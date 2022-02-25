ЗСУ показали знищену на Херсонщині колону артилерії військ РФ. ВIДЕО

ЗСУ показали знищену колону артилерії окупантів на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ у фейсбуці.

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