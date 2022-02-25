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Брифінг Зеленського щодо ситуації в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський дає брифінг щодо ситуації з вторгненням РФ до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Захищаємось! Не зупиняємось! Слава Україні!", - зазначив він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НІКОЛИ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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25.02.2022 07:18
+18
Щоб скоріше б ті фури зі Львова привезли нашій армії воєнну допомогу від країн які нам допомагають! Сподіваюсь там будуть ппо патріот.
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25.02.2022 07:23
+17
не поддерживал раньше Зеленского, на данный момент с ним полностью солидарен, только вместе мы сила, Хлопцi та Дiвчата, бийте ворога скрiзь без жалю i роздумiв, за нами правда!
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25.02.2022 07:21
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УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НІКОЛИ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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25.02.2022 07:18 Відповісти
Учора ввечері я побачив, як ЗЕЛЕНСЬКИЙ із групою соратників на фоні будівлі ОП зняв черговий відосік на тему "не турбуйтеся, я тут".
Пруф: https://censor.net/ua/news/3319214/*******************************************************************************

Один з них на задньому плані грався зі смартфончиком.

**********************************************************************************************************

Ось мене і змусили дещо нагадати.

Кремлівці у 1996 році по радіопроменю навели скинуту з літака ракету на мобільний телефон Президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара ДУДАЄВА.

У такий же спосіб у 2006 році було вбито Шаміля БАСАЄВА.

Якщо ЗЕЛЕНСЬКИЙ не хоче доповнити цю практику і хоче дізнатися, чим же закінчиться остання кремлівська авантюра, я раджу йому триматися подалі від людей зі смартфонами чи іншими радіовипромінюючими пристроями, а якщо і користуватися телефонами, то так, як це робить Анатолій ШАРІЙ. Тому як політичному "біженцю" Комісаріат у справах біженців ООН виділив термінал, який здійснює комутацію всіх з'єднань через спецсервери ООН, приховує місцезнаходження і здійснює шифрування при передаванні голосу і даних.
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26.02.2022 07:25 Відповісти
Тримаемось.
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25.02.2022 07:19 Відповісти
не поддерживал раньше Зеленского, на данный момент с ним полностью солидарен, только вместе мы сила, Хлопцi та Дiвчата, бийте ворога скрiзь без жалю i роздумiв, за нами правда!
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25.02.2022 07:21 Відповісти
Пусть только жирного Ермака фронт пошлёт , а тот уже тулиться руководить и ставкой главнокомандующего
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25.02.2022 07:23 Відповісти
ермак исчез
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25.02.2022 07:24 Відповісти
Напевно, розстріляли
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25.02.2022 07:26 Відповісти
Мріяти не заборонено, ваші б слова - та до Військового Трибуналу! Ех...
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25.02.2022 07:32 Відповісти
Вот блин , а как же теперь без генерального секретаря канцелярии
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25.02.2022 07:27 Відповісти
Вперше повiв себе як Президент.
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25.02.2022 07:22 Відповісти
Щоб скоріше б ті фури зі Львова привезли нашій армії воєнну допомогу від країн які нам допомагають! Сподіваюсь там будуть ппо патріот.
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25.02.2022 07:23 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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25.02.2022 07:23 Відповісти
@13Hellis_13

·
5 год



Зеленский. Основной посыл: с нами рядом никто не хочет воевать, в НАТО нас не берут, готовы обсуждать нейтральный статус. Сначала плевал на всех, обвинял во лжи, не верил разведкам, деньги на армию выделили только 23 числа, а то все о дорогах бредил. Не плюй в колодец... ИМХО
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25.02.2022 07:24 Відповісти
Он все правильно говорит. Мы выбрали НАТО, и Евроинтеграцию в 2014 году, и получается не дошли мы до НАТО. Дело не в том что мы не готовы - НАТО не готово нас принять. В европе полно стран, с такой же коррупцией, наша армия более подготовлена к НАТО чем в некоторых сранах НАТО. Просто нас там не хотят видеть, но стесняются сказать прямо.
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25.02.2022 08:03 Відповісти
сша или европа не хотят ввести свои войска и помочь Украине, а что скажет бензоколонка.? А бензоколонка ввела свои войска в дырляндию это можно?
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25.02.2022 07:29 Відповісти
США І ЕВРОПА і так багато дали цій шоблі Ворів у Законі Зе!Бені!!!! Треба було красти менше!!!! А вкладати в армію та оборону!!!!
Велике Крадівництво Зебіли забули!? Порох Армію з нуля підняв....
Дай боже щоб наша Армія встояла!!! Боже бережи наших чоловіків-захисників!!!!
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25.02.2022 07:36 Відповісти
дали, а "командир" кто?
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25.02.2022 07:41 Відповісти
Не зрозуміла чий камандір!? Путлер чи Зеленя!?
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25.02.2022 07:44 Відповісти
те що дали попало не за призначенням
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25.02.2022 07:47 Відповісти
Ось про це дійсно шкода, а винні хто? ЗЕПЛЕСЕНЬ З ОПой та дЕрьмаком-ФСБшником, вони могли їх взагалі на складах поховати.
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25.02.2022 08:38 Відповісти
Кто поднял армию, Порошенко? Грибочков с утра принял? Про корабли что не плавают найди в сети! И остального хватает! Сейчас хоть реально перестал пиариться и работает со всеми вместе! А то далось ему президентство! Дулю!
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25.02.2022 07:54 Відповісти
Держись!Мужайся!Действуй!Слава ВСУ!
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25.02.2022 07:30 Відповісти


Боже, не літості - лютості,
Боже, не ласки, а мсти,
Дай розірвати нам пути ці,
Ретязі ці рознести.

Дай нам серця неприкаяні,
Дай стрепіхатий стогнів,
Душ смолоскипи розмаяні
Меж чужинецьких вогнів.

Пориве, пориве, пориве,
Разом пірвемося в лет.
Бач, - розтивається зориво,
Хай і на смерть,а - вперед.

Благославенна хай буде та
Куля туга, що разить
Плоть, щоб її не марудити
В перечеканні століть.

Боже, розплати шаленої,
Боже, шаленої мсти,
Лютості всенаученної
Нам на всечас відпусти.
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25.02.2022 07:32 Відповісти
Первый день большой войны. Почему провалятся все три плана Путина

Украина реализует свой, украинский план. Самое главное - продержаться первые несколько дней. Юрій Вишневський

Путин начал вторжение с трех сторон (севера, востока и юга), не располагая достаточными силами для оккупации всей Украины. Это означает лишь то, что у него другая цель. Какая - об этом еще несколько недель назад рассказывали западные медиа со ссылкой на данные разведывательных служб. Российские войска не должны были вести ожесточенные кровопролитные бои на городских улицах. Вместо этого они должны были создать себе плацдармы на юге Украины, окружить приграничные Харьков, Сумы, Чернигов и взять в клещи Киев, ведя наступление с территории Беларуси по оба берега Днепра.

Примером таких предупреждений может служить довольный подробный рассказ немецкого издания Bild 4 февраля о том, что российское вторжение будет состоять из трех этапов. Первый этап - блокада городов и принуждение их к капитуляции, второй - созыв фейкового "народного совета", третий - создание нового "союзного государства", которое объединит Россию, Беларусь и Украину.

Понятно, что самым трудным для Путина является первый этап - добиться капитуляции. В сценарии, описанном Bild, говорилось, что в блокированных городах должны быть активизированы агентурные ячейки и лояльные Путину политики, а кроме того, "агенты спецслужб проникнут в города". Перед ними будет стоять задача "установить в городах пророссийское руководство", которое затем "договорилось бы о капитуляции и передаче" города российским оккупантам.

План А: принуждение Банковой

Западные разведки предупреждали также и о том, что у Кремля есть несколько планов, как оформить капитуляцию. Один из них - это вынудить нынешнюю украинскую власть выполнить российский ультиматум. Пресс-секретарь хозяина Кремля Песков уже заявил, что Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленскимо нейтральном статусе Украины. Также Путин требует демилитаризации Украины и признания российской принадлежности Крымского полуострова.

Но все это для него - даже не первое блюдо, а холодные закуски. Ему нужно пророссийское правительство, и об этом еще более месяца назад, 22 января, рассказала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. В тот день она сообщила, что британская разведка разоблачила "план Кремля установить в Украине пророссийское руководство" во главе с экс-нардепом Евгением Мураевым.

План Б: реанимация полутрупов



В последние часы из разных источников появлялась информация о том, что Путин всерьез рассматривает вариант признания легитимным президентом Украины Виктора Януковича. Последний должен будет назначить премьер-министром Николая Азарова. Нужно понимать, что это еще и способ шантажа Банковой: дескать, если Зеленский не согласится быстро капитулировать, то у Кремля есть запасной план.

Однако реанимация двух полутрупов не означала бы, что Путин всерьез отдаст им власть в Украине. Дальнейшая функция Януковича свелась бы к тому, чтобы объявить выборы в "народный совет" (согласно второму этапу сценария, описанного Bild). А функцией Азарова была бы быстрая интеграция украинской экономики в российскую. После этого Янукович и Азаров должны были бы покинуть политическую сцену, а видимость власти перешла бы к еще более ничтожным кремлевским марионеткам.

План В: еще одна фейковая республика

План с Януковичем и Азаровым для своей реализации требует, чтобы имелись условия для проведения фейковых выборов в фейковый "народный совет". Если же капитуляция украинских городов затянется, то у Путина есть третий план. По сути, это создание еще одной фейковой республики, которую Путин признает в качестве независимого государства.

Напомним, что 15 февраля британская газета Financial Times рассказала, со ссылкой на данные разведки США, что в случае вторжения России в Украину Кремль может поставить во главе марионеточного правительства Олега Царева - бывшего народного депутата Украины и бывшего председателя так называемого "парламента Новороссии".

Украинский план

Все эти планы Кремля провалятся, потому что Украина реализует свой, украинский план. Самое главное - продержаться первые несколько дней. Все три плана Путина рассчитаны на блицкриг. Он верил в свой собственный миф про "один народ", согласно которому украинские войска (как и вообще все жители Украины) должны быстро сдаться, не проявляя желания и способности сопротивляться.

Мы уже начали ломать весь сценарий Путина и все его планы, оказав сопротивление, которого он не ожидал. При этом экономика России уже начала получать серьезные удары от наших западных союзников. Мы должны выстоять - и мы выстоим.







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25.02.2022 07:34 Відповісти
А последний план Путина- это его мечта, Русь...наши военные помогут ему его осуществить и над кремлём должен быть украинский флаг!
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25.02.2022 11:00 Відповісти
Сидел старик в тенистом сквере.
И накатила грусть слегка
Играли внуки, птицы пели,
глотнул из фляги коньяка

А над Днепром гуляли тучи
Крик чаек слышался вдали
Он вспомнил , как кацап ******
Хотел украинской земли

И вспомнил он, как был солдатом.
Горела плакала земля.
И расписался как когда-то
На стенах древнего Кремля.
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25.02.2022 07:38 Відповісти
Де Медведчук?
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25.02.2022 07:42 Відповісти
мы заставим гореть землю под ними
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25.02.2022 07:58 Відповісти
дайте нашему народу немного времени и мы сделаем мы накажем русских
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25.02.2022 07:58 Відповісти
я не вірю цьому паскудному клоуну і слухати його не буду.
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25.02.2022 09:06 Відповісти
Це ж скільки доріг і мостів відбудовувати треба? Це вже буде гігантське будівництво.
У Байдена і ЄС грошей не вистачить.
Слава НАТО. На передову б його з Арестовичем і Никифоруком, зразу б кацапи назад побігли.
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25.02.2022 11:47 Відповісти
Як виграла економіка Чілі, коли президент Альєнде взявся за автомат
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25.02.2022 11:52 Відповісти
Пробачте,я помилився, не Никифорук а Подолян. Три богатирі, навіть якщо без штанів.
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25.02.2022 12:07 Відповісти
Короче заканчиваем *******, на Президента Украины , в этой ситуации, пока он все делает правильно . Умница , респект
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25.02.2022 14:20 Відповісти
Обрізані роблять усе щоби українську націю знищити.
Зробили усе щоби Україну не було чим боронити.
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25.02.2022 20:14 Відповісти
Пуйло не учел,что из за его нападения на Крым и Донбасс люди массово стали ехать на запад.А там увидели,мощную экономику,заботу о своих гражданах....И что стремится нам нужно именно к этому а не в Пуйловский отстойник.
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26.02.2022 12:30 Відповісти
 
 