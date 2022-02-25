Ще одного російського окупанта затримано під Гостомелем. ВIДЕО
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Російського окупанта було затримано під Гостомелем на Київщині.
Про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"ПІд Гостомелем поліція затримала ще одного російського військового", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+50 burunduk
показати весь коментар25.02.2022 11:29
+36 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+28 Михаил Дужик
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Досить кацапів жаліти "це чиї сь діти". в землю на перегній
Российское руководство стратегически не мыслит, оно кусается, как собака, хватают эту Украину, бессовестно поступают с ней. Они не помнят судьбу Гитлера. Когда союзники открыли второй фронт, Гитлер погиб, потому что на два фронта работать не смог. А здесь подобная ситуация может сложиться для России в стратегическом плане. А стратегическая образованность таких людей, как Путин, очень низкая. Потому что он заканчивал низшую школу КГБ, а потом уже занимал высочайшие должности на каком-то доверии, в том числе - доверии Ельцина. Оно было ошибочным.
А Лукашенко будет выполнять все, что повелит Путин. Иначе Путин не даст кредиты, и Лукашенко обанкротится полностью. Для Путина это небольшая подачка, она мала по сравнению с военными затратами на Украину. Поэтому Лукашенко будет поступать так, как повелит Путин, ни шагу в сторону. - С. Шушкевич https://charter97.org/ru/news/2022/2/25/456224/
Українці не кровожерливі кацапи!
Просто розстріляти після співбесіди, ну або повісити!
Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск Украины в Facebook:
"Российские окупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.
Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым.
С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.
Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев".
- А може затримати та допросити на камеру?
- Добре, але потім вбити!
Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
На это обратил внимание военный капеллан Антитеррористической операции в 2015-2016 годах протоиерей Константин Холодов в своем Facebook, передает РБК-Украина.
"Выродок" Житомирской области. Именно так он себя назвал. Батюшка Московского патриархата Михаил Павлушенко. Задержанный возле Гостомеля корректировщик. Обвиняется в шпионаже и государственной измене. А вы думали, миссия УПЦ МП - проповедь Евангелие?" - написал Холодов
диверсант на службi у рашистcькоi орди з москальского сатанату РПЦ-КДБ. манкурт!
Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Пистит как дышит, брехло рашистское 😈
https://www.youtube.com/watch?v=7H39vlP4c74