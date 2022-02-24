Українські військові підірвали міст на Харківщині, щоб не пропустити ворога. ВIДЕО

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію, що українські військові підірвали міст через річку Оскол на Харківщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Збройні сили України підірвали міст через річку Оскол у селі Сенькове Куп'янський р-н. Ворог не пройде!", - зазначив він.