Збиття ворожого літака пілотом Збройних Сил України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український пілот збив літак російсько-окупаційних військ.
Відповідне відео опублікували Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+141 Глеб123
показати весь коментар25.02.2022 12:52
+120 Андрей Немалый 1d2a6de8
показати весь коментар25.02.2022 12:50
+71 Valentina Grin
показати весь коментар25.02.2022 12:51
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МиГ-29 зашёл ему в хвост, тот попытался набрать скорость на форсаже и получил Р-73.
На видео также виден (в самом начале) ещё один 29-й. Вели БВБ парой.