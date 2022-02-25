"Хотят ли русские войны? Ці вже нічого не хочуть": Розбита группа російських окупантів на Херсонщині. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Херсонщині під Олешками розбили групу російських окупантів. УВАГА! Відео 18+
Про це у Facebook повідомляють сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Відео доступне за посиланням.
Топ коментарі
+58 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар25.02.2022 10:21
+55 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар25.02.2022 10:23
+53 Ksenia VB
показати весь коментар25.02.2022 10:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
На Оболоні у Києві помічена ДРГ. Громадян просять повідомляти про пересування техніки, виготовляти коктейлі «Молотова», знешкоджувати окупанта.
❗️❗️❗️ В Киеве всех владельцев веб-камер и не только призывают
НЕ публиковать в свободном доступе видео и прекратить онлайн-трансляции: этим вы помогаете врагу собирать информацию о наших военных!
Слава Нації! Україна переможе кацапів та їх фюрера "моль плєшиву"😡
Все кто на заработках домой.
Слава УКРАИНЕ!!!!!!!!!!
Чтобы у этих тварюк кацапских горела украинская земля под ногам
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
В степи под Херсоном курган.
Лежит под курганом, разорван снарядом,
кацапский ублюдок-ватан.
В степу під Херсоном курган.
Лежить під курганом, розірван снарядом,
кацапський ублюдок-ватан.