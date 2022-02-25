УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9936 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
138 045 79
армія РФ (13467) війна (56389) Херсонщина (4250) ЗСУ (5704)

"Хотят ли русские войны? Ці вже нічого не хочуть": Розбита группа російських окупантів на Херсонщині. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Херсонщині під Олешками розбили групу російських окупантів. УВАГА! Відео 18+

Про це у Facebook повідомляють сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Відео доступне за посиланням.

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+58
Вы всё врете бандеровцы! Они просто устали и отдыхают!
показати весь коментар
25.02.2022 10:21
+55
КОЖНА КАЦАПСЬКА ЗАГАРБНИЦЬКА СВИНЯ БУДЕ ЗНИЩЕНА В УКРАЇНІ.ЗСУ-ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
показати весь коментар
25.02.2022 10:23
+53
Вважаю, треба вбивати всіх окупантів, щоб наступного разу не сміли навіть дивитись в нашу сторону.
показати весь коментар
25.02.2022 10:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы всё врете бандеровцы! Они просто устали и отдыхают!
показати весь коментар
25.02.2022 10:21 Відповісти
правда по кускам отдыхают, а не по кустам.
показати весь коментар
25.02.2022 16:22 Відповісти
🔴 Увага ! Генеральний Штаб ЗСУ повідомляє 👇

На Оболоні у Києві помічена ДРГ. Громадян просять повідомляти про пересування техніки, виготовляти коктейлі «Молотова», знешкоджувати окупанта.
показати весь коментар
25.02.2022 10:21 Відповісти
qwest@qwest__·1 мин

❗️❗️❗️ В Киеве всех владельцев веб-камер и не только призывают
НЕ публиковать в свободном доступе видео и прекратить онлайн-трансляции: этим вы помогаете врагу собирать информацию о наших военных!
показати весь коментар
25.02.2022 10:25 Відповісти
Знай наших! Дякую за захист, воїни!
показати весь коментар
25.02.2022 10:22 Відповісти
Вважаю, треба вбивати всіх окупантів, щоб наступного разу не сміли навіть дивитись в нашу сторону.
показати весь коментар
25.02.2022 10:22 Відповісти
Уважение таким комментаторам!...
показати весь коментар
25.02.2022 10:22 Відповісти
КОЖНА КАЦАПСЬКА ЗАГАРБНИЦЬКА СВИНЯ БУДЕ ЗНИЩЕНА В УКРАЇНІ.ЗСУ-ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
показати весь коментар
25.02.2022 10:23 Відповісти
і про медведчуків, шуфричів, рабіновичів, бужанскіх, дубінскіх, киви, партнових, татарових, єрмаків.... не забудьте.....
показати весь коментар
25.02.2022 11:00 Відповісти
Молодці,хлопці!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 10:24 Відповісти
Ну вот ето правильные окупанты. ажмурились и лежат фауну кормят
показати весь коментар
25.02.2022 10:25 Відповісти
Надеюсь семечки в карманы не забыли насыпать.
показати весь коментар
25.02.2022 10:34 Відповісти
Отлично!
показати весь коментар
25.02.2022 10:25 Відповісти
Слава Воїнам ЗСУ!
Слава Нації! Україна переможе кацапів та їх фюрера "моль плєшиву"😡
показати весь коментар
25.02.2022 10:26 Відповісти
моодці хлоп"ята! молимось за вас
показати весь коментар
25.02.2022 10:26 Відповісти
Хорошо ,но мало. Приятно видеть дохлую русню. На *** вы полезли в Украину . Шо дома водка закончилась .
показати весь коментар
25.02.2022 10:27 Відповісти
Не, решили землю на хорошо удобрить перед посевной.....
показати весь коментар
25.02.2022 10:35 Відповісти
Нужно на каждом написать табличку ПУТИН, МЕНЯ 3ДЕСЬ НЕТ!!!
показати весь коментар
25.02.2022 10:27 Відповісти
Сейчас под Берлином. Вечером домой. Николаев. Парни держитесь!!!!!!
Все кто на заработках домой.
Слава УКРАИНЕ!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 10:27 Відповісти
Молодцы хлопцы!…….
Чтобы у этих тварюк кацапских горела украинская земля под ногам
показати весь коментар
25.02.2022 10:27 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
показати весь коментар
25.02.2022 10:28 Відповісти
Успокойся патриот,вы ещё в прошлом году перестали праздновать победу советских войск над Рейхстагом, и отказались от воспоминаний советского союза, так что не нужно тут эксплуатировать гимн СССР
показати весь коментар
26.02.2022 21:29 Відповісти
Сгоревший танк - Т-64. Это видно по характерным маленьким каткам.
показати весь коментар
25.02.2022 10:29 Відповісти
рузге не звезди
показати весь коментар
25.02.2022 10:41 Відповісти
что в Киеве? какое то чмо катается?
показати весь коментар
25.02.2022 10:29 Відповісти
уже не катается оформляют
показати весь коментар
25.02.2022 10:42 Відповісти
далеко проехали почти беспрепятственно
показати весь коментар
25.02.2022 10:44 Відповісти
это комплекс пво перепрошить и у нас+зрк оса а теперь подумай что у них творится если зрк на город посылают кужухет орда однако
показати весь коментар
25.02.2022 10:47 Відповісти
Его что дорожная полиция палочкой остановила?
показати весь коментар
25.02.2022 11:01 Відповісти
да, и вставило прямо в скрепу
показати весь коментар
25.02.2022 11:18 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!
показати весь коментар
25.02.2022 10:29 Відповісти
уставшие денацификаторы прилегли культурно отдохнуть на природе, возле своих зомбимобилей. Просто пикник какой то
показати весь коментар
25.02.2022 10:29 Відповісти
Мамка, забери своє сміття
показати весь коментар
25.02.2022 10:29 Відповісти
Посмотрю как вы запрете когда "окупанти" в Киеве водку пить будут
показати весь коментар
26.02.2022 21:31 Відповісти
Нестоит недооценивать Россию
показати весь коментар
26.02.2022 21:32 Відповісти
Мы-запоем! И не раз, а вот тебя в этом хоре небудет. ***** тебе в нем делать да и в стране тоже.
показати весь коментар
27.02.2022 06:08 Відповісти
В степи под Херсоном высокие травы,
В степи под Херсоном курган.
Лежит под курганом, разорван снарядом,
кацапский ублюдок-ватан.
показати весь коментар
25.02.2022 10:34 Відповісти
прекрасный вирш
показати весь коментар
25.02.2022 11:20 Відповісти
В степу під Херсоном високії трави,
В степу під Херсоном курган.
Лежить під курганом, розірван снарядом,
кацапський ублюдок-ватан.
показати весь коментар
25.02.2022 12:09 Відповісти
Живыми с Украины уже не вернетесь!
показати весь коментар
25.02.2022 10:41 Відповісти
рузге как там твой братишке лежит в олешках встретили его цветком гвоздикой
показати весь коментар
25.02.2022 10:48 Відповісти
я вас орков сюда не звал моя работа вас глушить как эльфы орков вам Минутка уже кажется раем а дальше будет хуже для вас упырей мышебратьев которых наши коты из Украины давить и давить будут
показати весь коментар
25.02.2022 10:57 Відповісти
рузге значит как говорили в Та Кем живой труп пока ваши орки тут вы для нас живые мёртвые
показати весь коментар
25.02.2022 11:08 Відповісти
Москали и РоSSия - смертные враги украинцев навечно!!!
показати весь коментар
25.02.2022 11:01 Відповісти
не брат ты мне, гнида
показати весь коментар
25.02.2022 11:05 Відповісти
Ой, а у меня родственники в Ростовской области ну да я их ещё 2014 послала . Дальше что? Братские народы говоришь. Послушайте Вячеслав, я чисто по доброте своей советую никогда не говорите эту фразу украинцу,, вы же не бессмертный.
показати весь коментар
25.02.2022 11:12 Відповісти
я после бессоной ночи приперся на работу и один итальянец начал мне втирать, что ***** спровоцировали. я ему сказал все что думаю об его Италии. увидел мои бешенные глаза и заткнулся. народ у нас в основном все понимает, швицы не такие скоты как дойчи
показати весь коментар
25.02.2022 11:25 Відповісти
и на них посыпятся рузге мир в виде бомб и прочего как вы воюете мы знаем по Сирии но мы не сирийские моджахеды при всём уважении к этим людям чести защищавшие свои дома с помощю Аллаха и ак без ПВО без артиллерии кровью умоетесь тут и за них хоть веры у нас разные у нас есть пока пво боевые бригады если вашу хвалёную спецур псов войны на 0 множили срочники то вы Нигерия с ядрён батоном
показати весь коментар
25.02.2022 11:12 Відповісти
Ты не « реалист» а просто Вячеслав Лаптеногий. Ну да, у нас украинцев очень даже здоровое чувство юмора, очень рады лицезреть на вас как на жмуриков. Наши за СВОЮ землю умирают героями а ваши только и знают шо засирать просторы нашего очень гостеприимного дома. Могли бы своих жмуров пособирать, ты просто посмотри как дорогу паскудники загадили, одно расстройство. И да, ***** шастать;
показати весь коментар
25.02.2022 11:07 Відповісти
Что бы вы кацапсины повыздыхали до седьмого колена
показати весь коментар
25.02.2022 10:41 Відповісти
Ты гнида будешь умирать долго и мучительно, не нужно гнать на русский народ, вы все отупели после 2015, нагадил вам Путин а виноват весь русский народ!
показати весь коментар
26.02.2022 21:35 Відповісти
Разве не так?
показати весь коментар
26.02.2022 21:39 Відповісти
Это ,су*а путин сейчас в Киеве убивает? Это уже 3500 дохлых путиных сейчас валяются размазанными в своих танках по всей Украине? *******, для всего мира вы народ-п****рас и изгои
показати весь коментар
27.02.2022 12:52 Відповісти
Вы ****** теперь будете отвечать за своего путина как немцы за гитлера. И нищенством своих выб***ков ответите за смерти которые принесли в Украину. И кто это поддерживал и те кто этому не сопротивлялся. Вы хуже фашистов теперь и изгои во всем мире. Привыкай холоп ходить с опущенными глазами
показати весь коментар
27.02.2022 12:48 Відповісти
чего видео заблокировали? зрада?
показати весь коментар
25.02.2022 10:47 Відповісти
Перший раз в своєму житті, дивились на кров і раділа, Welcome to hell рашисти, дякую всім захисникам, Слава Україні, Слава ВСУ
показати весь коментар
25.02.2022 10:56 Відповісти
Уважаемые мы с вами,ваше героичество и подвиг останется в истории
показати весь коментар
25.02.2022 11:00 Відповісти
мы на своей земле а дома и стены помогают
показати весь коментар
25.02.2022 11:13 Відповісти
Смерть кацапским врагам!
показати весь коментар
25.02.2022 11:01 Відповісти
не останавливаться на достигнутом. оставайтесь живы пацаны. Слава ВСУ
показати весь коментар
25.02.2022 11:16 Відповісти
Вот ето видео выслать их мамашам на Пидоросию пускай приезжают собирают своих вылупков в пакет пока собаки не растащили. Только так на ********* *узнают* что они воюют в Украине
показати весь коментар
25.02.2022 11:17 Відповісти
Брехливая песня с брехливым названием. Козломорды мыслями о войне только и живут. Генетические уроды.
показати весь коментар
25.02.2022 11:43 Відповісти
... дайте крові. Наточить з поганих! Крові море… мало моря…
показати весь коментар
25.02.2022 11:59 Відповісти
*** очень рад за Херсонщину! Нельзя её здавать.Киев и Херсон это самые горячие точки.
показати весь коментар
25.02.2022 13:10 Відповісти
Кто с Херсона, отпишитесь,что у вас.
показати весь коментар
25.02.2022 13:12 Відповісти
"буряти" вже на концерті у кабзона..
показати весь коментар
26.02.2022 02:32 Відповісти
 
 