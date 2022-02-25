УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11937 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні
60 328 93
Зміїний (149) прикордонники (947) подвиг (12)

Захисники Зміїного - ворогові: "Русский военный корабль, иди нах#й!". АУДІО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські прикордонники, які захищали острів Зміїний, відповіли на вимогу російського агресора здатися.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УП".

Росіяни вимагали від українських прикодонників на острові Зміїний здатися.

"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – двічі повторює противник.

Дослівно відповідь українських воїнів: "Русский военный корабль, иди нах#й!".

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що прикордонники, які захищали острів, загинули.

"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя за Україну", - сказав він.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+83
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 01:37
+79
Вічна пам'ять козакам!
показати весь коментар
25.02.2022 01:37
+65
На таких людях Україна і тримається. Світла пам'ять.
показати весь коментар
25.02.2022 01:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему их там бросили?
показати весь коментар
25.02.2022 01:37 Відповісти
теж вважаю що повинні були забрати , або залишити одного з наказом здатися бо на тому п'ятачку ні маневрувати ні сховатися неможливо. Острів-скеля взагалі нам був потрібен лише в якості спостережного пункту і точки демонстрації правпору
показати весь коментар
25.02.2022 01:41 Відповісти
Любов до своєї Батьківщини неможливо обгрунтувати раціональними доказами.
Тому не принижуйте подвиг наших українських хлопців такими словами.
показати весь коментар
25.02.2022 01:46 Відповісти
а протикорабельні засоби ураження чому там не були в прикордонників? це ж острів, противтикали значить керівники
показати весь коментар
25.02.2022 11:25 Відповісти
Після перемоги будемо розбиратис
показати весь коментар
25.02.2022 01:41 Відповісти
вже треба робити висновки, а не після перемоги
показати весь коментар
25.02.2022 11:27 Відповісти
Та хоч би оті єтищі чи єсмартфони та на нептуни. Ну как так. *****, знаю шо зара не час, але гнусявого за горло потримавби
показати весь коментар
25.02.2022 01:46 Відповісти
Вічна пам'ять козакам!
показати весь коментар
25.02.2022 01:37 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 01:37 Відповісти
На таких людях Україна і тримається. Світла пам'ять.
показати весь коментар
25.02.2022 01:37 Відповісти
Жахливий день.
Але ми, українці, зробили перший крок на шляху розгрому кацапських окупантів.
У нас просто немає іншого виходу.
СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
25.02.2022 01:38 Відповісти
Теперь Московську Федерацію від розвалу і погибелі може врятувати лише чудо!

Але чудес не буває!
показати весь коментар
25.02.2022 01:59 Відповісти
Нічого її не врятує! Russia must be destroyed!!
показати весь коментар
25.02.2022 09:32 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
25.02.2022 01:38 Відповісти
якщо це дійсно правда - то ці хлопці стануть для мене іконою
показати весь коментар
25.02.2022 01:38 Відповісти
Це ті самі люди, що йшли на Майдані голіруч під кулі снайперів; ті, хто захищав Донецький аеропорт; ті, хто в криївках УПА гнив і воював проти кацапів без найменшої надії на особисте щасливе майбутнє; ті, хто бився під Крутами з червоною російською Ордою - це брати-українці. Справжні.
показати весь коментар
25.02.2022 01:49 Відповісти
Вічна пам'ять...😭
показати весь коментар
25.02.2022 01:43 Відповісти
Героям Слава!
Вальхалла привітає хлопців!
показати весь коментар
25.02.2022 01:43 Відповісти
Смерть прикордонників на Зміїному на совісті півшостого, треба було забезпечити гарнізон ПКРами, а не пиляти відосики та пробувати заглянути у чоколядне око Путлєра! Гидота Зелена!
показати весь коментар
25.02.2022 01:43 Відповісти
Не на часі.
Заткнись!
показати весь коментар
25.02.2022 01:47 Відповісти
Где же бл*** Нептуны о которых все каждый день кричали и даже на учениях выпустили десятки ракет а по вражеским кораблям не выпустили ниодной. Нах. они тогда нужны как и те катера которых мы накупили и которых еще заказали если они ни разу даже не бздонули
показати весь коментар
25.02.2022 01:46 Відповісти
После драки руками не машут, ватничек, но ещ' вопрос, закончилась ли драка.
показати весь коментар
25.02.2022 02:05 Відповісти
Еще не вечер! Ждем! Самое интересное еще впереди! Ништяки будут. Кто понимают стратегию ведения войны меня поймут! Слава Украине! Героям Слава! Живе Украина!
показати весь коментар
25.02.2022 10:49 Відповісти
Для Нептунів є жирні цілі...
показати весь коментар
25.02.2022 03:11 Відповісти
В точку !
показати весь коментар
25.02.2022 13:42 Відповісти
ми не маєм права програти цю війну після того що зробили ці хлопці! Герої не вмирають
показати весь коментар
25.02.2022 01:47 Відповісти
Убиті рашисти під Сумами

https://mobile.twitter.com/worldonalert/status/1496973636812558341?cxt=HHwWisCyxezlqMYpAAAA
показати весь коментар
25.02.2022 01:47 Відповісти
Третє фото (із бульдозером) - КРОВ ТЕЛЬБУХИ РОЗП*ДОРАСИЛО 👍
показати весь коментар
25.02.2022 01:59 Відповісти
Та й некисло так схопив москалик, що примостив копита на узбіччі. Схопив, та вже не віднесе...
показати весь коментар
25.02.2022 02:16 Відповісти
"И молодая не узнает, какой у парня был конец..." (с)
показати весь коментар
25.02.2022 02:24 Відповісти
Мені більше подобається інша цитата. Особливо, стосовно конкретно цього жмура:

Поховали москаля
край дороги -
видно руги, видно ноги,
видно роги...

Та й мотив веселіший...
показати весь коментар
25.02.2022 02:28 Відповісти
Після Перемоги побудуємо на Зміїному монумент на честь цих хлопців-героїв.
показати весь коментар
25.02.2022 01:57 Відповісти
І на монументі напишемо - русский военний корабль іди на *** .
показати весь коментар
25.02.2022 02:46 Відповісти
Ні, ви помиляєтесь. В цьому контексті треба писати разом - *****.
показати весь коментар
25.02.2022 12:31 Відповісти
Я положил раша тудей.
показати весь коментар
25.02.2022 01:58 Відповісти
Що сам!?
показати весь коментар
25.02.2022 02:02 Відповісти
Якщо із Anonymous, то респект. Помийка дійсно лягла і навіть не попердує.
показати весь коментар
25.02.2022 02:26 Відповісти
заїбісь!
показати весь коментар
25.02.2022 02:51 Відповісти
Герої не вмирають!
показати весь коментар
25.02.2022 02:04 Відповісти
Вічна память і слава Героям.
Напишіть їх імена,там також був голос жіночий.
РуSSкій корабль іди на ***!
показати весь коментар
25.02.2022 02:07 Відповісти
Героям слава. Вічна пам'ять!
показати весь коментар
25.02.2022 02:13 Відповісти
через тиждень
це український корабель ,пропонуємо вам 2 варіанти пляшку або швабру ....

ми ще повернимо острів я впевнений
показати весь коментар
25.02.2022 02:20 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 02:42 Відповісти
зеленая влада строила дороги для путина --гитлера ,вместо ракет не жалел денег на взятки избирателям -смар тфоны--,а сейчас без стыда заявил , что он и его семя --цель №1 для власовца --путлера Врешь ждешь героя россии.
показати весь коментар
25.02.2022 02:42 Відповісти
ВОНИ БУДУТЬ ЖИТИ ВІЧНО!!!! ЦЯ РОЗМОВА ВВІЙДЕ В ІСТОРІЮ!!
показати весь коментар
25.02.2022 02:47 Відповісти
Украинцы - потрясающая нация!!!!
Слава Героям!!!
показати весь коментар
25.02.2022 03:35 Відповісти
Цей вчинок їхній дуже сміливий, але... Мені здається, що герої - це такі вчинки, які дають приклад для інших людей. А користь від цього вчинку символічна є - це прояв надзвичайної сміливості і віри в свою державу, однак практичної користі у вимірі протидії ворогам цей вчинок не дав, тому що вороги знищили цих воїнів і при цьому вороги не зазнали втрат. Навряд варто брати такий результат за приклад.

Звичайно, для того, щоб ефективно оборонятися на цьому острові проти такої зброї, як бомби, схоже, потрібна була інша інфраструктура, оборонні споруди інші, які можна було підготувати лише заздалегідь, а в ситуації нападу ворогів вже не було такої можливості. Але ж...

Але якщо можливості завдавати втрат ворогу немає і немає навіть можливості зберегти себе, на здаючись у полон... то для чого тоді такий форпост? Яка його функція і функція людей там? Які їхні цілі?

Якщо ж ті люди мали якісь засоби ураження і самозахисту, але у відповідь на такий ультиматум (який очевидно є фактом воєнного нападу на даний форпост) ці люди не використали ці наявні засоби, то це не той приклад, який варто наслідувати. Принаймні, так виглядає з публічно доступної інформації про це.
показати весь коментар
25.02.2022 03:36 Відповісти
именно такой пример сильнее бомбы. Поскольку, каждый кацап на судне до конца дней своих будет помнить и считать себя дерьмом, по－сравнению с павшими парнями.
показати весь коментар
25.02.2022 07:05 Відповісти
Я плачу і захоплююся нашими хлопцячми...
показати весь коментар
25.02.2022 20:50 Відповісти
Війна - це процес досягнення певних цілей, результатів. Тобто, це деякий технологічний процес, який націлений на отримання заданих (бажаних) результатів.

Якщо заданих (бажаних) результатів немає, то заради чого тоді весь процес і відповідна діяльність?
показати весь коментар
25.02.2022 03:49 Відповісти
Боже! Там еще и девочка была, судя по звуку...(((((((((

Героям - Слава!!!(((
показати весь коментар
25.02.2022 04:39 Відповісти
Гори в аду проклятая россия!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 05:46 Відповісти
иди нахой со своим путиным хйлом.
показати весь коментар
25.02.2022 06:03 Відповісти
оце ті "НАЦИКИ" ТА "БАНДЕРІВЦІ" ЯКІ РОЗМОВЛЯЮТЬ РОСІЙСЬКОЮ ТА ВМИРАЮТЬ ЗА УКРАЇНУ ....- КАЦАПИ - ЯКІ ВИ ПОКИДЬКИ НА ЦІЙ ЗЕМЛІ....- В АДУ ГОРІТИМЕТЕ ...СЛАВА ГЕРОЯМ НАШИМ ВОЇНАМ !!!! УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 06:01 Відповісти
семечек в карманы набрал, "патриот россии"?
показати весь коментар
25.02.2022 06:04 Відповісти
Все у них было и боеприпасы и ПЗРК, просто задавили количеством ,слава героям!
показати весь коментар
25.02.2022 06:04 Відповісти
Украинцы, смотрите, читайте и на всю жизнь запоминайте, что такое РАШИСТСКАЯ сволочь, мерзкая орда садистов-убийц и моральных выродков: за такое надо мстить сто лет и ненавидеть вечно.

Вот сообщение на форуме цензор одного рашиста с ником "Патриот России" по факту убийства рашистами всех до одного украинских пограничников с небольшй заставы на острове Змеиный, включая и одну девушку:

"Патриот России" 25 февраля 2022, 5:17 мин

"Если кому интересно, могу скинуть видео с клотика, как подошел наш крейсер к острову Змеиный и прямой наводкой ********* 16 человек этой хохляцкой падали, плюс одну шалашовку, у нее башка так прикольно отлетела от близкого разрыва нашего снаряда. Тупо отработали 130 артой на прямую: смешно было смотреть на хохлопадаль в агонии, как летали их кишки, ноги, клочья тел по всему острову. Учтите, вы все так сдохните, хохлопадаль. Наш Путин - теперь реальный повелитель мира."
показати весь коментар
25.02.2022 06:29 Відповісти
Это какой-то кошмар. Суки русские садисты, нашли себе цель
показати весь коментар
25.02.2022 08:18 Відповісти
Рашисти мразі конечні. Ублюдкі без человечні.
показати весь коментар
25.02.2022 09:36 Відповісти
Палачі меркіе! Росія завжди хоробра з тим хто слабше. Военний корабель и 16 людей, ці це сопоставиме протистояння. Росіяни не мають честі! Russia must be destroyed
показати весь коментар
25.02.2022 09:39 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА
показати весь коментар
25.02.2022 06:38 Відповісти
Слава Героям !!! Слава Україні !!!
показати весь коментар
25.02.2022 07:57 Відповісти
Героям Слава! Росіяни йдіть на х.й разом зі своїми кораблями,танками,самолетами
показати весь коментар
25.02.2022 08:38 Відповісти
😭😭😭😭😭🙏R.I.P.
показати весь коментар
25.02.2022 08:39 Відповісти
УкраинцьІ узнайте имена и фамилии всех офицеров и моряков етого корабля. Они не должньІ жить. Найдите их хоть под землей. Евреи искали нацистских палачей десятилетиями.

Слава погранцам и вечная им память. Они погибли защищая свою родину от нацистских кремлевских ублюдков.
показати весь коментар
25.02.2022 09:04 Відповісти
Найти цих п*дарів це буде вже принципово, навіть через декілька років.
показати весь коментар
25.02.2022 11:56 Відповісти
Героям Слава и вечная память.
показати весь коментар
25.02.2022 09:16 Відповісти
У ребят не было шанса отступить, отойти не другие позиции! их не могли эвакуировать!даже забрать с собой хоть одного оккупанта не было шанса!!! почему не приказали им сложить оружие?????? да они герои но зачем же так!
показати весь коментар
25.02.2022 09:19 Відповісти
Имена пацанов мы не забудем,главное не забыть имена тех кто их убивал.
показати весь коментар
25.02.2022 09:59 Відповісти
Шкода, що під час атаки монголо-кацапів на Зміїний не було знищено "Нептунами" жодного москальського корита. Очевидно, командування береже ракети на випадок висадки десанту в Одесі
показати весь коментар
25.02.2022 10:08 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!-и это ребята по 20ть-25ть лет!-ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ,АНГЕЛЫ...
показати весь коментар
25.02.2022 10:37 Відповісти
Лахта, самоліквідуйся
показати весь коментар
25.02.2022 11:54 Відповісти
Герої з великої літери
На таких патріотах Україна і протрималась до цих часів.
показати весь коментар
25.02.2022 11:54 Відповісти
Слава Украине! Нашим Героям слава!

Мы отомстим!
показати весь коментар
25.02.2022 13:44 Відповісти
 
 