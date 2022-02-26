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"Олег из Москвы" приїхав в Суми "забирати людей": полонений російський загарбник. ВIДЕО

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У мережі з'явилося відео розмови приголомшених нападом РФ жителів Сум з полоненим російським ворогом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікував Телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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Топ коментарі
+53
Гребаные кацапы. будет вам ответка не взирая на пол от мала до велика!!!!
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25.02.2022 02:01
+53
Они не жалели наших на Змеином...не жалейте их нигде...это не люди это людоеды...
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25.02.2022 02:10
+41
Дурачка включает как и все остальные попавшие в плен. А у нас верят что они не знали куда их везут. В каком маразме нужно быть чтобы не понять куда ты едешь? Или когда границу переезжал им глаза завязывают?
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25.02.2022 02:09
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Гребаные кацапы. будет вам ответка не взирая на пол от мала до велика!!!!
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25.02.2022 02:01 Відповісти
Отрезать Олежке яйца и отправить мамке почтой.
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25.02.2022 07:22 Відповісти
В 3-х разных посылках...
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25.02.2022 18:04 Відповісти
А чего так нежно с ним беседуют?
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25.02.2022 02:01 Відповісти
Якщо здався, то лише ввічливо. Хай здаються.
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25.02.2022 02:04 Відповісти
це максимум до рядових, до офіцерів/сержантів - нуль жалю!
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25.02.2022 12:17 Відповісти
Чтобы войти в доверие, а потом можно начинать бить ногами по голове почкам.
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25.02.2022 02:05 Відповісти
Бо Українці не ізверги як кацапи.
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25.02.2022 02:22 Відповісти
потом, когда выключат камеру, можно и трепанацию черепа сделать.
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25.02.2022 06:15 Відповісти
Слава нації...
смерть москалям.
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25.02.2022 02:04 Відповісти
Все ця паскуда знає і інші також прикидаються дурниками.Мочити всіх їх потрібно.
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25.02.2022 02:04 Відповісти
Грабить они лезут - золото, унитазы, телевизоры , авто
, Где они ещё так заработают ?
мечтают вернуться с войны богатыми людьми
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25.02.2022 02:13 Відповісти
Дурачка включает как и все остальные попавшие в плен. А у нас верят что они не знали куда их везут. В каком маразме нужно быть чтобы не понять куда ты едешь? Или когда границу переезжал им глаза завязывают?
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25.02.2022 02:09 Відповісти
Цілком може бути, що їм дурня включати навіть і не треба...
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25.02.2022 02:24 Відповісти
таких тільки лопатою або дорожною шуфлею "вилікувати" і прикопати
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25.02.2022 04:11 Відповісти
Почему он ещё в состоянии говорить?😡😡
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25.02.2022 02:10 Відповісти
Они не жалели наших на Змеином...не жалейте их нигде...это не люди это людоеды...
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25.02.2022 02:10 Відповісти
Відрубати собаці обидві руки по самі плечі, і хай їде додому!
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25.02.2022 02:11 Відповісти
А зачем нам пленные? Закопать и всех делов
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25.02.2022 02:11 Відповісти
Гівно кацапське.
Чого з ним так люб'язно розмови ведуть.
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25.02.2022 02:11 Відповісти
Нащо з москалем про щось розмовляти? Це ж не собачка, яка розуміє, що їй кажуть. Це ж кацап - природжений різу і вбивця!!
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25.02.2022 02:14 Відповісти
Тільки трупи мають вплив на паРашу - полонені - ні, це розмінна монета.
Робіть з нього труп, щоб він мав вагу і сенс в святій Боротьбі!!!
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25.02.2022 02:25 Відповісти
Das ist eine gute von Partisanen!
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25.02.2022 02:29 Відповісти
От, панове натуралісти, наглядне свідчення того, чим відрізняється Laptenogus Vulgaris (кацапа звичайний) від Homo Sapiens.
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25.02.2022 02:35 Відповісти
Свастику на лбу выжечь, для профилактики менингита.
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25.02.2022 02:39 Відповісти
Повісити суку!
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25.02.2022 02:54 Відповісти
Зачем же так разбрасываться биоматериалом. Сначала вырезать органы. Пусть Алег поработает в виде отдельных запчастей на благо украинцев.
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25.02.2022 06:17 Відповісти
Зачем там рядом эта сердобольная барышня, с оккупантом нельяз разговаривать слезами. Неужели вы не поняли какой язык они понимают ??
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25.02.2022 03:11 Відповісти
Да, покоробило.
Зачем давить на совесть, которой у оккупанта априори нет?
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25.02.2022 03:26 Відповісти
Да в тех Сумах ваты немеряно. Может теперь хоть дети ихние сами будут думать.
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02.03.2022 21:14 Відповісти
Суки. Перерезать горло и выложить везде, чтобы ссались при упоминании об Украине!
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25.02.2022 03:27 Відповісти
Я думаю к кассавам не относятся все принятые правила отношения к пленным. Они нелюди, им неведомы понятия чести, справедливости и законности. Это человеческий мусор, подлежащий уничтожению.
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25.02.2022 07:11 Відповісти
Цей олег вбивав українців. Він має бути вбитий
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25.02.2022 08:45 Відповісти
Объясните кто нибудь кретину-редактору, что нельзя вставлять ссылки с t.me. Не открываются они никогда .
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25.02.2022 09:36 Відповісти
Если будут знать, что плена не будет, а сразу же закопают, может передумают. Не разоваривать с ними. Перешел границу - прощай навек.
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25.02.2022 09:52 Відповісти
Убейте его ,Ули вы ему там что-то рассказываете?
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25.02.2022 12:02 Відповісти
Никогда мы не будем братьями,ни по Родине,ни по матери...
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05.03.2022 04:42 Відповісти
 
 