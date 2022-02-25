Захисники Зміїного - ворогові: "Русский военный корабль, иди нах#й!". АУДІО
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Українські прикордонники, які захищали острів Зміїний, відповіли на вимогу російського агресора здатися.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УП".
Росіяни вимагали від українських прикодонників на острові Зміїний здатися.
"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – двічі повторює противник.
Дослівно відповідь українських воїнів: "Русский военный корабль, иди нах#й!".
Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що прикордонники, які захищали острів, загинули.
"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя за Україну", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Тому не принижуйте подвиг наших українських хлопців такими словами.
Але ми, українці, зробили перший крок на шляху розгрому кацапських окупантів.
У нас просто немає іншого виходу.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Але чудес не буває!
Вальхалла привітає хлопців!
Заткнись!
https://mobile.twitter.com/worldonalert/status/1496973636812558341?cxt=HHwWisCyxezlqMYpAAAA
Поховали москаля
край дороги -
видно руги, видно ноги,
видно роги...
Та й мотив веселіший...
Напишіть їх імена,там також був голос жіночий.
РуSSкій корабль іди на ***!
це український корабель ,пропонуємо вам 2 варіанти пляшку або швабру ....
ми ще повернимо острів я впевнений
Слава Героям!!!
Звичайно, для того, щоб ефективно оборонятися на цьому острові проти такої зброї, як бомби, схоже, потрібна була інша інфраструктура, оборонні споруди інші, які можна було підготувати лише заздалегідь, а в ситуації нападу ворогів вже не було такої можливості. Але ж...
Але якщо можливості завдавати втрат ворогу немає і немає навіть можливості зберегти себе, на здаючись у полон... то для чого тоді такий форпост? Яка його функція і функція людей там? Які їхні цілі?
Якщо ж ті люди мали якісь засоби ураження і самозахисту, але у відповідь на такий ультиматум (який очевидно є фактом воєнного нападу на даний форпост) ці люди не використали ці наявні засоби, то це не той приклад, який варто наслідувати. Принаймні, так виглядає з публічно доступної інформації про це.
Якщо заданих (бажаних) результатів немає, то заради чого тоді весь процес і відповідна діяльність?
Героям - Слава!!!(((
путинымхйлом.
Вот сообщение на форуме цензор одного рашиста с ником "Патриот России" по факту убийства рашистами всех до одного украинских пограничников с небольшй заставы на острове Змеиный, включая и одну девушку:
"Патриот России" 25 февраля 2022, 5:17 мин
"Если кому интересно, могу скинуть видео с клотика, как подошел наш крейсер к острову Змеиный и прямой наводкой ********* 16 человек этой хохляцкой падали, плюс одну шалашовку, у нее башка так прикольно отлетела от близкого разрыва нашего снаряда. Тупо отработали 130 артой на прямую: смешно было смотреть на хохлопадаль в агонии, как летали их кишки, ноги, клочья тел по всему острову. Учтите, вы все так сдохните, хохлопадаль. Наш Путин - теперь реальный повелитель мира."
Слава погранцам и вечная им память. Они погибли защищая свою родину от нацистских кремлевских ублюдков.
На таких патріотах Україна і протрималась до цих часів.
Мы отомстим!