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Українські військові підірвали міст на Харківщині, щоб не пропустити ворога. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію, що українські військові підірвали міст через річку Оскол на Харківщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Збройні сили України підірвали міст через річку Оскол у селі Сенькове Куп'янський р-н. Ворог не пройде!", - зазначив він. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+88
Кирилл Сазонов

1 год ·



Хорошие новости от Михайло Апостол. Минуту назад по Гостомелю подтвердил Арестович. Но гупает тут в округе знатно и сейчас... Подтвердил нардеп Вениславский - представник президента в КСУ

Харків:
- близько 3000 військових РФ вбитими;
- 2 батальйони кинули техніку і пішим порядком тікають з території України;
- під Харковом знищено близько 200 одиниць техніки;
Херсон:
- Каховку відбили назад;
- 200 військових РФ вбитими;
Гостомель:
- аеропорт під контролем ЗСУ всі військові РФ ВБИТІ.
Чернігів:
- підрозділи РФ зазнають великих втрат;
- колона з 100 одиниць техніки повністю знищена
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24.02.2022 22:19
+30
Хочется верить. Но сомнительно.
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24.02.2022 22:26
+29
Подорвали, что бы задержать продвижение это хорошо. Но нельзя ли подовать какой мост в Белгородской,Курской,Ростовской области? Хотя бы для подъема боевого духа украинских солдат.
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24.02.2022 22:21
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машина
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24.02.2022 22:19 Відповісти
з вибухівкою
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24.02.2022 22:21 Відповісти
***** шастать.
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24.02.2022 22:22 Відповісти
то була машина з вибухівкою
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24.02.2022 22:29 Відповісти
До кінця відео додививсь?
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24.02.2022 22:54 Відповісти
Це міст з програми "великого будівництва"..
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24.02.2022 23:02 Відповісти
"мы строили, строили...."

бл., кидрас-строитель !
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24.02.2022 23:38 Відповісти
https://www.facebook.com/typical.otyniya/videos/2552070504927553/


с юмором - об обстановке.

тег: кацапы словили п*изды
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24.02.2022 23:22 Відповісти
Кирилл Сазонов

1 год ·



Хорошие новости от Михайло Апостол. Минуту назад по Гостомелю подтвердил Арестович. Но гупает тут в округе знатно и сейчас... Подтвердил нардеп Вениславский - представник президента в КСУ

Харків:
- близько 3000 військових РФ вбитими;
- 2 батальйони кинули техніку і пішим порядком тікають з території України;
- під Харковом знищено близько 200 одиниць техніки;
Херсон:
- Каховку відбили назад;
- 200 військових РФ вбитими;
Гостомель:
- аеропорт під контролем ЗСУ всі військові РФ ВБИТІ.
Чернігів:
- підрозділи РФ зазнають великих втрат;
- колона з 100 одиниць техніки повністю знищена
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24.02.2022 22:19 Відповісти
***, 3.5-4к вбитими в перший же день, твою мать да раша взагалі не пройде
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24.02.2022 22:24 Відповісти
Хочется верить. Но сомнительно.
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24.02.2022 22:26 Відповісти
Нет только убитых у рашки, это вброс. Если у нас ориентировачно в районе 200 потери, то у мокшан около 400. Приятно думать о 3000 конечно, но 5 батальонов пехоты.
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24.02.2022 23:38 Відповісти
сильно смахивает на некую Васильеву(вроде) - тоже кричала шо в АТО кацов сдохло много тыщ., наши кретины это радостно перепечатывали - сразу было видно что конторская, чтоб потом сказать - ну смотрите на этих хохлов, они же поехавшие.
Сазонов х.з. как проверял, но реально сомнительно - там прорвались аж под Киев. а тут бригаду положили свою, да, да, Арестован сам видел.
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25.02.2022 06:18 Відповісти
их 150 тыс на границе.....
вот и считаем....
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24.02.2022 23:41 Відповісти
150000, по 400 в день - 375 дня войны
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25.02.2022 00:04 Відповісти
отож...
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25.02.2022 00:14 Відповісти
втрата 40-60 % - це повна втрата боєздатності. З урахуванням 1 до 5 летальні до інших втрат (поранення, дезертирство, полон і т.д) то достатньо 7% жмурами. Ну а якщо враховувати, що зі 150 000 реально бойових одиниць не більше 60% - інше штаби, РТБ , господарські, поліцейські підрозділи, медчастини і т.д.
Так що реально досить тисяч 15-20, щоб угрупування здулось.
Напомню, що втрати в Афгані за 9 років у 14,5 тисяч призвело до повної поразки совка.
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25.02.2022 00:34 Відповісти
какой же ты бред написал то(((((
9 лет, да?
14.5к., да?
а ничо что столько и больше Жюков расходовал иногда за день, не?
начал правильно, а на совке обосрался, извини. да совок мог положить там хоть 14.5млн. за год и ничего бы не было ему. если бы не "экономика", то се и главное "золото партии", знаешь как воры или убийцы - иногда квартиру подожгут чтобы следы замести? вот так же и гебня тогда - развалили курятник, выгребли бабло.
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25.02.2022 06:44 Відповісти
в херсоне нечего делать,главное воду откроют в крым.
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24.02.2022 22:34 Відповісти
Так я туда насал , черпай двумя руками вам не привыкать
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25.02.2022 00:06 Відповісти
имела ввиду оккупантам нужен не херсон,а вода херсонской области))
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25.02.2022 14:08 Відповісти
****, не здали Херсон!
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24.02.2022 22:35 Відповісти
Хотілось би, але такої кількості ліквідованих орків не може бути,якщо сотню поклали,то вже добре
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24.02.2022 22:38 Відповісти
400 реальные цифры
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24.02.2022 23:08 Відповісти
Михайло Володимирович Апостол (нар. 1 січня 1961; с. Ласківці, Теребовлянський район, Тернопільська область) - український громадський і політичний діяч, науковець, народний депутат України VII скликання. Радник голови МВС Арсена Авакова (2015-2021).
https://www.facebook.com/apostolmv
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24.02.2022 23:47 Відповісти
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24.02.2022 23:46 Відповісти
Российские матери заберите своих сыновей, не отдавайте их сатане путину. Он враг всего человечества, а не украинцы на своей земле.
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24.02.2022 22:20 Відповісти
Да они эту шваль по пьяни настрогали
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24.02.2022 22:21 Відповісти
Не надо называть этих самок матерями. Они просто самки для опороса солдат. Они радуются получив похоронку. Ванек смертью долги скостил. И гуляют всей своей покосившейся деревней.
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24.02.2022 22:24 Відповісти
Но где-то в глубине "души"...Фильм "Чужие", Рипли родила монстра....
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24.02.2022 22:29 Відповісти
Они новых нарожают, если что.
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24.02.2022 22:35 Відповісти
Кого пьяные нарожают, тараканов в банке.
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24.02.2022 22:36 Відповісти
Подорвали, что бы задержать продвижение это хорошо. Но нельзя ли подовать какой мост в Белгородской,Курской,Ростовской области? Хотя бы для подъема боевого духа украинских солдат.
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24.02.2022 22:21 Відповісти
Правильно.Убивать сволочей до перехода граници.
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24.02.2022 22:25 Відповісти
Мостик через Москву-реку подорваный будет очень симпатично выглядеть
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24.02.2022 22:26 Відповісти
Это нереально. Просто физически нечем. А до пограничных областей достаточно средств, но почему то их никто не решается применить по этим целям. Да хотя бы по усатому ублюдку запустить ответку за четыре ракеты.
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24.02.2022 22:29 Відповісти
Сейчас первоочередная задача- отбиться от орков. Затем будем думать как устраивать диверсии в тылу врага. Всему свое время.
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24.02.2022 23:41 Відповісти
На Рашке где то между Псковом и Бурятией. Даже поездом две недели перебрасывает Х***Ло технику из Бурятии а без моста они до следующего года не доедут
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24.02.2022 22:32 Відповісти
1000%%!!
коли знешкодять кримський міст??
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24.02.2022 22:35 Відповісти
Надо подорвать крымский мост
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25.02.2022 02:46 Відповісти
А мост в Крым когда?
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24.02.2022 22:21 Відповісти
По крымскому мосту еще не все перетерли.
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24.02.2022 22:27 Відповісти
то мають арахамії дати команду! по ньому їде техніка орди.....
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24.02.2022 22:36 Відповісти
Для этого нужен Пастор , а не это
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25.02.2022 00:09 Відповісти
пора вже і по складах рашки на її території довбанути, так сказать щоб росіянам мізки трохи вправило и пуйло полякати
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24.02.2022 22:27 Відповісти
Это такси было?
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24.02.2022 22:27 Відповісти
Мочсковія має жорстоко постраждати за свої злочини.
Рано, чи пізно...
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24.02.2022 22:28 Відповісти
Меня больше беспокоит направление с Беларашки. Врага всегда будет манить самое близкое расстояние к Киеву. Все дороги нужно блоками закидать а обочину заминировать
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24.02.2022 22:35 Відповісти
Шановний, там вже стоять хлопці, наступати не оборонятися...
Все буде Україна!
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24.02.2022 22:51 Відповісти
Чому кримський не знищили?
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24.02.2022 22:39 Відповісти
вот ты злой а как потом свинособакам бажать из Крыма?
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24.02.2022 22:56 Відповісти
у нас відсутні ракети, здатні долетіти до кримського мосту
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24.02.2022 22:59 Відповісти
Понимаю, что не до шуток, но извините, не удержался:
Т.к. мост был построен в рамках президентской программы "Большая стройка" подорвать мост удалось одной гранатой.
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24.02.2022 22:45 Відповісти
А коли ми насипемо їм по місцям базування на кордонах України??? Вже не працює "просто перестать стрелять"
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24.02.2022 22:49 Відповісти
Если этот мост подорвали, значит, Сватово у кацапов.
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24.02.2022 22:51 Відповісти
Водій метрів 20-30 до місця детонації не доїхав, всрався, розвернувся і назад
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24.02.2022 23:02 Відповісти
А зачем он туда задом ехал? Может это всё фейк? Никакого моста не взрывали, просто у жигулятора зажигание неправильно выставлено и он в выхлопную постреливает?
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24.02.2022 23:23 Відповісти
Посмотрите видео максимально увеличив. Заехал передом , потом , практически перед ним взрыв, разворачивается, и назад
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25.02.2022 10:55 Відповісти
а все що за тим мостом виходить вже не українське ?
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24.02.2022 23:11 Відповісти
По всем признакам, этот самолет завалили кое кто очень и очень.
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24.02.2022 23:25 Відповісти
Нам главное выстоять 3-4 дня...
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24.02.2022 23:26 Відповісти
Почему не бомбят Россию?
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24.02.2022 23:29 Відповісти
Не понял: там что, такси ехало по мосту, впереди рвануло, они развернулись и вернулись обратно? Т.е. людям повезло что не попали на взрыв? Как это понимать?
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24.02.2022 23:31 Відповісти
а кто в машине был??? мирные люди погибли??
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24.02.2022 23:40 Відповісти


@GirkinGirkin

·
мhttps://twitter.com/i/status/1496961504729518083

Повідомляють, що відео знято поблизу Охтирки (Сумська область). Російські військові просто кинули свою техніку та втекли у ліс.

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24.02.2022 23:42 Відповісти
Построите еще лучше из денег которых отнимут от маняка путина,ведь репарации прйдетса платить.Держитесь и бейте эту сволчь.Слава Укрине!!!
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24.02.2022 23:42 Відповісти
Пора переносить войну на территорию врага ! Смерть кацапским оккупантам !
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24.02.2022 23:42 Відповісти
Главное - остановить врага! Смерть российским оккупантам!
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25.02.2022 00:14 Відповісти
А мені хочеться діждатись, щоб наші мужні і вмілі хлоп'ята влупили добре ракетою по Керченському мосту... Може, господін Лужков і не перевернувся б у своєму "гробу", та ось постачаннячко у Крим на певний час би захиріло, а головне, паніки було б не на весь Крим, а на всю Рашистську імперію, на весь Русскій мір!
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25.02.2022 23:57 Відповісти
 
 