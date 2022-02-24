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Киянам з тероборони за день роздали понад 10 тис. автоматів, - Веніславський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Озброєні автоматами кияни патрулюють вулиці столиці.

Про це заявив нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У місті Києві протягом останніх годин видано членам добровольчих формувань територіальної громади біля 10 тис. автоматів", - сказав він.

Веніславський пояснив, що йдеться про кіян, які самоорганізувалися та підпорядковуються командуванню сил Територіальної оборони.

"Вони зараз озброєні, вони зараз вже в цей час здійснюють патрулювання вулиць Києва. І тому це ще один дуже потужний компонент відсічі", - додав нардеп.

Читайте: Озброєні стрілецькою зброєю тероборонівці змусили відступити ворога на Сумщині

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Молодці. Здохни ***** !!!
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24.02.2022 22:35
+20
Антон Геращенко

9 хв ·



ГОСТОМЕЛЬ!

ПЕРВАЯ БОЛЬШАЯ ПОБЕДА !

ЧАС НАЗАД НАШИ ДЕСАНТНИКИ НА ВЕРТОЛЕТАХ, ОТРАБОТАЛИ АЭРОДРОМ ГОСТОМЕЛЬ НУРСАМИ!

ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫСАДИЛИСЬ И ЗАЧИСТИЛИ АЭРОДРОМ ОТ ВРАГА!

РОССИЙСКИЕ ДЕСАНТНИКИ КТО ВЫЖИЛ, РАЗБЕЖАЛИСЬ ПО ОКРЕСТНЫМ ЛЕСАМ И ПОЛЯМ !

ЧУТЬ ПОЗЖЕ БУДЕТ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗСУ!
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24.02.2022 22:41
+18
Слава Украине !
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24.02.2022 22:36
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Гарнi хлопцi
Пiдуть на добриво
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24.02.2022 22:37 Відповісти
давно пора
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24.02.2022 22:33 Відповісти
Ка-ак??а справки собрать комиссию пройти,убедиться ,что вы нужны стране.да и потом автоматы куда .в оружейку под замок??
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24.02.2022 22:44 Відповісти
Уже упростили процедуру
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24.02.2022 22:45 Відповісти
упростили до предела:
короткая очередь между глаз мышебрата
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25.02.2022 00:39 Відповісти
Должна быть акция:принеси уши москаля вместе с фото где он в форме дохлый-и получи второй автомат и 200 патронов
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25.02.2022 02:04 Відповісти
Ну що ж, воїни, якщо у кожного хоча б по два орки... це буде хороша арифметика.
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25.02.2022 08:14 Відповісти
Молодці. Здохни ***** !!!
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24.02.2022 22:35 Відповісти
Слава Украине !
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24.02.2022 22:36 Відповісти
А якби Ви їх мобілізували пів року тому, хлопці би мали Javelins. Хто за це відповідатиме?
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24.02.2022 22:36 Відповісти
до них приставили і тих в кого є джавеліни
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24.02.2022 22:42 Відповісти
https://t.me/sumygo/11450 зараз в Сумах
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24.02.2022 22:37 Відповісти
Мордор не пройде. Слава Україні! Смерть ворогам! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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24.02.2022 22:38 Відповісти
Антон Геращенко

9 хв ·



ГОСТОМЕЛЬ!

ПЕРВАЯ БОЛЬШАЯ ПОБЕДА !

ЧАС НАЗАД НАШИ ДЕСАНТНИКИ НА ВЕРТОЛЕТАХ, ОТРАБОТАЛИ АЭРОДРОМ ГОСТОМЕЛЬ НУРСАМИ!

ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫСАДИЛИСЬ И ЗАЧИСТИЛИ АЭРОДРОМ ОТ ВРАГА!

РОССИЙСКИЕ ДЕСАНТНИКИ КТО ВЫЖИЛ, РАЗБЕЖАЛИСЬ ПО ОКРЕСТНЫМ ЛЕСАМ И ПОЛЯМ !

ЧУТЬ ПОЗЖЕ БУДЕТ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗСУ!
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24.02.2022 22:41 Відповісти
хреново шо разбежались, они же теперь под цивильних косить будут. Соберутся где-то в условленной точке и опять воду мутить будут
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24.02.2022 22:44 Відповісти
какое мутить, они ближайшие сутки будут только штаны от говна отстирывать
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25.02.2022 01:56 Відповісти
більше і скоріше, вашу военкоматовську мамку - більше і скоріше.
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24.02.2022 22:42 Відповісти
Федір Веніславський повідомляє, що у Києві теробороновцям видано 10 000 автоматів. А скільки видано в Одесі? Кажуть лише 7 автоматів! Чому? треба запитати у відповідальних осіб!
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24.02.2022 22:43 Відповісти
Та південний схід, як і казав ідіот ківа, дозволив прогулятися по собі кацапам у розвалочку - свої ж прийшли
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24.02.2022 23:08 Відповісти
Хлопці, дякую Вам!! Бережіть столицю! А Вас хай Бог береже!!!
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24.02.2022 22:46 Відповісти
мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!
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24.02.2022 22:55 Відповісти
Да ты запарил. в каждой новости со своими мостами.
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25.02.2022 02:53 Відповісти
другий раз за день наhttps://t.me/nexta_live/16880магаються захопити артгородок війсковий
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24.02.2022 22:55 Відповісти
Це треба було одразу робити через побратимські осередки.Так би зброю не видали пройдам.
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24.02.2022 23:01 Відповісти
є, як є , бл.потім розбиратися будем . головне що дали зброю
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24.02.2022 23:41 Відповісти
Що, і набої видали? І по скільки штук? Раніше ви боялися озброєних людей, а коли смаженим запахло зброю за паспортом роздаєте? Совки чортові "характеристика з місця роботи", а, як вам таке?
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24.02.2022 23:02 Відповісти
А що типу прийшов, дали автомат і пішов собі?
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24.02.2022 23:11 Відповісти
а Бровари?!!!
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24.02.2022 23:12 Відповісти
Класс!
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25.02.2022 00:31 Відповісти
Говорят очередь из калаша в пузо излечивает кацапа от ковид. Поможем вылечиться кацапам?!
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25.02.2022 00:33 Відповісти
Если бы эти автоматы раздали в 2014м и каждый райцентр обеспечили мало мальской зенитной артой, стингерами, минными полями - потери были бы только у врага.
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25.02.2022 01:21 Відповісти
Надеюсь я не 9999) А то в лотерее должно повезти. Дарницкий район, спи спокойно. Машина заправлена +
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25.02.2022 02:04 Відповісти
Не забываем про Одессу, Херсон, Николаев,... Там нужно по максимуму укреплять тероборону и готовиться к "гостям"...
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25.02.2022 02:55 Відповісти
Дайте спочатку поаернуьисч в Одесу з закордону! Авіасполучення перекриті! Як попасти додому?
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25.02.2022 06:16 Відповісти
 
 