"Олег из Москвы" приїхав в Суми "забирати людей": полонений російський загарбник. ВIДЕО
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У мережі з'явилося відео розмови приголомшених нападом РФ жителів Сум з полоненим російським ворогом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікував Телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+53 Підлога Маккартні
показати весь коментар25.02.2022 02:01
+53 Сергей Лесной d08d6dcf
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+41 Valter Valter
показати весь коментар25.02.2022 02:09
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смерть москалям.
, Где они ещё так заработают ?
мечтают вернуться с войны богатыми людьми
Чого з ним так люб'язно розмови ведуть.
Робіть з нього труп, щоб він мав вагу і сенс в святій Боротьбі!!!
Зачем давить на совесть, которой у оккупанта априори нет?