингери ждали псовских танцовщиков балета?
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24.02.2022 23:27 Відповісти
Якщо хтось ще не зрозумів. Смерть Путінській Орді Хай живе Україна.
Слава Україні!
https://www.youtube.com/watch?v=j61B23pHSUs
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25.02.2022 00:03 Відповісти
желаю вам всем , защитники , остаться живыми и здоровымы . с вами весь свободный мир .
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25.02.2022 00:06 Відповісти
 
 