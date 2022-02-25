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Брифінг Зеленського щодо ситуації в Україні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський дає брифінг щодо ситуації з вторгненням РФ до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Захищаємось! Не зупиняємось! Слава Україні!", - зазначив він.
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+26 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Будь ласка, зачекайте...
Пруф: https://censor.net/ua/news/3319214/*******************************************************************************
Один з них на задньому плані грався зі смартфончиком.
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Ось мене і змусили дещо нагадати.
Кремлівці у 1996 році по радіопроменю навели скинуту з літака ракету на мобільний телефон Президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара ДУДАЄВА.
У такий же спосіб у 2006 році було вбито Шаміля БАСАЄВА.
Якщо ЗЕЛЕНСЬКИЙ не хоче доповнити цю практику і хоче дізнатися, чим же закінчиться остання кремлівська авантюра, я раджу йому триматися подалі від людей зі смартфонами чи іншими радіовипромінюючими пристроями, а якщо і користуватися телефонами, то так, як це робить Анатолій ШАРІЙ. Тому як політичному "біженцю" Комісаріат у справах біженців ООН виділив термінал, який здійснює комутацію всіх з'єднань через спецсервери ООН, приховує місцезнаходження і здійснює шифрування при передаванні голосу і даних.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
·
5 год
Зеленский. Основной посыл: с нами рядом никто не хочет воевать, в НАТО нас не берут, готовы обсуждать нейтральный статус. Сначала плевал на всех, обвинял во лжи, не верил разведкам, деньги на армию выделили только 23 числа, а то все о дорогах бредил. Не плюй в колодец... ИМХО
Велике Крадівництво Зебіли забули!? Порох Армію з нуля підняв....
Дай боже щоб наша Армія встояла!!! Боже бережи наших чоловіків-захисників!!!!
Боже, не літості - лютості,
Боже, не ласки, а мсти,
Дай розірвати нам пути ці,
Ретязі ці рознести.
Дай нам серця неприкаяні,
Дай стрепіхатий стогнів,
Душ смолоскипи розмаяні
Меж чужинецьких вогнів.
Пориве, пориве, пориве,
Разом пірвемося в лет.
Бач, - розтивається зориво,
Хай і на смерть,а - вперед.
Благославенна хай буде та
Куля туга, що разить
Плоть, щоб її не марудити
В перечеканні століть.
Боже, розплати шаленої,
Боже, шаленої мсти,
Лютості всенаученної
Нам на всечас відпусти.
Украина реализует свой, украинский план. Самое главное - продержаться первые несколько дней. Юрій Вишневський
Путин начал вторжение с трех сторон (севера, востока и юга), не располагая достаточными силами для оккупации всей Украины. Это означает лишь то, что у него другая цель. Какая - об этом еще несколько недель назад рассказывали западные медиа со ссылкой на данные разведывательных служб. Российские войска не должны были вести ожесточенные кровопролитные бои на городских улицах. Вместо этого они должны были создать себе плацдармы на юге Украины, окружить приграничные Харьков, Сумы, Чернигов и взять в клещи Киев, ведя наступление с территории Беларуси по оба берега Днепра.
Примером таких предупреждений может служить довольный подробный рассказ немецкого издания Bild 4 февраля о том, что российское вторжение будет состоять из трех этапов. Первый этап - блокада городов и принуждение их к капитуляции, второй - созыв фейкового "народного совета", третий - создание нового "союзного государства", которое объединит Россию, Беларусь и Украину.
Понятно, что самым трудным для Путина является первый этап - добиться капитуляции. В сценарии, описанном Bild, говорилось, что в блокированных городах должны быть активизированы агентурные ячейки и лояльные Путину политики, а кроме того, "агенты спецслужб проникнут в города". Перед ними будет стоять задача "установить в городах пророссийское руководство", которое затем "договорилось бы о капитуляции и передаче" города российским оккупантам.
План А: принуждение Банковой
Западные разведки предупреждали также и о том, что у Кремля есть несколько планов, как оформить капитуляцию. Один из них - это вынудить нынешнюю украинскую власть выполнить российский ультиматум. Пресс-секретарь хозяина Кремля Песков уже заявил, что Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленскимо нейтральном статусе Украины. Также Путин требует демилитаризации Украины и признания российской принадлежности Крымского полуострова.
Но все это для него - даже не первое блюдо, а холодные закуски. Ему нужно пророссийское правительство, и об этом еще более месяца назад, 22 января, рассказала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. В тот день она сообщила, что британская разведка разоблачила "план Кремля установить в Украине пророссийское руководство" во главе с экс-нардепом Евгением Мураевым.
План Б: реанимация полутрупов
В последние часы из разных источников появлялась информация о том, что Путин всерьез рассматривает вариант признания легитимным президентом Украины Виктора Януковича. Последний должен будет назначить премьер-министром Николая Азарова. Нужно понимать, что это еще и способ шантажа Банковой: дескать, если Зеленский не согласится быстро капитулировать, то у Кремля есть запасной план.
Однако реанимация двух полутрупов не означала бы, что Путин всерьез отдаст им власть в Украине. Дальнейшая функция Януковича свелась бы к тому, чтобы объявить выборы в "народный совет" (согласно второму этапу сценария, описанного Bild). А функцией Азарова была бы быстрая интеграция украинской экономики в российскую. После этого Янукович и Азаров должны были бы покинуть политическую сцену, а видимость власти перешла бы к еще более ничтожным кремлевским марионеткам.
План В: еще одна фейковая республика
План с Януковичем и Азаровым для своей реализации требует, чтобы имелись условия для проведения фейковых выборов в фейковый "народный совет". Если же капитуляция украинских городов затянется, то у Путина есть третий план. По сути, это создание еще одной фейковой республики, которую Путин признает в качестве независимого государства.
Напомним, что 15 февраля британская газета Financial Times рассказала, со ссылкой на данные разведки США, что в случае вторжения России в Украину Кремль может поставить во главе марионеточного правительства Олега Царева - бывшего народного депутата Украины и бывшего председателя так называемого "парламента Новороссии".
Украинский план
Все эти планы Кремля провалятся, потому что Украина реализует свой, украинский план. Самое главное - продержаться первые несколько дней. Все три плана Путина рассчитаны на блицкриг. Он верил в свой собственный миф про "один народ", согласно которому украинские войска (как и вообще все жители Украины) должны быстро сдаться, не проявляя желания и способности сопротивляться.
Мы уже начали ломать весь сценарий Путина и все его планы, оказав сопротивление, которого он не ожидал. При этом экономика России уже начала получать серьезные удары от наших западных союзников. Мы должны выстоять - и мы выстоим.
И накатила грусть слегка
Играли внуки, птицы пели,
глотнул из фляги коньяка
А над Днепром гуляли тучи
Крик чаек слышался вдали
Он вспомнил , как кацап ******
Хотел украинской земли
И вспомнил он, как был солдатом.
Горела плакала земля.
И расписался как когда-то
На стенах древнего Кремля.
У Байдена і ЄС грошей не вистачить.
Слава НАТО. На передову б його з Арестовичем і Никифоруком, зразу б кацапи назад побігли.
Зробили усе щоби Україну не було чим боронити.