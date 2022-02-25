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ЗСУ показали знищену на Херсонщині колону артилерії військ РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

ЗСУ показали знищену колону артилерії окупантів на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хотят ли русские войны? Ці вже нічого не хочуть": Розбита группа російських окупантів на Херсонщині. ВIДЕО 18+
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Топ коментарі
+70
Молодці! Таке приємно побачити!!!
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25.02.2022 11:22
+66
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 11:23
+61
минус арт див
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25.02.2022 11:22
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минус арт див
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25.02.2022 11:22 Відповісти
або "Святий Байрактар"
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25.02.2022 11:50 Відповісти
Молодці! Таке приємно побачити!!!
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25.02.2022 11:22 Відповісти
Красиво, потрібно ще!
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25.02.2022 11:23 Відповісти
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 11:23 Відповісти
Супер!
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25.02.2022 11:23 Відповісти
кажуть Опізнавальний знак кадирівців
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25.02.2022 11:24 Відповісти
горят как и все
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25.02.2022 11:25 Відповісти
Наверное горят лучше, тот волосяной покров хорошо разжигается.
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25.02.2022 12:05 Відповісти
Такий же знак був під крилом збитого літака, не думаю що у кадирівців ще й своя авіація
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25.02.2022 11:38 Відповісти
Тем более там Z, а не V
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25.02.2022 12:32 Відповісти
Такий шеврон був і гілерівців на рукаві.
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25.02.2022 11:40 Відповісти
Восток, z - запад , две полосы ( вроде) юг . Маркировки груп по направлениям
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25.02.2022 11:45 Відповісти
Я так розумію два варіанти

1)а бо щоб їх ні куди не пускати (вони ще ті клоуни)
2)а бо щоб їх зразу різали
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25.02.2022 11:45 Відповісти
Z - (западний) північний округ РФ
V - (восточний) південний округ РФ

валити безжально треба обидва типи - полонених не брати!!!
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26.02.2022 03:45 Відповісти
Супер,респект!
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25.02.2022 11:24 Відповісти
Слава ЗСУ. Тільки так!!!
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25.02.2022 11:25 Відповісти
мумия, юялть, тутен-бурата
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25.02.2022 11:25 Відповісти
папин бродяга, мамин симпотяга
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25.02.2022 11:31 Відповісти
Йоськин любимчик
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25.02.2022 11:35 Відповісти
Бурят, как я рад!
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25.02.2022 12:23 Відповісти
Чудове відео.
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25.02.2022 11:25 Відповісти
Русня гори в пеклі!!!
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25.02.2022 11:25 Відповісти
Такі відео та фото потрібно закидувати расєянським та білоруським мамкам.
Ютуб-канал із колекцією для расєян.

https://www.youtube.com/channel/UCE6rOUwMo51b1Sh3r5c4fiA
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25.02.2022 11:27 Відповісти
Белорусы тоже воюют , они идут сзади русских
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25.02.2022 11:41 Відповісти
Как загранотряд? Или тыловые мародеры?
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25.02.2022 11:45 Відповісти
Знакомый сейчас в с.Раковке говорил что они едут на белых кразах , как нацгвардия , вчера это было, их очень много
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25.02.2022 12:05 Відповісти
Совсем берега попутали, им хоть сказали что цветов не будет ?
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25.02.2022 12:10 Відповісти
Я згадала і їхніх мамок.
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25.02.2022 11:52 Відповісти
Желательно с частями кацапских тушек вокруг сгоревшей техники.
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25.02.2022 11:47 Відповісти
Кто родился при ссср вспомните ,мы тоже были зомби,ленин пилотка,и слоган пионер всегда готов,бред, но это тело тоже зомби.
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26.02.2022 00:29 Відповісти
Ввічливі черноземи.
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25.02.2022 11:27 Відповісти
Они сами ищут повода чтоб не воевать: сдаются в плен и убегают при малейшем сопротивлении
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25.02.2022 11:30 Відповісти
Ну там по трохи доходить що їх за людей не рахують

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25.02.2022 11:47 Відповісти
Слава Україні
Смерть москалям
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25.02.2022 11:34 Відповісти
Ну що свинособача сволота? Як казали: "3 часа и Києв наш ...". Їжте землю неньку. Горіть у пеклі!
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25.02.2022 11:34 Відповісти
Ага! Су...і! Це вам не Сирія. Слава Україні! Героям Слава!
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25.02.2022 11:35 Відповісти
Это скорее всего работа Байрактаров, потому что если бы с артиллерии их ******** то машины бы поразносило в хлам, а так осколочно пехоту покрошили
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25.02.2022 11:38 Відповісти
Приємні відео! Побільше таких!
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25.02.2022 11:39 Відповісти
.
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25.02.2022 11:41 Відповісти
А на дорозі валяються іхтамнети.
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25.02.2022 11:42 Відповісти
Нє, вже вони якраз тута-трупи
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25.02.2022 11:43 Відповісти
Гармати що сціліли можно використовувати.
Хлопці забирайте рашисстів зброю знадобиться.
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25.02.2022 11:42 Відповісти
Работаем как в тире ,спокойно и чётко ...Слава Украине !
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25.02.2022 11:42 Відповісти
думав кацапи себе.
а так "зер гут"
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25.02.2022 11:48 Відповісти
сомневаюсь. скорее всего у кацапов просто что-то пошло не так.
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25.02.2022 11:50 Відповісти
сами себя - это они умеют)
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25.02.2022 11:51 Відповісти
Зараз буде вою, що бІндеровци бІз абьявлєнія вайни напалі..
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25.02.2022 12:04 Відповісти
Якщо правда то супер
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25.02.2022 12:26 Відповісти
****** в край тупо колоною їхати, думали на парад? а попали на парад до пекла і скоро їм і ***** з котла зі смолою віщатиме там свою перекручену історію вялікої расєї, дуже сподіваюся
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25.02.2022 11:43 Відповісти


Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
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25.02.2022 11:43 Відповісти
Найкраща новинка. Сердце рветься за хлопців. Але не буду гаяти часу, піду зроблю пару коктейлів 😁🇺🇦
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25.02.2022 11:43 Відповісти


Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
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25.02.2022 11:44 Відповісти
Слава Україні !!!
Слава Нації !!!
Полюбом поборемо!!!
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25.02.2022 11:45 Відповісти


Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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25.02.2022 11:45 Відповісти
Їм головне сказати що тут є кадировці
Вони зразу підуть різати зрадників (і це без жартів)
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25.02.2022 11:49 Відповісти
Украина держись ! Весь мир с Вами. Мордор будет разрушен !!! Без паники !!!
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25.02.2022 11:45 Відповісти
Алёна, не отвлекайся, тебе ещё работать в ночь
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25.02.2022 12:06 Відповісти
Нужно эти трофеи забрать и пустить в дело против кацапни. Артиллерийские орудия и снаряды - очень нужная нам сейчас вещь.
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25.02.2022 11:49 Відповісти
В том, что пукин обосрётся в Украине понятно, потому как завоевать (в чем я тоже очень сильно сомневаюсь) и удержать, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Просто за последнюю неделю произошли события, начиная от пропуска турцией боевой армады балтийского флота через Босфор в Чёрное море и заканчивая подписанием пукиным договора о стратегическом союзничестве с азарбайджаном, должно наконец заставить Украину и украинцев задуматься, правильно ли они делали, что поздравляли турцию, азарбайджан и пакистанских террористов с победой над армянами
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25.02.2022 11:49 Відповісти
десь так...надіюсь.
тиждень простоятися, а потім у мокшан почнеться срачка... я так думаю...діарея
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25.02.2022 12:06 Відповісти
гарне кіно) душа співає!
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25.02.2022 12:13 Відповісти
Картина как бальзам на душу
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25.02.2022 12:41 Відповісти
два ствола вроде в порядке, можно использовать
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25.02.2022 13:08 Відповісти
в аду пацыки.
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25.02.2022 18:12 Відповісти
 
 